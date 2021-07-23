Найяскравіші моменти відкриття Олімпійських ігор: без глядачів, зате з імператором

47 хвилин(и) тому

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У Токіо відкрили XXXII літні Олімпійські Ігри. Вони триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Відкриття Ігор відбулося на Олімпійському стадіоні Токіо при порожніх трибунах. На відкриття пустили лише обмежену кількість VIP-гостей. Ці обмеження застосували через коронавірус.

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Про початок Ігор оголосив імператор Японії Нарухіто.

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Понад 80% населення країни вимагали або повторного перенесення Ігор, або їх повного скасування. Літні Ігри у Токіо мали відбутися у 2020 році, але через пандемію їх перенесли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олімпіада-2020 відбувається без глядачів. На церемонію відкриття пустили лише окремі делегації

Кількість випадків зараження в Олімпійському селищі на цей час перевищує сто осіб, багато спортсменів змушені сидіти у своїх номерах в самоізоляції.

Режим надзвичайної ситуації в Токіо продовжили до 22 серпня, тобто до закінчення Паралімпійських ігор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Презентація піктограм до різних видів спорту

Участь у літніх Олімпійських іграх візьмуть 11300 спортсменів з 207 країн.

Олімпіада триватиме до 8 серпня. До цього часу спортсмени з понад 200 країн розіграють між собою 339 комплектів нагород.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Церемонія відкриття була сповнена елементами японської традиційної культури

У програму Ігор у Токіо додали п'ять нових видів спорту - бейсбол і софтбол, карате, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, які в цілому дають 34 нових дисципліни.

Також в Олімпіаді в Токіо бере участь рекордна кількість жінок - 48,8%.

Україну на цьогорічних змаганнях представлятимуть 157 олімпійців у 30 дисциплінах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські спортсмени на церемонії відкриття були в яскравих костюмах

Великі надії Україна покладає на 21-річну киянку Дарію Білодід, яка є чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олімпійський вогонь передає лікар і медсестра, які борються з пандемією коронавірусу