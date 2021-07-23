Найяскравіші моменти відкриття Олімпійських ігор: без глядачів, зате з імператором
У Токіо відкрили XXXII літні Олімпійські Ігри. Вони триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Відкриття Ігор відбулося на Олімпійському стадіоні Токіо при порожніх трибунах. На відкриття пустили лише обмежену кількість VIP-гостей. Ці обмеження застосували через коронавірус.
Про початок Ігор оголосив імператор Японії Нарухіто.
Понад 80% населення країни вимагали або повторного перенесення Ігор, або їх повного скасування. Літні Ігри у Токіо мали відбутися у 2020 році, але через пандемію їх перенесли.
Кількість випадків зараження в Олімпійському селищі на цей час перевищує сто осіб, багато спортсменів змушені сидіти у своїх номерах в самоізоляції.
Режим надзвичайної ситуації в Токіо продовжили до 22 серпня, тобто до закінчення Паралімпійських ігор.
Участь у літніх Олімпійських іграх візьмуть 11300 спортсменів з 207 країн.
Олімпіада триватиме до 8 серпня. До цього часу спортсмени з понад 200 країн розіграють між собою 339 комплектів нагород.
У програму Ігор у Токіо додали п'ять нових видів спорту - бейсбол і софтбол, карате, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, які в цілому дають 34 нових дисципліни.
Також в Олімпіаді в Токіо бере участь рекордна кількість жінок - 48,8%.
Україну на цьогорічних змаганнях представлятимуть 157 олімпійців у 30 дисциплінах.
Великі надії Україна покладає на 21-річну киянку Дарію Білодід, яка є чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.