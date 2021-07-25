Не той Нью-Йорк, що ви подумали

10 хвилин(и) тому

Нью-Йорк у Донецькій області живе без Статуї Свободи, Мангеттена і коктейлів "Космополітен". Але тут є фенольний завод, два стадіони і ставки.

Селище, яке нещодавно перейменували із Новгородського на Нью-Йорк, іноді засинає під звуки обстрілів і частенько прокидається без води. Але нове ім'я тут зараз викликає гарячі дискусії.

Кореспонденти ВВС поїхали на Донбас, щоб дізнатися: що спільного в українського Нью-Йорка з американським та чи принесе нова назва нове життя.

Відео Святослава Хоменка та Вікторії Жуган.