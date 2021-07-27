Чи зможе Україна завалити Європу креветками
Чи зможе Україна завалити Європу креветками
Взяли і зробили – кілька друзів, серед яких ветерани та волонтери АТО, рік тому заснували ТОВ "Українська креветка".
Тепер, попри скептичні прогнози, вони вирощують в Узині на Київщині до 20 тонн креветок Розенберга Macrobrachium rosenbergii.
Крім того, ентузіасти допомагають почати креветковий бізнес іншим.
Зараз кілограм живої креветки може коштувати 1 500 гривень. Окрім українських ресторанів, її вже експортують до Туреччини, а невдовзі планують постачати до ЄС.
Як влаштована креветкова ферма?
Над матеріалом працювали Мирослава Станкевич, Олександр Горовий і Роман Лебедь.
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