Чи зможе Україна завалити Європу креветками

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Чи зможе Україна завалити Європу креветками

8 хвилин(и) тому

Взяли і зробили – кілька друзів, серед яких ветерани та волонтери АТО, рік тому заснували ТОВ "Українська креветка".

Тепер, попри скептичні прогнози, вони вирощують в Узині на Київщині до 20 тонн креветок Розенберга Macrobrachium rosenbergii.

Крім того, ентузіасти допомагають почати креветковий бізнес іншим.

Зараз кілограм живої креветки може коштувати 1 500 гривень. Окрім українських ресторанів, її вже експортують до Туреччини, а невдовзі планують постачати до ЄС.

Як влаштована креветкова ферма?

Над матеріалом працювали Мирослава Станкевич, Олександр Горовий і Роман Лебедь.