Чи зможе Україна завалити Європу креветками

38 хвилин(и) тому

Взяли і зробили – кілька друзів, серед яких ветерани та волонтери АТО, рік тому заснували ТОВ "Українська креветка".

Тепер, попри скептичні прогнози вчених, вони вирощують в Узині на Київщині до 20 тон креветок Розенберга Macrobrachium rosenbergii.

Крім того, ентузіасти допомагають почати креветковий бізнес іншим.

Зараз кілограм живої креветки може коштувати 1500 гривень. Окрім українських ресторанів, її вже експортують до Туреччини, а невдовзі планують постачати до ЄС.

Як влаштована креветкова ферма?

Над матеріалом працювали Мирослава Станкевич, Олександр Горовий і Роман Лебедь.