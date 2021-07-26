З ким насправді ви ділите ліжко

37 хвилин(и) тому

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Залізаючи в затишне ліжко, вмощуючи голову на подушку і вкриваючись ковдрою, ви не замислюєтеся над тим, хто насправді ділить з вами ліжко.

А тим часом, як твердить лектор Вестмінстерського університету, фахівець у галузі медичної мікробіології Манал Мохаммед, ваше ліжко - просто джунглі, які кишать не найприємнішими формами життя.

Насправді частинки поту, слини, лупи, відмерлої шкіри і залишків їжі запрошують на святковий бенкет натовпи бактерій, мікробів, вірусів, грибків і крихітних комах.

Почнімо з бактерій.

Коли дослідники вибірково перевірили навіть не домашні, а лікарняні ліжка, де, здавалося б, нічого не може завестися, оскільки в клініках постійно проводять дезінфекцію, там виявили велику кількість стафілококів, зокрема доволі небезпечний золотистий стафілокок Staphylococcus aureus.

І хоча більшість з них не становлять прямої загрози для людини, в разі потрапляння у відкриту рану вони можуть спричинити зараження.

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Окрім стафілококів, у постільній білизні живуть кишкові палички та інші так звані грам-негативні бактерії.

Багато з них дуже стійкі до антибіотиків і можуть спричинити серйозні інфекції сечоводу, діарею, менінгіт, пневмонію і зараження крові.

Але і це ще не все.

Щодня ви втрачаєте близько 500 мільйонів відмерлих клітин шкіри. А це - достатньо апетитна закуска для різноманітних мікроскопічних кліщів.

Самі по собі вони не становлять небезпеки, а от продукти їхньої життєдіяльності можуть спричинити різноманітні алергії і навіть астму.

Ну і, звісно, не можна забувати про такого ворога людства, як постільний клоп.

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Хоча достовірних даних про те, що ці паразити не є переносниками інфекцій, немає, їхні укуси бувають болючими і призводять до стресу, безсоння та алергій.

Клопи можуть проникнути у вашу домівку на одязі, у речах, книгах або будь-яким іншим чином. І якщо вони приживуться, то позбутися від них буде непросто: найімовірніше, доведеться звертатися по допомогу професіоналів.

Що ж робити, запитаєте ви, якщо вдома у ліжку на вас очікує цілий звіринець?

Манал Мохаммед радить регулярно робити кілька обов'язкових речей до і після сну.

Вона рекомендує не заправляти ліжко одразу після сну, а відкинути ковдру і дати їй та простирадлу просохнути, відкривши при цьому вікно. Таким чином ви зробите вашу постільну білизну менш привабливою для мікробів та дрібних комах.

Матраци також можуть стати гніздом для різних форм життя, тож краще пилососити їх не рідше, ніж раз на місяць, а також накривати зйомним наматрацником, який завжди можна кинути в пральну машину.

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До речі, матрац краще час від часу перевертати, а якщо йому вже понад 15 років, то бажано взагалі замінити його на новий.

Іноді простіше позбавитися гнізда, освоєного мікробами, ніж виселити їх звідти.

Звісно, усю постільну білизну варто прати не рідше, ніж раз на тиждень за температури 40-60°C. Раніше його узагалі було заведено кип'ятити, але сучасні миючі засоби позбавляють нас такої необхідності.

Ну і, звісно, особисту гігієну ніхто не скасовував: душ перед сном, жодних перекусів у ліжку, макіяж, креми та лосьйони краще змивати до того, як лягати спати.

Домашнім тваринам, як не прикро, також не має бути місця у вашому ліжку.

І ось тоді ви зможете відчути себе у своєму ліжку по-справжньому наодинці.