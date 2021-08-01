Що зміниться з серпня: суворі правила в'їзду в Україну і паспорти в смартфоні

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Жорсткіші правила перетину державного кордону через поширення штаму коронавірусу "Дельта", остаточно легалізовані електронні паспорти, зміна ціни на газ і тисячі нових студентів вишів. Змін у серпні небагато, проте на них варто звернути увагу.

Обов'язкова самоізоляція при в'їзді з Росії та Індії

Через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта" Кабінет міністрів запроваджує суворіші вимоги до в'їзду на територію України, передусім із Росії та Індії.

Нові правила починають діяти з 5 серпня.

Усі українці та іноземці, які не вакцинувалися від коронавірусу, після повернення з цих двох країн мають іти на 14-денну самоізоляцію у разі, якщо перебували на території цих держав більше ніж сім днів протягом останніх двох тижнів.

Також, повертаючись чи приїжджаючи з інших країн, окрім Індії та Росії, невакциновані українці та іноземці повинні мати на руках негативний ПЛР-тест або ж здати його чи тест на антиген.

Перетин державного кордону є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з двох документів: про повний курс вакцинації від COVID-19 або довідки про перше щеплення.

Вказані вимоги не стосуватимуться громадян України, котрі виїхали за кордон до моменту набуття чинності постанови.

Е-паспорти в смартфоні

У серпні в Україні офіційно почнуть використовуватися електронні внутрішні та закордонні паспорти.

З 23 серпня вони матимуть таку саму силу, як і їхні фізичні аналоги.

Такі паспорти працюватимуть за допомогою додатку порталу державних послуг "Дія" і їх можна буде замовити за бажанням.

Е-паспорт можна буде використовувати для поїздок у межах України, у банківських операціях, під час отримання медичних, адміністративних послуг, для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів тощо.

Автор фото, UNIAN

Однак використовувати електронний закордонний паспорт для перетину державного кордону України не можна.

Сьогодні понад п'ять мільйонів громадян України мають такі паспорти. Внутрішні електронні паспорти доступні тим українцям, які мають ID-картку, а закордонний - ті, хто мають біометричний закордонний паспорт.

Такі новації стали можливими завдяки ухваленню змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Газ подорожчає, але не для всіх

З 1 серпня газ буде дорожчим для тих громадян, які сплачують за паливо щомісяця.

Більшість українців були автоматично переведені на річний газовий тариф до 1 травня 2022 року, проте лишилися й ті, хто відмовився від цього.

Автор фото, UNIAN

Оприлюднені газопостачальними компаніями ціни на серпень демонструють, що річні тарифи не змінилися, натомість місячні тарифи деякі постачальники підвищили.

Найнижчий місячний тариф становитиме 7,99 грн за кубометр газу. Найвищий тариф у компанії "ТАС Енергія країни" - 16,99 грн за кубометр.

Ці ціни вказані без врахування плати за доставку газу.

Загалом на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ, ціни цього літа б'ють рекорди. Вони вже у понад два рази вищі за ті, що були влітку минулого року, і наприкінці липня перевищили 500 доларів за тисячу кубів.

До осені це неминуче позначиться не лише на тарифах на сам газ, але й на вартості гарячої води та опалення.

Стануть студентами

У серпні завершиться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Зарахування на перший курс проводитиметься 9 серпня.

Ті вступники, котрі отримали право навчатися за державні гроші, до 18 години 2 серпня мають подати документи до вишів.

Автор фото, UNIAN

Цього року вступники подали до вишів понад 1 мільйон 700 тисяч заяв, адже можна було їх направляти у кілька вузів. Лідерами за кількістю отриманих заяв від абітурієнтів є Київський національний університет Шевченка, Львівський національний університет Франка та Київський політехнічний університет Сікорського.

Отримали можливість вчитися на бюджетних місцях 64 976 вступників.