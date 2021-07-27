ВВС News Україна шукає журналіста/ку для роботи в Києві
Команда ВВС News Україна відкриває вакансію журналіста в київській редакції.
Ідеальний кандидат/ка має блискуче володіти українською мовою та добре володіти англійською.
Має впевнено почуватись у всіх журналістських жанрах - від оперативного та якісного написання новин до серйозної аналітики та ексклюзивних авторських матеріалів у стилістиці ВВС News Україна.
Бажаний також досвід роботи з соцмережами та відео, зокрема, готовність до телевізійних включень.
Ми очікуємо від кандидатів ініціативності, готовності пропонувати нові кути, знаходити яскраві історії, а також беззаперечно дотримуватись найвищих журналістських стандартів, зокрема, редакційних стандартів ВВС.
Дізнатися більше про вакансію та подати резюме можна тут.
Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна мають подати свою кандидатуру до 15 серпня 2021 року.
ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких вирішать запросити на співбесіду.