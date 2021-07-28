Україна допоможе Литві з колючим дротом. Все через Лукашенка

22 хвилин(и) тому

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Україна вишле Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу для боротьби з нелегальними мігрантами, які пробираються з території Білорусі. Про таке рішення української влади повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою. Олександр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе…, провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі", - написав він.

За його словами, з початку року і до кінця липня на литовсько-білоруському кордоні затримали 2 839 нелегальних мігрантів, що у 35 разів перевищує аналогічні показники минулого року.

"Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту", - додав Дмитро Кулеба.

"Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем'єра Шмигаля допомогти друзям, оперативність дій Мінстратегпрому, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене", - похвалився міністр.

Конкретні обсяги українського дроту, який поїде до Литви, ще узгоджують.

Як Литва допомагає Україні

Автор фото, ЛИТПОЛУКРБРИГ Підпис до фото, З осені 2014 року існує спільна Литовсько-польсько-українська бригада

Литва з 2014 року, після початку війни на Донбасі, допомагає Україні.

У 2017 році литовський уряд ухвалив рішення про передачу українській армії летальних озброєнь.

Передавали автомати, кулемети, протитанкове озброєння, боєприпаси та запчастини, які були на озброєнні армії Литви до того, як країна вступила в НАТО.

Мова йшла про автомати Калашникова, 2 млн патронів до них, понад 80 кулеметів, більше десятка мінометів і протитанкове озброєння.

Вартість цієї допомоги оцінили у 2 млн євро.

Також у Литві лікувалися поранені на Донбасі українські військові та активісти Майдану.

А з осені 2014 року існує спільна Литовсько-польсько-українська бригада, що базується у польському Любліні.