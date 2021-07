Утопленик чи чехословацький шпигун: історія британського міністра, який інсценував смерть

1 година тому

Приємна людина

До 100-річного ювілею MI5 у 2009 році відомий історик спецслужб, кембриджський професор Крістофер Ендрю написав книгу "Захист королівства" (The Defence of the Realm).