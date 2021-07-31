Вільям Фріз-Грін: забутий творець кінематографа, який випередив братів Люм'єр

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Science Museum Group Підпис до фото, Вільям Фріз-Грін був першим, хто вигадав рухомі картинки

Усі енциклопедії пишуть, що кіно винайшли французи брати Люм'єр в 1895 році. Однак у них був попередник - Вільям Фріз-Грін.

Люм'єри зняли перший короткометражний фільм "Прибуття потяга" і першими провели публічний кіносеанс у паризькому кафе. Але технологію рухомих картинок за шість років до них створив уродженець Бристоля Вільям Фріз-Грін.

1 серпня у Бристольському кіноцентрі Вотершед відбудеться захід під назвою "Кіно, відкрите знову". Він присвячений двом подіям: 100-річчю від дня смерті цієї незаслужено забутої людини та 125-річчю першого кіносеансу у Британії.

У 14 років Фріз-Грін залишив школу, щоб цілком віддатися улюбленій справі - фотографії. Пізніше він відкрив два власних фотоательє - у Бристолі та у відомому своїми мінеральними джерелами курортному місті Бат.

Фріз-Грін сам зібрав камеру, за допомогою якої в січні 1889 року зробив низку знімків у лондонському Гайд-парку, які переніс на целулоїдну стрічку.

Вийшов короткометражний фільм. Але Фріз-Грін прокрутив його лише у себе вдома, ставши першою у світі людиною, що побачила рухоме зображення на екрані.

На початку 1890-х років він отримав патент на технологію стереоскопічного рухомого зображення, ранню подобу того, що ми тепер називаємо 3D, але незабаром був змушений продати його через фінансові проблеми.

Автор фото, Park Circus/StudioCanal Підпис до фото, Фільм 1951 року "Відкриваючи чарівну скриньку" вшанує досягнення Фріз-Гріна

У 1891 році американський винахідник Томас Едісон та його помічники Вільям Діксон і Вільям Хейг зібрали й випробували кінетограф - прототип сучасної кінокамери. Саме цим апаратом, злегка удосконаливши його, незабаром скористалися Огюст та Луї Люм'єри.

Париж тоді був культурною столицею світу, і всі новинки, які там з'являлися, відразу ж ставали модними. З кіносеансу на бульварі Капуцинів почалася тріумфальна хода нового мистецтва.

Вільяму Фріз-Гріну його новація не принесла ані великої популярності, ані багатства. Все життя його переслідували фінансові труднощі.

У 1955 році, коли відзначали 100-річчя з дня його народження, його виставили вічним невдахою та брехуном.

Автор фото, Justyna Sanko Підпис до фото, Історик кіно Пітер Доманкевич, що 25 років вивчав життя і творчість Фріз-Гріна, переконаний, що його незаслужено забули

Смерть творця рухомих зображень була драматичною. У 1929 році він виступив перед власниками лондонських кінотеатрів, повернувся на своє місце в залі, сів у крісло і помер від серцевого нападу.

На заході у Бристолі покажуть знятий у 1951 році фільм про Фріз-Гріна "Як відкрилася чарівна скринька". Перед публікою виступлять історик кіно Пітер Доманкевич та мистецтвознавець сер Крістофер Фрейлінг.

Доманкевич, який 25 років вивчав життя і творчість Фріз-Гріна, переконаний, що настав час віддати йому належне.

"Вільям Фріз-Грін використав кінокамеру раніше, ніж цим шляхом пішов Едісон, і за роки до того, як брати Люм'єр нібито винайшли кінематограф, - заявив ВВС кінознавець. - Він також зняв перші в історії кольорові кадри. Настав час повернути історії справжнього Фріз-Гріна, особистість складну та загадкову".

Фріз-Грін був завзятим винахідником, і не лише у сфері кіно.

"Син бристольського робітника, який фотографував аристократів, двічі багатів і банкрутував на інноваціях, що не мали комерційного успіху, - каже Пітер Доманкевич. - Він також вірив у рівність чоловіків і жінок й додав ім'я дружини до свого власного. Вічний оптиміст перед обличчям низки невдач".