Барак Обама, Ніколь Кідман та екранізація Стівена Кінга: що дивитися в серпні

Ярослав Забалуєв

Для ВВС

1 година тому

Автор фото, Pete Souza/The White House

Вел Кілмер у фільмі про себе, Ніколь Кідман у ролі росіянки Маші, Дж. Дж. Абрамс досліджує НЛО, а Едріан Броуді зіграє в екранізації Стівена Кінга. І це далеко не всі герої і сюжети, які пропонують фільми та серіали серпня.

"Обама: в гонитві за більш досконалим союзом" (Obama: In a Pursuit of a More Perfect Union)

3 серпня, HBO Max

Трисерійний документальний фільм Пітера Кунхардта (лавреат "Еммі" за фільм "Браян Стівенсон: Боротьба за рівність"), як випливає з назви, розповість історію Барака Обами. Картина не обмежується історією його президентства, а стартує з моменту знайомства його батьків і закінчується в день сьогоднішній.

Найважливішою темою стане, зрозуміло, расове питання: серед спікерів у фільмі з'являться не тільки прихильники, а й противники першого в історії Америки чорношкірого президента. Інтерв'ю з самим Обамою теж увійшли в картину, так що фільм, ймовірно, вийшов передбачувано компліментарним.

Це не перший проєкт Кунхардта, присвячений американським політикам і активістам - за останні п'ять років він зняв фільми про Авраама Лінкольна, Мартіна Лютера Кінга і Річарда Ніксона.

"Вел" (Val)

6 серпня, Amazon

Вел Кілмер - актор, що був однією з головних зірок дев'яностих, виконавець ролей Бетмена і Джима Моррісона. В останні роки він зник з поля зору, оскільки в 2015-му в актора діагностували рак гортані.

У 2017 році Кілмер повідомив, що впорався з хворобою, але досі бореться з її наслідками (це не лише майже повна втрата голосу, а й здатність нормально їсти).

"Вел" - не тільки повноцінне повернення видатного актора (прем'єра відбулася в Каннах), але і фільм, для якого творці Лео Скотт і Тінг Пу отримали доступ до домашнього відеоархіву Кілмера.

"Невипадковість" (Hit & Run)

6 серпня, Netflx

Рано чи пізно це мало статися: ізраїльські та американські серіали давно зближувалися (згадаємо "Батьківщину"), і ось, нарешті, спільний проєкт.

"Невипадковість" розповідає про невтішного вдівця, який, намагаючись розслідувати загибель дружини в Тель-Авіві, метається між Ізраїлем і США. У створенні серіалу взяли участь автори одного з останніх ізраїльських серіальних хітів - "Фауда".

"Містер Корман" (Mr. Corman)

6 серпня, Apple TV +

Авторський проєкт Джозефа Гордона-Левітта, який виступив тут сценаристом, режисером, продюсером і виконавцем головної ролі.

Йтиметься про Джоша Кормана - вчителя, який з дитинства мріє стати музикантом. Крім нездійснених мрій, його життя затьмарене розставанням з дівчиною та зустріччю зі шкільним приятелем, який оселився по сусідству.

"Містер Корман" претендує на дослідження покоління сучасних тридцятирічних, для яких герої Гордона-Левітта вже давно стали рольовими моделями.

"НЛО" (UFO)

8 серпня, Showtime

Чотирисерійний серіал про свідків НЛО, напевно, можна було б залишити без уваги, якби не ім'я продюсера - Дж. Дж. Абрамс.

Автор "Загублених" та "Граней" - один з найкращих оповідачів історій про паранормальне, який вміє дістати з них потужну емоційну складову. Цього разу йдеться не тільки про конспірологію з приводу замовчувань уряду, а й про драму людей, яким довгі роки ніхто не вірить.

Можна не сумніватися, що в особі Абрамса і його команди свідки інопланетних польотів знайшли вдячних слухачів.

"Класна кімната" (Homeroom)

12 серпня, Hulu

Герої цього документального фільму - випускний клас оклендської школи. Їхнім останнім роком навчання став 2020-й - рік пандемії та руху BLM.

Картина дає небанальний погляд на пандемічну епоху і вже зібрала купу захоплених відгуків після прем'єри на фестивалі Sundance.

"Беккет" (Beckett)

13 серпня, Netflix

Джону Девіду Вашингтону було мало конспірології "Тенета" Крістофера Нолана, тож тепер він виконує соло в ще одному заплутаному трилері.

Цього разу син Дензела Вашингтона зіграв роль американського туриста, який після трагічного інциденту в Греції опиняється в центрі політичної змови.

Перша назва фільму звучала як "Народжений бути вбитим".

"Хіли" (Heels)

15 серпня, Starz (в Росії "Амедіатека")

У серіалі йдеться про двох рідних братів, які ефектно змагаються один з одним на рингу та мають чимало суперечностей в їхньому реальному житті.

В одній з головних ролей знявся Стівен Еммел - зірка серіалу "Стріла", його опонента і родича зіграв Александр Людвіг з "Вікінгів". Ну а репутація каналу Starz обіцяє достатню кількість сексу і крові, які такі важливі для фільму про реслінг.

"Дев'ять зовсім незнайомих людей" (Nine Perfect Strangers)

18 серпня, Hulu

Автор фото, AFP/GETTY

Очевидний серпневий хіт, принаймні, за акторським складом: Боббі Каннавале, Мелісса Маккарті, Люк Еванс і, звичайно, Ніколь Кідман.

Австралійська актриса, котра переживає в останні роки очевидний ренесанс кар'єри, зіграла власницю санаторію росіянку Машу. В її санаторій прибувають дев'ять пацієнтів в надії залікувати душевні рани.

Судячи з трейлеру, певну частину лікування герої змушені будуть провести у власноруч викопаних могилах, а це ж далеко не головний сюрприз серіалу, поставленого за романом Ліани Моріарті, авторки "Великої маленької брехні" з тією ж Кідман, Різ Візерспун та Лорою Дерн.

"Крихітка" (Sweet Girl)

20 серпня, Netflix

Джейсон Момоа продовжує завойовувати екран: крім другого сезону серіалу "Бачити" він виконує головну роль в бойовику від Netflix.

Сюжет закручується навколо батька-одинака, який не бажає чекати, коли розслідуванням вбивства дружини займеться поліція, і береться розібратися з кривдниками самостійно. Вірніше, в компанії юної доньки, яку зіграла 20-річна Ізабела Мерсед.

Актриса вже встигла відзначитися в "Вбивці 2" з Бенісіо дель Торо, тож до товариства брутальних артистів їй не звикати.

"Кафедра" (The Chair)

20 серпня, Netflix

Комедійний серіал з героїнею Джи Юн-Кім (Сандра О з "Вбиваючи Єву"), яка заступає на пост голови кафедри англійської мови в університеті Пембруку та стикається з очевидними проблемами, пов'язаними зі статтю та походженням.

Шоураннером "Кафедри" виступила актриса Аманда Піт, для якої серіал став сценарним дебютом.

"Чепелвейт" (Chapelwaite)

22 серпня, Epix

Після смерті дружини капітан Чарльз Бун (Едріан Броуді) переїжджає на батьківщину своїх предків в штат Мен. Тут він зіткнеться зі страшними таємницями минулого і буде змушений спробувати покласти край прокляттю, що переслідує Бунів.

В основі серіалу "Жереб Єрусалиму" - таємничий готичний шедевр Стівена Кінга, який (за вже сформованою традицією) він самостійно адаптував для телебачення.

"Клікбейт" (Clickbait)

25 серпня, Netflix

Трагічну подію, яку спровокувала вседозволеність соціальних мереж, покажуть з восьми різних точок зору, які в фіналі повинні дати повну картину того, що сталося.

В одній з головних ролей знялася зірка драмеді нульових і серіалу "Двійка" Зої Казан, компанію їй склали Джессіка Коллінз, Джейлін Флетчер та інші.

"Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)

31 серпня, Hulu

Камбек Стіва Мартіна, який нечасто з'являється не тільки на телевізійному, а й на кіноекрані.

Цього разу він зіграв жителя мангеттенського хмарочоса, який разом з двома друзями жити не може без детективних романів.

Одного разу трійця отримує шанс застосувати отримані в книгах навички на практиці, оскільки в їхньому домі починають відбуватися справжні вбивства.

Партнерами Мартіна у цій комедії стали Селена Гомес і Мартін Шорт.