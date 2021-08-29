Креативний підхід чи підстава для звільнення: історія вчительки, яка читає реп

Ганна Чугай

Для ВВС News Україна, Харків

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Антон Авіжас

Пам'ятаєте вчительку біології, яка на карантині почала читати реп? За це минулого року Ольгу Халепу визнали найкращим педагогом за версією тижневика "Освіта". Але, каже вона, у рідній школі її зацькували аж до звільнення.

"У селі не хочуть про це говорити, люди втомилися", - попереджає Ольга Халепа перед нашим приїздом до Яковлівки на Харківщині. Вчителька, відома своїми реп-уроками на всю Україну, хвилюється через відгуки односельців.

У Яковлівській школі 42-річна Ольга працювала 13 років. Та рік тому звільнилася через конфлікт з адміністрацією. Каже, що стала жертвою мобінгу - постійного цькування з боку тодішньої директорки школи Юлії Вакуленко.

Сама вона, тепер уже ексдиректорка, говорити з журналістами відмовилася. Не побачили цькування та місцеві освітні чиновники під час перевірки школи, але визнали - проблеми в ній таки були. На це скаржилися і батьки частини учнів.

Ми вирішили з'ясувати, що саме сталося у Яковлівці та чому відома освітянка у власному селі опинилася без роботи.

Реп-уроки на дистанційці

Ольга Халепа веде нас одразу на кухню. Від початку дистанційного навчання це - її кабінет і творча лабораторія. На стінах - пластилінові герої біологічних історій, на підвіконні - численні грамоти та відзнаки.

"Нещодавно я дізналася, що в Америці існують цілі школи, де навчають за ось такими методиками - реп-уроками. Навіть математику читають за допомогою репу", - каже Ольга.

Власні реп-уроки вона почала писати на початку дистанційного навчання.

"Усі розгубилися, не було жодних рекомендацій чи вказівок. Працювали, як могли, - пояснює біологиня. - І от десь через два тижні, як воно почалося, у мене виникла ідея створити щось незвичайне, щоби зацікавити учнів".

Складнощів із римами не виникало, вірші Ольга пише з дитинства. Головне - заримувати всю тему і пояснити просто та віршовано складні терміни.

"Найскладнішим був урок "Безумовні й умовні рефлекси людини". Ця тема взагалі складна для сприйняття для учнів 8 класу і пояснити її римовано було доволі важко. Цей урок я переписувала багато разів. Нервувала, психувала, кидала і починала знову. Вся родина знала, що таке безумовні й умовні рефлекси", - сміється Ольга.

За будинком вчителька показує дерево, на якому записала перше відео. Усе необхідне, аби зацікавити учнів предметом, вчителька знаходить у власному саду. Озброївшись смартфоном, пояснює складні терміни та розповідає про походження людини.

Автор фото, Антон Авіжас Підпис до фото, У 2020 році Ольгу визнали найкращою освітянкою року за версією видання "Освіта"

Від репу до стриптизу?

Найпершими поціновувачами навчальних речитативів стали учні Ольги Халепи.

"Я була шокована, тому що це було неочікувано", - ділиться враженнями Лілія Мельниченко, колишня учениця Ольги.

Халепа викладала в неї біологію та була однією з небагатьох учителів, які ретельно працювали саме під час дистанційного навчання. Семикласниця зізнається - запам'ятати реп-урок легше, аніж вичитувати необхідне у підручнику.

Навчальні відео Ольга Халепа виставляє в себе на YouTube-каналі. Нині там понад вісім тисяч підписників. Доробком вчительки користуються не лише колеги зі всієї України, а й батьки учнів.

"Пані, якби я мав таку вчительку, то вчився б на відмінно, - цитує Ольга відгук під одним з останніх відео. - До речі, так дуже часто пишуть!"

Та дехто з колег упевнений, що такий стиль викладання не пасує вчителю, а навчити піснями не можна. "Говорять про те, що це шоу, це клоун, це непотрібно. Що це ми взагалі скоро будемо стриптиз танцювати перед учнями, щоби вони вчилися?" - каже освітянка та додає - хейтерів не дуже багато.

Автор фото, Антон Авіжас Підпис до фото, Більшість відео Ольга знімає у себе в саду

"Поставити крапку і піти"

Тепер Ольга має вдосталь часу на реп-уроки. Останній навчальний рік освітянка провела поза школою. Вона звільнилася 3 вересня минулого року.

"Я вирішила поставити крапку і піти. Бо сама була виснажена психологічно", - каже вчителька.

Причина, за її словами, у довготривалому цькуванні з боку адміністрації, пояснити яке Ольга не може. Директоркою закладу тоді була її колишня учениця.

"Вона така активна та креативна. Вміє організувати та повести за собою", - каже вчителька біології. Але додає, що цькування та привселюдні докори стали супроводжувати всі її робочі дні.

Ольга каже, що за весь час роботи під керівництвом нової директорки офіційно отримала лише одну догану - за те, що не встежила за учнями і вони пошкодили проєктор. Образи та зауваження на її адреса, каже Ольга, були усними.

За її словами, її авторські проєкти закривали і їй забороняли працювати з дітьми поза школою.

"Директорка винесла з мого кабінету всю апаратуру, щоб я була така, як всі. І я мусила декілька місяців працювати з дошкою, крейдою і порваними радянськими плакатами", - обурюється Халепа.

"Чи не зірка тут знайшлася. Тебе дуже багато, Ольго Володимирівно, ти вже усім набридла" - такі зауваження, за словами Ольги, їй висловлювала директорка.

Автор фото, Антон Авіжас Підпис до фото, Ольга Халепа продовжує вести влог в інтернеті

Батьківський бунт

Але погано було не тільки вчительці з нестандартними методами роботи.

"Нас була 21 людина, ми пішли проти цієї директорки", - каже мама одного з учнів Світлана Нікітіна-Надточій.

Цього року вона перевела сина з яковлівської школи. Одна з причин - саме ставлення директорки до школи та батьків.

Майже всі літні канікули 2020 року група батьків вимагала звільнити директорку та висловлювала їй недовіру. Рівень освіти у школі сильно впав, а особливо це стало помітно під час дистанційного навчання, каже Світлана.

"Просто скидали прочитати параграф такий-то, зробити те-то. І усе", - додає мама школяра.

Минулого літа батьки звернулися зі скаргою до тодішнього губернатора Харківщини Олексія Кучера, керівників Лозівської ОТГ та місцевого управління освіти.

"Людина за кілька років своєї діяльності влаштувала в школі справжній терор… Постійно принижує, застосовує тиск, маніпуляції, розпоряджається, з ким спілкуватися, з ким - ні, навіть забороняє збиратися більше, ніж по двоє і сміятися", - писали батьки у скарзі.

Вони також жалілися, що директорка погано ставиться до вчителів.

Після цього листа до школи приїхала комісія зі службовим розслідуванням.

Вона виявила порушення у використанні шкільних грошей і дійшла висновку, що "контроль за роботою педагогічного колективу з боку директора… здійснювався на незадовільному рівні". Але про цькування вчителів - жодного слова.

Цькування не побачили

Не побачили мобінгу і в управлінні освіти.

Керівниця Лозівського управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева запевняє - про цькування нічого не знала. "Яковлівська школа до мене приєдналася два роки тому. Те, що відбувалося до того, щодо булінгу, про який каже Ольга Халепа, мені було невідомо. І коли я прийшла, ці питання не підіймали", - пояснила у коментарі ВВС News Україна освітянка. І додає - прохала Халепу лишитися у школі.

"Жоден факт (мобінгу - Ред.) не підтвердився", - знизує плечима директорка Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анжеліка Крутова. В установі не заперечують - про ситуацію у Яковлівці знали, стежили, але прямих звернень щодо цькування від вчителів не надходило.

"Ті відомості, які ми маємо із соціальних мереж або приватних повідомлень, не можуть бути використані для офіційних заяв або прийняття рішень", - додає начальниця відділу загальної середньої освіти Олена Кононенко.

Автор фото, Dominic Lipinski/PA Wire Підпис до фото, На карантині дітям особливо знадобився креатив учителів

…але про проблему знали

Але із зібраних ВВС News Україна документів випливає, що органи влади знали про проблему.

Наприклад, Ольга Халепа особисто скаржилася керівниці місцевого відділу освіти, дзвонила на урядову гарячу лінію та писала до прокуратури про зникнення з її класу апаратури без відповідних документів, перешкоджання діяльності та приниження гідності.

У Лозівській місцевій прокуратурі відповіли, що це не входить до їхніх повноважень.

Міністерство освіти скерувало її скарги до обласного управління освіти, ті - до районного управління освіти, а там постановили, що директорка нічого не порушує.

А що у школі?

У 2019-му році через скарги частини колективу до школи відправляли психологів.

Ті помітили "нездоровий морально-етичний клімат серед учасників освітнього процесу", йдеться у відповіді на запит ВВС News Україна до Лозівського управління освіти.

За результатами дослідження "усім учасникам дали рекомендації", школу реорганізували, директорку - скоротили, а Халепа звільнилася.

Після скарги батьків у 2020 році до школи ще раз приїхала перевірка, і директорці Юлії Вакуленко оголосили догану.

А у жовтні 2020 року Яковлівську школу реорганізували у дев'ятирічку. Вона стала філіалом опорного закладу у сусідньому селищі Панютине.

У Лозівському управлінні освіти пояснюють, що посаду директорки скоротили через реорганізацію, а не в результаті інциденту.

Нова директорка Ніна Висоцька розповідає, що вчителя біології так і не знайшли. Предмет заміщує викладач зарубіжної літератури.

Частина вчителів, які підтримували стару директорку, відмовляються від спілкування і не хочуть говорити про конфлікт.

Не хоче спілкуватися і колишня директорка Юлія Вакуленко. Телефоном просить дати їй спокій: "Яке має значення наш конфлікт, якщо ні я, ні вона не працюємо у школі?".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шкільне навчання може бути дуже цікавим та оригінальним

Освітній реп-блог

Після звільнення Ольга Халепа продовжила роботу над власним освітнім каналом. Тепер має ще два проєкти - "Руда біологія" та "Біожиза". Виграла грант для їхнього розвитку. Своїм досвідом ділиться із колегами зі всієї України.

Але крізь сльози зізнається, що дуже сумує за учнями: "Це такі згустки позитивної енергії… Весь час змушували сміятися, танцювати, щось придумувати, якісь нові ідеї. І ти просто забував про всі проблеми".

Однак повертатися до школи Ольга не планує. Після того, як вона заговорила про свій досвід, виявилося, що таких історій багато.

"Ми не захищені від мобінгу колег, ми не захищені від батьків, які говорять все, що завгодно, і роблять все, що завгодно. Профспілки не працюють", - пояснює Ольга власне розчарування у сучасній українській системі освіти.