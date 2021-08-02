Шевченко пішов з посади тренера збірної України у клуб. Павелко чекає на повернення

1 година тому

Автор фото, Andriy Shevchenko

Андрій Шевченко йде з посади головного тренера збірної України з футболу і не буде продовжувати контракт. Цю інформацію підтвердив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Він також написав, що Шевченко йде працювати у клуб, а Україна чекатиме на повернення до збірної.

"Я безмежно вдячний Андрію Шевченку і його тренерському штабу, що протягом п'яти років працювали у збірній України! Поважаю їхнє рішення розвивати свою кар'єру на клубному рівні. І при цьому дякую за всі ті емоції, які всі ми пережили за цей період під час матчів збірної України", - написав Павелко у Facebook.

Він подякував за емоції під час матчів збірної України за час, поки Шевченко був головним тренером.

Андрій Павелко назвав виступ збірної України на Євро-2020 "окремою яскравою сторінкою українського футболу", адже це був перший в історії вихід у плей-офф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту.

Шевченко іде у клуб

Напередодні Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого п'ятирічного контракту з Українською асоціацією футболу.

"Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди", - написав Шевченко у Facebook.

Автор фото, УНІАН

Проте він чітко не вказав, чи може продовжити контракт і чи остаточно йде зі збірної.

Для багатьох представників УАФ заява Шевченка була несподіваною й стала для них сюрпризом, який застав їх у відпустці.

ЗМІ повідомляли, що Шевченко не зміг домовитись з УАФ щодо оплати подальшої роботи у збірній. Але припускали, що вчорашня заява Шевченка - ще не остаточне рішення.

Після Євро-2020 Шевченко допускав продовження свого 5-річного контракту у збірній України.

Водночас Андрій Павелко розраховує, що Шевченко залишиться консультантом у структурі УАФ надалі.

"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України", - додав Павелко.

Сам Андрій Шевченко ще не повідомляв, у який клуб він може піти працювати тренером.