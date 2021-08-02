Штами "Дельта", "Альфа", "Бета" і "Гамма": який найбільш небезпечний?

Мішель Робертс

Редакторка з питань охорони здоров'я, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Спалах захворювання на штам "Дельта" Covid-19 викликає велике занепокоєння в Китаї й не тільки.

Тальки за десять днів там виявили понад 300 випадків, що призвело до збільшення кількості тестів та нових обмежень на поїздки.

Що таке "Дельта"?

В усьому світі циркулюють різні штами Covid. Один з них, відомий як "Дельта" або B.1.617.2, швидко поширюється в багатьох країнах, а у Великій Британії він вже став панівним.

Британія класифікує "Дельта" як "штам, що викликає занепокоєння". За ним пильно стежать працівники охорони здоров'я.

Інші варіанти, що викликають занепокоєння:

"Альфа" (B.1.1.7), вперше виявили у Британії, розповсюдився вже на понад 50 країн

"Бета" (B.1.351), вперше виявили у Південній Африці, розповсюдився щонайменше на 20 інших країн

"Гамма" (P.1), вперше виявили у Бразилії, розповсюдився у понад 10 інших країнах

Віруси постійно мутують, більшість змін несуттєві. Деякі навіть шкодять вірусу. Але інші можуть зробити хворобу більш заразною або небезпечною - і ці мутації як правило переважають.

Чи є штам "Дельта" більш небезпечним?

Немає точних доказів того, що "Дельта" викликає більш серйозні захворювання у переважної більшості людей.

Як і у випадку з початковим варіантом вірусу, ризик залишається найвищим для людей похилого віку або людей з серйозними супутніми захворюваннями.

Але навіть в цьому випадку, якщо штам є більш заразним, він призведе до більшої кількості смертей саме серед нещепленого населення.

Вакцини забезпечують високий захист від важкого захворювання на Covid-19, зокрема, інфекцій, викликаних різними штамами. Вакцинація також зменшує ризик зараження. Але вакцини не є ідеальними і не виключають повністю всіх ризиків.

Не зрозуміло, скільки людей в Китаї повністю вакциновані, хоча влада каже, що наразі в країні використали вже 1,6 мільярда доз вакцини.

Поради, як уникнути зараження, залишаються незмінними для всіх штамів: мийте руки, зберігайте соціальну дистанцію, носіть маску і будьте пильні щодо вентиляції.

Як поводяться мутанти?

Всі розглянуті варіанти зазнали змін у білку шипа - тієї частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини.

У "Дельта" є кілька мутацій (наприклад, L452R), які можуть полегшити поширення коронавірусу.

Але представники системи охорони здоров'я Британії заявляють, що немає жодних доказів того, що штам викликає важче захворювання або може зробити вакцини менш ефективними.

Одна мутація під назвою N501Y зачепила штами "Альфа", "Гамма" і "Бета", і, схоже, з нею вірус краще заражає клітини та поширюється.

"Бета" і "Гамма" також мають ключову мутацію, яка називається E484K. Вона може допомогти вірусу обійти деякі з імунних захистів організму.

Експерти також виявили невелику кількість випадків штаму "Альфа" з цією мутацією.

Чи будуть вакцини працювати?

Поточні вакцини розробили для більш ранніх варіантів коронавірусу, а це означає, що вони можуть не підходити для нових штамів або не працювати так само добре.

Проте експерти кажуть, що вони дуже ефективні для захисту життя і знижують ризик серйозних захворювань:

Аналіз, проведений Службою суспільної охорони здоров'я Англії, показав, що дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca були на понад 90% ефективні у випадку шпиталізації людей, інфікованих штамом "Дельта".

Одноразова доза, однак, була менш ефективною у запобіганні хвороби, викликаної "Дельтою", в порівнянні з тим, наскільки добре вона діяла проти штаму "Альфа".

Лікарі кажуть, що для отримання максимального захисту від існуючих та нових штамів життєво важливо, щоб люди щепилися двома дозами.

Чи треба робити додаткові ін'єкції?

Експерти впевнені, що вакцини можна модифікувати, щоб краще боротися з мутаціями.

Уряд Великої Британії уклав угоду з біофармацевтичною компанією CureVac на розробку вакцин проти майбутніх штамів і попередньо замовив 50 мільйонів доз. Залежно від того, які штами продовжуватимуть розвиватися, нові вакцини можуть використати для додаткових ін'єкцій літнім або вразливим людям пізніше цього року.