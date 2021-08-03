Хто такий білорус Віталій Шишов, якого знайшли повішеним в Києві

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Віталія Шишова

26-річний білорус Віталій Шишов з осені 2020 року жив у Києві. В Україну він переїхав на тлі тиску та репресій щодо незгодних з політикою Олександра Лукашенка.

2 серпня Шишов вийшов на пробіжку біля свого будинку, де жив разом з цивільною дружиною, та зник. А вранці 3 серпня, після майже доби пошуків, його знайшли повішеним в парку неподалік.

Шишов у Білорусі брав участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року, за результатами яких Олександр Лукашенко оголосив про свою чергову перемогу.

Активіст був одним із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", повідомляє організація в своєму Telegram.

"Брався за абсолютно всі види діяльності: допомога релокантам (людям, які переїздять до України. - Ред.), проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають співвітчизникам у формуванні діаспори в Україні", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Instagram Віталія Шишова

Організація переконує, що за Віталієм стежили, про це повідомляли українській поліції.

"Також нас неодноразово попереджали, як місцеві джерела, так і свої люди в РБ, про можливість провокацій аж до викрадення та ліквідації", - повідомляє Білоруський дім.

"Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія", - йдеться в заяві.

Поліція наразі розглядає усі версії загибелі, включно з убивством, замаскованим під самогубство.

Азов і контррозвідка?

За даними білоруської служби Радіо Свобода, організація Білоруський дім в Україні була пов'язана з вихідцем з Білорусі Сергієм Коротких, який в складі батальйону "Азов" брав участь в боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Друг та колега Шишова Юрій Щучко, який був серед волонтерів, які допомагали шукати тіло, повідомив, що Шишов займався верифікацією білорусів, які в'їжджали на територію України.

"Нас співробітники спецслужб українських в негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ Білорусі в Україні є, і її стає більше, в тому числі за рахунок потоку біженців. Потік біженців неможливо контролювати", - пояснював він в ефірі телеканалу Україна 24.

"Віталій в тому числі займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. В більш приватному розумінні. І так, ми знали, що на нас полюють", - заявив він.

За словами Щучка, на насильницьку смерть вказували сліди побоїв на обличчі Шишова. Він повідомив, що представники правоохоронних органів підтвердили, що в нього був зламаний ніс.

"Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спецоперацій, - розповів Щучко. - У нього було погане передчуття, ми зідзвонювалися з ним минулого тижня, він говорив - якщо що, подбаєш про Божену (дівчина - Шишова)".