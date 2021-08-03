Як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову змусили світ говорити про себе

Алекс Тейлор

Репортер ВВС з питань розваг

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пара, яку журналісти назвали "Бенніфер", схоже, відродилася

Фото закоханих Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, що відпочивають на яхті, мимоволі повертає нас на початок нульових.

Зображення, які в останні дні заполонили інтернет, відтворюють гарячі сцени з відео до треку Лопес Jenny from the Block, де її тодішній наречений - а тепер знову бойфренд, ніжно пестить її сідницю.

Фото вперше з'явилися на сайті новин про зірок TMZ і швидко заповнили соцмережі ностальгією та інтригою.

Але пильні глядачі також помітили фотографа, що вхопив момент, коли пара бавилася на палубі своєї яхти.

Тож новий старий роман раніше відомої пари, яку журналісти назвали "Бенніфер", вкотре довів, що стара любов не ржавіє.

"Пара мрії"

Їхній роман почався у 2002-му. Це був золотий час таблоїдів, коли друкована преса мала сильний вплив на світ знаменитостей. Для папараці та оглядачів світських пліток вони були "парою мрії".

Обоє на хвилі успіху, і це стимулювало інтерес ЗМІ.

Лопес щойно випустила успішний альбом J Lo, будувала паралельну кар'єру в Голлівуді, де знялася у романтичних фільмах "Покоївка з Мангеттену" і "Весільний галас", кримінальному трилері "Поза полем зору" та у фільмі жахів "Клітка".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лопес і Аффлек на прем'єрі "Покоївки з Мангеттену", 2002 рік

Аффлек - наймолодший сценарист, що коли-небудь отримував Оскар, - у 25 років за фільм "Розумник Вілл Гантінг", був не менш популярним. На його рахунку - ролі в "Закоханому Шекспірі" та "Ціні страху" Тома Кленсі. У грудні 2002 року журнал People назвав його "Найсексуальнішим чоловіком планети".

"Рідко можна зустріти пару, де обоє - топзірки, тому, коли це трапляється, фанати просто божеволіють", - каже Ед Глів, телередакторка Daily Star Sunday.

"Вони обоє були на піку кар'єри, обоє сексуальні, тому багатьох цікавило їхнє особисте життя, люди хотіли бачити їхні фото".

У 2002 році Аффлек освідчився Лопес. Актор подарував нареченій зроблену на замовлення обручку з рожевим діамантом.

Але надмірна увага преси та провал їхнього спільного фільму "Джилі" зробили свою справу.

У вересні 2003-го вони відклали весілля через "надмірну увагу ЗМІ", а в січні наступного року розійшлися.

"Ми не намагалися будувати стосунки на публіці, ми просто зустрілися в добу таблоїдів", - сказала Лопес Джесс Кейглі у 2018 році.

"Можливо, спочатку ми грали в це, тому що було весело... але потім це нас почало руйнувати".

В ті часи для позаштатного журналіста індустрії розваг Майри Алі розповідь про знаменитостей за замовчуванням полягала в тому, щоб "створити людей, а потім дивитися, як вони розвалюються на шматки".

Назад у майбутнє

Часи змінилися, і на тлі глобальної пандемії їхні стосунки (після невдалих шлюбів та боротьби із залежністю Аффлека) символізують не лише потенційне відродження відомої "лав сторі", а й тугу за спокійним минулим.

"Пандемія змусила всіх нас прагнути знайомих речей, - каже Глів. - Людям це властиво під час кризи. Ось чому після Другої світової війни стався бебі-бум".

"Повернення "Бенніфер" дарує надію на те, що щасливий кінець можливий. Той хто потайки мріє про своє перше кохання, подумає, що не все ще втрачено".

"Ось чому усі так зраділи, коли дізнались, що Дженніфер Еністон та Бред Пітт можуть знову зійтися".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пара вирушила в круїз на супер'яхті Valerie

"З "Бенніфер" така ж історія, і це саме те, що зараз потрібно багатьом людям".

Ідеальне фото?

Світлину пари спочатку виклали на TMZ і поширили через соцмережі. Це показує, наскільки змінилися і водночас залишились незмінними ЗМІ, що пишуть про життя зірок.

Фотограф Карла Спейт, яка працювала в PR, пояснює, що на відкритому ринку це зображення може коштувати тисячі.

"Це абсолютно клікабельна й "гаряча тема" з точки зору розважальних новин. Суми гонорарів з такими виданнями, як TMZ, легко переростають у п'ятизначні", - каже вона.

"Все це доводить, що фото як продукт не втрачає актуальності навіть у часи соціальних мереж".

Почасти зображення пари приваблює своєю імовірною відвертістю, натяком на те, що дозволили побачити таємницю, - ось чому люди засумнівалися, коли помітили фотографа на борту.

Але, за словами Спейт, постановка такого фото не є чимось незвичайним.

"Якщо цей кадр був організований, значить була причина, - каже вона. - Щойно ця світлина стане вірусною, преса "заїздить" її протягом кількох днів.

"Це знецінить будь-які інші зображення пари, зроблені пізніше, і вони менше ховатимуться від папараці. Крім того, це змушує людей говорити про них".

Але на відміну від початку 2000-х, коли Аффлек і Лопес покладалися на ЗМІ, щоб залишатися в полі зору публіки, - тоді Аффлек навіть розмістив рекламу в журналі Variety, щоб розповісти про своє кохання, - будь-яку потенційну змову між пресою і зірками можуть зірвати соцмережі.

"Сьогодні зірки розуміють, що їм не завжди потрібна преса, вони можуть спілкуватися зі своїми шанувальниками через Instagram, Twitter і Tik Tok та контролювати контент", - пояснює Кейт Рендалл з журналу Heat.

Тепер акаунти, де регулярно розповідають про життя відомих людей, на кшталт Deux Moi лише в Instagram мають до мільйона підписників.

"Соцмережі дають таким фото значно більше охоплення і швидше, ніж таблоїди початку 2000-х. Люди нетерплячі й хочуть миттєво отримувати інформацію", - сказав BBC News редактор, який побажав залишитись анонімним.

"Люди стали значно кмітливішими, тому гадаю, їм подобається грати у детективів й розмірковувати, чи стосунки відродили на підставі щирих почуттів Бена й Джен, чи заради піару".

Так що ж ховається за фото нових старих "Бенніфер"?

"Припускають, що Бен і Джен відтворили сцени з її відео Jenny From The Block до річниці синглу, і я гадаю, саме тому її особистий фотограф був на яхті", - каже редактор Deux Moi.

"Вся справа в ностальгії під час пандемії... Люди прагнуть цього прямо зараз, і Бен з Джен реагують відповідно".

Рендалл погоджується, але зауважує, що такі зірки, як Аффлек і Лопес, "не потребують додаткової уваги", а це означає, що іноді одного повідомлення в соцмережах замало.

"Вони хочуть, щоб їхнє фото було у кожній газеті, журналі та вебсайті", - каже вона.

"А шанувальники починають розуміти, що те, що публікують в Instagram, не завжди є правдою, і хочуть бачити недосконалі, але чесні фото".

"З "Бенніфер" ми ніби повернулися у 2002 рік, і це знову захоплює і збуджує емоції".