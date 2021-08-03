Афганістан: наступ Талібану - це загроза всьому світу

58 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Афганські військові ведуть бої з талібами у стратегічно важливому місті Лашкаргах - столиці провінції Гільменд

Афганський генерал попередив про руйнівні наслідки для безпеки у всьому світі, якщо "Талібан" візьме гору у боротьбі з урядовою армією.

Генерал Самі Садат командує групою урядових військ у південній провінції Гільменд, в столиці якої, місті Лашкаргах, зараз йдуть запеклі бої.

Талібам вдалося захопити декілька районів у центрі Лашкаргаха, однак генерал Садат висловив впевненість, що все місто їм взяти не вдасться.

На його думку, сил талібів недостатньо, щоб утримати захоплену місцевість, але вони постійно поповнюють сили за рахунок бойовиків з інших ісламістських угруповань.

Садат вважає, що їхні успіхи становлять загрозу за межами Афганістану: "Це зміцнить надії на мобілізацію у невеликих екстремістських угруповань в містах Європи та Америки і чинитиме руйнівний вплив на глобальну безпеку".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Урядова армія веде бої з талібами в трьох ключових містах країни

На початку травня бойовики розгорнули масований наступ на урядові війська і захопили приблизно половину, а за словами самих талібів, до 80% території країни. Їхня мета - знову перетворити Афганістан на ісламський емірат, яким він був в 1996-2001 роках.

Хто винуватий?

Наступ в провінції Гільменд - це частина масштабної операції талібів по всьому Афганістану.

Виведення американських військ з Афганістану помітно полегшило завдання талібам, а афганський президент Ашраф Гані поклав провину за погіршення військової ситуації в його країні на США.

"Причина нинішнього стану в тому, що рішення [про виведення американських військ] було різким і раптовим", - заявив він у понеділок в афганському парламенті, додавши, що попереджав Вашингтон про наслідки.

Гані заявив, що очолюваному ним уряду буде потрібно пів року, щоб взяти ситуацію під контроль.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Бої тривають у кількох районах Герата

Провінція Гільменд є особливо важливою. Там перебувають великі макові поля, які постачають левову частку афганського опіуму. Американці та британці роками прагнули їх знищити, а таліби - захопити і перетворити на джерело доходу.

Бої за Лашкаргах

Генерал Самі Садат, командувач урядовими військами в Гільменді, закликав мешканців Лашкаргаха якомога швидше залишити місто. У своєму зверненні він заявив, що армія не залишить в живих жодного таліба.

Мешканці Лашкаргаха живуть у постійному страху через обстріли з боку талібів, бомбардування афганської авіації та американські повітряні удари.

"Нас ані "Талібан" не жаліє, ані урядові війська, які не припиняють бомбардування. На дорогах лежать трупи. Ми не знаємо, хто це - таліби або мирні жителі", - розповів BBC один з місцевих афганців.

Інший житель міста повідомив: "Я не знаю, куди бігти, бої йдуть на кожному кроці".

Втрата Лашкаргаха може стати важкою військовою і моральною поразкою для уряду, який досі всіляко применшував значення успіху талібів в сільській місцевості і обіцяв за будь-яку ціну утримати під своїм контролем великі міста.

Якщо Лашкаргах впаде, він стане першою столицею провінції, завойованою талібами з 2016 року.

Ключові міста

Таліби продовжують спроби захопити Кандагар, друге за розміром місто Афганістану. У неділю по аеропорту міста завдали ракетних ударів.

Аеропорт Кандагара грає ключову роль в постачанні та повітряній підтримці урядових військ на всьому півдні країни.

"Загроза цим трьом провінціям є високою, але ми твердо маємо намір відбити атаки", - заявив у неділю представник афганської армії Омар Шінварі. Він визнав, що ситуація є надзвичайною.

Захоплення Кандагара дасть бойовикам практично повний контроль над усім півднем країни.

У третьому обложеному місті, Гераті, на заході країни, урядові війська ведуть запеклі бої з талібами після нападу на комплекс ООН у п'ятницю. Силам безпеки вдалося знову зайняти деякі райони міста.

"Якщо афганські міста впадуть, рішення про виведення військ запам'ятають як одну з найбільших помилок зовнішньої політики США", - заявив AFP експерт з питань Афганістану Нішан Мотвані, який живе в Австралії.

"Вашингтон покинув саме проамериканський уряд у регіоні напризволяще та на радикальних ісламістів, які не залишать каменя на камені від усього, чого вдалося досягти в Афганістані за два десятиліття", - додав він.

Цивільні

В останні дні американські військові, які залишилися в Афганістані, посилили удари з повітря по позиціях талібів. Але це передбачувано привело до втрат серед цивільних осіб. Організація Об'єднаних Націй заявила, що від стрілянини і повітряних ударів в першу чергу страждають мирні жителі.

"Наземний наступ Талібану і авіаудари ANA [афганської національної армії] завдають найбільшої шкоди", - йдеться у дописі Місії Організації Об'єднаних Націй зі сприяння Афганістану у Twitter.

За даними ООН, за останні три дні в Лашкаргасі загинули щонайменше 10 мирних жителів і 85 отримали поранення.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Кандагарі чимало мешканців мусили залишити свої домівки

Відтоді як іноземні військові почали останній етап виведення військ на початку травня, талібам вдалося отримати контроль над значною частиною сільських районів Афганістану, проте у великих містах їм чинять запеклий опір.

Військові злочини

Вашингтон і Лондон звинувачують талібів у військових злочинах, зокрема, в місті Спін-Болдак, яке повстанці захопили минулого місяця на кордоні з Пакистаном.

Незалежна комісія з прав людини Афганістану раніше заявила, що бойовики влаштували там вбивства з помсти, внаслідок чого загинули щонайменше 40 людей.

"Таліби шукали і переслідували колишніх і нинішніх урядовців, вбивали людей, які не брали участі у бойових діях в конфлікті", - йдеться в заяві комісії.

Автор фото, AFP

Тим часом бойові дії по всій країні змусили безліч людей покинути свої будинки. За підрахунками гуманітарної організації "Врятуємо дітей" ( "Save the Children"), серед біженців приблизно 80 000 дітей. Багато шкіл і медичних установ пошкоджені або зруйновані.

Москва, Ташкент і Душанбе готуються до найгіршого

У понеділок в районі міста Термез на узбецько-афганському кордоні почалися російсько-узбецькі військові навчання за участю 1500 військовослужбовців, які триватимуть п'ять днів.

Через Термез у 1979-1989 роках йшли основні поставки для радянського "обмеженого контингенту" в Афганістані.

5-10 серпня на території Таджикистану пройдуть ще більші російсько-узбецько-таджицькі вчення, в яких візьмуть участь 2500 солдатів і офіцерів, зокрема, 1800 російських.

Міноборони РФ повідомило, що кількість російських учасників в останній момент збільшили з 1000 до 1800, а кількість одиниць бойової техніки до 420 - вдвічі більше запланованої спочатку цифри.

За оцінками спостерігачів, це показує, наскільки серйозно Росія та країни Центральної Азії ставляться до небезпеки експорту радикального ісламізму у випадку перемоги талібів в Афганістані.