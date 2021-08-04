Меган Маркл - 40 років. Життя герцогині у фото
4 серпня свій день народження святкує герцогиня Сассекська Меган Маркл - сьогодні їй виповнюється 40 років.
Меган народилась 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі.
Район, у якому вона виросла, називали "Чорним Беверлі-Гіллз".
У 2003 році дівчина закінчила Школу комунікацій Північно-Західного університету й паралельно почала акторську кар'єру.
Як акторка вона була найбільше відома за роллю Рейчел Зейн у юридичній драмі "Форс-мажори".
2018 року вона вийшла заміж на британського принца Гаррі та переїхала жити до Лондона.
6 травня 2019 у подружжя народився син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.
Втім, життя пари у британській столиці не склалося - на початку 2020 року герцог та герцогиня Сассекські відмовились від виконання обов'язків старших членів королівської родини і переїхали спочатку до Канади, а згодом - до Каліфорнії.
Наприкінці 2020 року Меган розповіла, що у липні у неї стався викидень і вона втратила другу дитину.
У березні 2021 року подружжя дало скандальне інтерв'ю відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі, у якому розповіло про своє життя у королівській родині та проблеми, з якими вони стикалися.
Під час інтерв'ю Меган була вагітна вже втретє, і 4 червня 2021 року в неї народилась дочка. Дівчинку назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.
Наразі родина мешкає у Каліфорнії.