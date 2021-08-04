Меган Маркл - 40 років. Життя герцогині у фото

7 годин(и) тому

Автор фото, Meghan Markle Instagram

4 серпня свій день народження святкує герцогиня Сассекська Меган Маркл - сьогодні їй виповнюється 40 років.

Автор фото, Meghan Markle Instagram

Меган народилась 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі.

Район, у якому вона виросла, називали "Чорним Беверлі-Гіллз".

Автор фото, Meghan Markle Instagram Підпис до фото, Маленька Меган з мамою Дорією та бабусею Джанет

У 2003 році дівчина закінчила Школу комунікацій Північно-Західного університету й паралельно почала акторську кар'єру.

Автор фото, Meghan Markle Instagram Підпис до фото, 15-річна школярка Меган на різдвяному балу 1996 року разом із подругами Аніс Гатчінсон, Емануель Яскевич, Мішель Рамані та Лілі Галлі

Як акторка вона була найбільше відома за роллю Рейчел Зейн у юридичній драмі "Форс-мажори".

Автор фото, USA Network Media, LLC Підпис до фото, Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори"

2018 року вона вийшла заміж на британського принца Гаррі та переїхала жити до Лондона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меган Маркл на своєму весіллі була у сукні від дизайнерки Клер Вейт Келлер

6 травня 2019 у подружжя народився син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

Автор фото, Domic Lipinski / PA Підпис до фото, Меган Маркл з чоловіком та сином

Втім, життя пари у британській столиці не склалося - на початку 2020 року герцог та герцогиня Сассекські відмовились від виконання обов'язків старших членів королівської родини і переїхали спочатку до Канади, а згодом - до Каліфорнії.

Автор фото, MEGHAN MARKLE INSTAGRAM Підпис до фото, Меган Маркл у фотосесії для журналу Vanity Fair

Наприкінці 2020 року Меган розповіла, що у липні у неї стався викидень і вона втратила другу дитину.

Автор фото, MEGHAN MARKLE INSTAGRAM

У березні 2021 року подружжя дало скандальне інтерв'ю відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі, у якому розповіло про своє життя у королівській родині та проблеми, з якими вони стикалися.

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS/JOE PUGLIESE Підпис до фото, Меган та Опра під час інтерв'ю

Під час інтерв'ю Меган була вагітна вже втретє, і 4 червня 2021 року в неї народилась дочка. Дівчинку назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.

Автор фото, MISAN HARRIMAN/THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Підпис до фото, Вагітна Меган з чоловіком та сином

Наразі родина мешкає у Каліфорнії.