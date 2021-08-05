"Різник Тегерана". Що відомо про нового президента Ірану, який прийняв присягу

23 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

В Ірані відбулася інавгурація переможця президентських виборів, 60-річного Ібрагіма Раїсі.

Ультраконсервативний священник очолив Іран в умовах економічної кризи, нестачі води та натягнутих стосунків із Заходом.

Що відомо про людину, яку його критики охрестили "різником Тегерана"? І який буде президентом однієї з найвпливовіших країн регіону.

61-річний Ібрагім Раїсі належить до ближнього кола нинішнього Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Позиціонує себе людиною, що зможе боротися з корупцією та подолати економічні проблеми, з якими Іран зіткнувся при президенті Рухані.

Колишній верховний суддя Раїсі відомий як людина ультраконсервативних політичних поглядів. Багато іранців й правозахисників вказували на його ймовірну роль у масових стратах політичних в'язнів у 1980-х роках.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Раїсі (в центрі) та президент Хассан Рухані (другий праворуч) вітають аятолу Алі Хаменеї на поминальній службі у 2020 році

Раїсі народився у Мешхеді 1960 року, в родині священнослужителя. Його батько помер, коли йому було п'ять років.

Хлопець пішов шляхом батька і в 15 років вступив до семінарії у місті Кум.

У студентські роки брав участь у протестах проти підтримуваної Заходом монархії на чолі з династією Пехлеві. Активний учасник Ісламської революції 1978-1979 років, внаслідок якої шаха скинули, а Іран очолив аятола Рухолла Хомейні (правив до 1989 року).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після революції 1979 року Іран став ісламською республікою

Після революції він працював прокурором, навчаючись у нинішнього аятоли Хаменеї, що став президентом Ірану в 1981 році.

У 25 років Раїсі став заступником прокурора Тегерана.На цій посаді він входив у так званий "комітет смерті" - тобто був одним з чотирьох суддів, які ухвалювали таємні смертні вироки.

Комітети "вдруге судили" тисячі людей, що вже відбували тюремне ув'язнення за свою політичну діяльність. Більшість з них були членами лівої опозиційної групи "Народні моджахеди Ірану".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Іранська опозиція вшанувала пам'ять жертв страти 1988 року. Париж, 2019 рік

Невідомо, скільки саме людей трибунали засудили до смерті, але правозахисники кажуть, що близько 5 тисяч чоловіків і жінок стратили та поховали в загальних могилах без розпізнавальних знаків, що є злочином проти людяності.

Лідери Ісламської Республіки не заперечують страти, але й не обговорюють деталі та законність окремих випадків.

Сам Раїсі неодноразово заперечував свою участь в ухваленні смертних вироків - при цьому він не сумнівався в тому, що вироки були легітимними у зв'язку з фетвою (релігійною постановою) колишнього Верховного лідера аятоли Хомейні (правив до 1989 року).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святиня шиїтського імама Рези в Мешхеді

Раїсі працював прокурором Тегерана, очолював Державну інспекцію, був першим заступником верховного судді, а в 2014 році отримав посаду генерального прокурора Ірану.

Два роки по тому нинішній аятола Хаменеї призначив його хранителем одного з найважливіших та найбагатших релігійних фондів Ірану - "Астан Кудс Резаві".

Фонд керує святинею восьмого шиїтського імама Рези в Мешхеді та усіма пов'язаними з нею благодійними організаціями й компаніями. За даними США, вони мають величезні економічні активи в будівництві, сільському господарстві, енергетиці, телекомунікаціях та фінансовому секторі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Раїсі набрав майже 16 мільйонів голосів на президентських виборах 2017 року, але програв Хасану Рухані

У 2017 році Раїсі висунув свою кандидатуру на виборах президента, чим здивував спостерігачів.

Тоді переміг чинний на той момент президент Хасан Роухані, набравши 57% голосів.

Однак попри поразку, у 2019 році аятола Хаменеї призначив Раїсі на впливову посаду верховного судді.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Раїсі є заступником голови Асамблеї експертів, що обирають верховного лідера країни

На посаді верховного судді Раїс ініціював реформи, що призвели до скорочення кількості засуджених до смертної кари та страчених за злочини з наркотиками. При цьому Іран як і раніше займав друге місце у світі (після Китаю) за кількістю страт.

Судові органи спільно зі службами безпеки боролися з інакодумством, звинувачуючи іранців з подвійним громадянством чи постійним дозволом на проживання в іншій країні у шпигунстві.

У 2019-му він потрапив до списку санкцій США за порушення прав людини та насильницьке придушення протестів 2009 року.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прихильники Раїсі тримають його фото на передвиборчому мітингу, червень 2021 року

Під час передвиборчої кампанії Раїсі позиціював себе "незалежним кандидатом, що змінить виконавче керівництво країни та боротиметься з бідністю, корупцією, приниженням і дискримінацією".

Він впевнено переміг, набравши 62% голосів у першому турі. Однак явка склала трохи менш ніж 49% - рекордно низький показник для президентських виборів з часів революції 1979 року.

Про особисте життя Раїсі відомо небагато, за винятком того, що його дружина Джаміле викладає в університеті Шахіда Бехешті у Тегерані та що подружжя має двох дорослих доньок.