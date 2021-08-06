Мережеві фейки і китайська пропаганда - як це працює

Флора Кармайкл

ВВС News

49 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Британські дослідники виявили у соцмережах понад 350 фальшивих акаунтів, з яких поширюється пропаганда цінностей комуністичного Китаю і дискредитація його супротивників.

Звіт підготував Центр інформаційної стійкості (Centre for Information Resilience) - це британська неурядова організація, що вивчає ризики, пов'язані з діями противників демократії в інформаційному полі.

Згідно з цим звітом, мета мережі фальшивих акаунтів - підвищити вплив та імідж Китаю за кордоном, а заодно і делегітимізувати Захід та західні цінності.

Один з методів пропагандистів - карикатури, наприклад, на китайського магната Го Венгуя, який відверто критикує комуністичний Китай. Йому навіть довелося залишити країну.

Також у соцмережах поширювали карикатури на доктора Лі-Мен Яня, яка публікувала статті про лабораторне походження Covid-19, і Стіва Беннона, колишнього політичного стратега Дональда Трампа.

Автор фото, скрін Підпис до фото, Twitter вже заблокував автора цього допису за порушення правил мережі. У ньому йдеться, що майже 20 тисяч людей "гинуть" в США від вогнепальної зброї в 2020 році. Час дієслівника вжитий неправильно, що часто притаманне постам ботів

У деяких акаунтах у Twitter, Facebook, Instagram і YouTube аватарки були явно згенеровані програмою з використанням штучного інтелекту. Інші акаунти, ймовірно, зламали: раніше вони належали іншим людям, їх вели іншими мовами.

Жодних конкретних доказів зв'язку цієї мережі з урядом Китаю немає, але, як вважають в Центрі інформаційної стійкості, вона нагадує прокитайські мережі, що раніше існували у Twitter і Facebook, які вдалося виявити.

Ці мережі поширювали ту ж точку зору, що і китайські чиновники та державні ЗМІ.

Велика частина контенту у цих акаунтах була зосереджена на США та на спірних питаннях, які сьогодні активно обговорюють у цій країні - зокрема, закони про зброю і расову політику.

В одному з постів йдеться, що в США все погано з дотриманням прав людини. У повідомленнях з фейкових акаунтів як приклад приводять смерть Джорджа Флойда, а також дискримінацію вихідців з Азії.

Автор фото, Карикатури Підпис до фото, Карикатури на Беннона, Лі-Мен Яня і Го Веньгуй

В інших постах заперечують порушення прав людини в Сіньцзяні. Вважається, що китайська влада утримує там не менше мільйона мусульман для насильницького "перевиховання". Автори постів стверджують, що це "неправда, сфабрикована Сполученими Штатами і Заходом".

"Мета цієї мережі, схоже, полягає в тому, щоб делегітимізувати Захід шляхом просування прокитайських наративів", - вважає Бенджамін Стрик, автор звіту Центру.

Ця мережа нагадує іншу пропагандистську команду, відому як "Дракон спамуфляжа", яку вдалося знайти завдяки зусиллям компанії Graphika, що займається соціальною аналітикою.

Коментуючи нове дослідження, Іра Хуберт, старший аналітик Graphika, сказала: "Звіт показує, що на американських мережевих платформах в перші місяці правління Джо Байдена "медового місяця" не вийшло. Мережа постійно розміщувала антиамериканський контент, наприклад, вітаючи "поразку" США перед виведенням військ з Афганістану, зображуючи США поганим союзником, чия допомога Індії в найгірші місяці боротьби з Covid була недостатньою".

Як вдалося виявити мережу?

Центр вивчив хештеги, яким віддавали перевагу раніше ідентифіковані пропагандистські мережі, і з їхньою допомогою виявив нові акаунти, так чи інакше залучені в операціях нової мережі пропагандистів.

Автор фото, BENJAMIN STRICK / CIR Підпис до фото, У дослідженні ця діяльність представлена графічно: невелике скупчення точок - це один обліковий запис Twitter

Найбільш явні ознаки - це високий рівень активності акаунтів, які проштовхують пропагандистські пости, і багаторазове використання одних і тих же хештегів.

Новостворені облікові записи, акаунти з іменами користувачів, які створювалися випадковим чином, і облікові записи з дуже невеликою кількістю підписників також привернули увагу дослідників.

Деякі профілі створювалися для публікації оригінального контенту, інші ставили лайки, поширювали і коментували ці публікації, доводячи їх до більшої аудиторії.

"Фейкові" люди

Багато з підроблених профілів використовували зображення, створені штучним інтелектом. Це відносно новий тренд, але потужність сучасних комп'ютерів дозволяє створювати реалістичні зображення неіснуючих людей.

На відміну від вкрадених фотографій з профілів реальних людей, походження зображення, згенерованого штучним інтелектом, неможливо відстежити.

Автор фото, BENJAMIN STRICK / CIR

Використання підроблених фотографій в кампаніях по дезінформації набуває все більшого розмаху, оскільки і користувачі, і платформи все більше побоюються підозрілих акаунтів.

Центр використовував різні методи для виявлення підроблених фотографій. Наприклад, в штучно створених фотографіях очі розташовані на обличчі в одному і тому ж місці, тому за допомогою накладання зображень одне на інше можна виявити цілі набори фальшивок.

Справжні фотографії дають набагато більше варіантів і в розкадруванні, і в положенні очей на обличчі.

Інші ознаки фальшивки - це розмиті краї навколо волосся, зуби під незвичайним кутом і розмиті об'єкти навколо обличчя.

У багатьох акаунтах у Facebook використовували турецькі імена. Ці облікові записи, можливо, колись належали реальним людям, однак згодом їх або зламали, або просто продали, додавши до них нові фотографії власників.

Зі зламаних акаунтів прокитайська пропаганда поширюється і на YouTube. Акаунти, які раніше вели англійською або німецькою мовою, а потім не були активними, раптово починають публікувати контент китайською.

Центр поділився своїм дослідженням з соціальними мережами.

Після цього Facebook видалив облікові записи, про які йдеться у дослідженні.

Автор фото, BENJAMIN STRICK / CIR Підпис до фото, Дослідження Центру виявило спам-твіти з одним і тим же текстом, тегами і зображеннями, завантажені в один день

Представник компанії сказав: "У вересні 2019 роки ми видалили мережу розсилки спаму, в якій публікувалися соціальні і політичні клікбейти, в основному китайською. Ця мережа майже не використовувала нашу платформу, і ми продовжуємо працювати з дослідниками і колегами у галузі, щоб виявляти і блокувати їхні спроби повернутися, як, наприклад, акаунти, згадані в цьому звіті".

YouTube також закрив акаунти, згадані в дослідженні, за порушення принципів роботи.

Twitter видалив майже всі облікові записи, ідентифіковані Центром як пропагандистські, а також ряд інших акаунтів, де спостерігалася схожа активність. Власне розслідування компанії все ще триває.

Аналіз

Керрі Аллен, медіааналітик Служби моніторингу ВВС в Китаї

За останнє десятиліття Китай витратив мільярди доларів на збільшення свого впливу на міжнародних інтернет-платформах.

Але Facebook, Twitter і YouTube заблоковані в материковому Китаї і доступні тільки через VPN. Щоб показати, що у Китаю тепер є свій власний "голос" в західних соцмережах, потрібні не тільки голоси китайців, але і голоси мешканців інших країн.

Та з'явилася "дипломатія воїна-вовка": китайські офіційні особи через акаунти у Twitter несуть прапор (і риторику) КПК. Китай хоче, щоб його сприймали як друга, а не репресивну авторитарну державу, якою, на думку Китаю, його бачать західні країни.

Наявність в країні більше одного мільярда інтернет-користувачів, безумовно, дає Пекіну організовувати великомасштабні кампанії в соціальних мережах і задавити "антикитайські", на його думку, голоси безліччю зустрічних думок.

Однак в цілому рівень володіння англійською мовою в Китаї невисокий, тому китайських тролів часто легко розпізнати. Багато людей покладаються на комп'ютерний переклад, який тут же видають численні помилки.

А оскільки багато західних торгових майданчиків у Китаї просто недоступні, користувачі, як правило, мало розуміють, на кого повинні орієнтуватися, тому вони просто копіюють інші пости або репліки з тих мереж, в яких самі спілкуються.

Графіка Саймона Мартіна.