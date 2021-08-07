Дельта загрожує перемозі Китаю над Covid. До чого тут Росія

Тесса Вонг

BBC News

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Коли 10 липня рейс CA910 авіакомпанії Air China приземлився у китайському місті Нанкін, на борту літака були не лише пасажири.

Один з тих, що летів з Москви, мав штам коронавірусу Дельта. Коли з літака всі вийшли, туди прийшли працівники аеропорту Нанкін Луко, щоб прибрати сміття.

За словами китайської влади, коли прибиральники залишили літак з Росії, вони прихопили з собою вірус, що став причиною наймасштабнішого спалаху в Китаї з часів Уханя.

За останні кілька тижнів, у розпал літнього туристичного сезону, Дельту виявили щонайменше у 16 китайських провінціях та муніципалітетах. Чимало кластерів хвороби пов'язані з Нанкіном.

Хоча випадків зараження поки що кілька сотень - що порівняно мало для країни з населенням 1,4 млрд, - багатьох непокоїть, що вірус з'явився у великих містах, зокрема Пекіні, Шанхаї та Ухані.

У відповідь на спалах Китай вдався до вже знайомих методів. Протестував мільйони людей, іноді більш ніж один раз. Міста зачинив на карантин, а в деяких районах припинив транспортне сполучення.

Це те, що експерти називають стратегією нульової терпимості або ліквідації, до якої вдається не лише Китай, але й Австралія, Нова Зеландія та Сингапур.

Але разюча швидкість поширення Дельти ставить під сумнів підхід Китаю перед загрозою агресивного нового штаму коронавірусу.

Втрата пильності

Експерти й раніше фіксували ознаки втрати пильності.

До Нанкіна було кілька невеликих спалахів у провінції Гуандун та у районах, що межують з Росією та М'янмою.

Люди рідше носять маски, ніж на початку пандемії, а масові зібрання знову стали нормою.

Потенційною причиною нової хвилі коронавірусу вважають театральну виставу у туристичному місті Чжанцзяцзе, провінція Хунань, яку відвідали близько 2 тисяч людей.

Державні ЗМІ також вказали на "очевидні прогалини" в роботі аеропорту Нанкіна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада дезінфікує багато районів Нанкіна, зокрема порт

Є й ті, що сумніваються в ефективності китайських вакцин, після того, як з'ясувалося, що багато хворих у Нанкіні були повністю вакциновані.

Влада Китаю заспокоює людей, але розглядає можливість повторної вакцинації.

Шао Імін з Центру з контролю та профілактики захворювань Китаю сказав, що, хоч вакцини, яка могла б запобігти зараженню Covid, не існує, "наявні [вакцини] все ще можуть контролювати всі варіанти вірусу".

Китай вже ввів понад 1,7 млрд доз вакцини, хоча не сказав, скільки людей повністю вакцинували.

І судячи з реакції на останній спалах, країна, схоже, не буде змінювати курс боротьби з коронавірусом, на відміну від інших держав, які відкрилися після масової вакцинації, кажуть експерти.

"Схоже, відсутність впевненості у своїх вакцинах виправдовує продовження цієї стратегії", - сказав ВВС професор Янчжун Хуанг, фахівець з питань охорони здоров'я в американській Раді з міжнародних відносин.

А в коментарі китайській медіагрупі Caixin провідний медичний експерт Чжан Веньхун визнав, що останній спалах "ще раз нагадує нам про усюдисущий вірус".

"Подобається нам це чи ні, але в майбутньому завжди будуть ризики", - сказав він, додавши, що, з-поміж іншого, Китай має "сприяти поверненню до нормального життя, захищаючи своїх громадян від страху перед вірусом".

Важка битва

Можливо, нелегко буде перейти на те, що експерти називають стратегією пом'якшення, яка зосереджена на скороченні смертей, а не випадків.

Одна з найбільших проблем для китайської влади, на яку, схоже, натякав Чжан, - це переконати не схильну до ризиків китайську громадськість.

"Те, як державні ЗМІ показували вірус, також підігрівало цей страх, - каже Джин Донгян з Гонконзького університету. - Деякі ЗМІ описували спалах в Індії так, ніби це був кінець світу, а ситуацію у Британії і США суцільним пеклом".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайські міста розгорнули масове тестування на Covid

Це ще питання іміджу.

Успіх китайської стратегії у стримуванні вірусу дозволив владі "стверджувати, що цей підхід кращий за західний, і навіть заявляти про перевагу китайської політичної системи", - сказав професор Хуанг.

"Якщо зараз вони відмовляться від своїх слів та оберуть стратегію пом'якшення, це означатиме підтримку західного підходу, який вони активно критикували".

Насувається розкол

З огляду на відносно невелику кількість смертей після Ухані та відновлення економіки, дехто у Китаї може не відчувати необхідності у змінах.

Але довгострокова стратегія нульової терпимості у боротьбі з вірусом має свої ризики.

Масові карантини зачіпають бідних значно більше, ніж інших, а також впливають на психічне здоров'я населення у довгостроковій перспективі, зазначила Ненсі Джекер, професорка біоетики з Медичної школи Вашингтонського університету.

"Якщо Китай не реагуватиме достатньо швидко, то наслідки будуть серйознішими на всіх рівнях суспільства".

Вона закликала до більш тонкого підходу, наприклад до локальних блокувань та визначення пріоритетів для певних груп. Приміром, дозволити школам працювати, тоді як тренажерні зали та ресторани залишити закритими.

Професор Хуанг також попередив про довгострокову проблему з іміджем Китаю, оскільки інші країни прагнуть відновити свою діяльність.

За словами професорки Джекер, у підсумку світ розділиться на два типи країн: ті, що оберуть максимально суворий підхід у боротьбі з Covid, та ті, що перейдуть на стратегію пом'якшення наслідків.

"Але у нас може зрештою не бути вибору, окрім як прийняти це - в постпандемічній фазі кількість смертей зменшиться, але вірус може щорічно з'являтися знову, як звичайна застуда", - пояснює вона.

"Якщо це так, то Китаю доведеться з цим змиритися".