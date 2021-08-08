Гаряче літо-2021. Липень побив усі температурні рекорди

Олексій Калмиков

ВВС

31 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Wire

Нинішнє літо взяло призове місце на Олімпіаді глобального потепління і довело, що планета не охолоджується, а нагрівається. Липень другий рік поспіль здобуває бронзу серед найспекотніших за всю історію спостережень у всьому світі та срібло - в Європі.

Європейські вчені, які відстежують зміни клімату в центрі Коперника при ЄС, повідомили, що центральний літній місяць був на третину градуса тепліший, ніж середня температура за останні 30 років.

Спекотніше було тільки на піку літа 2016 і 2019 років, і то лише на соті частки градуса. А в Європі липень 2021-го поступився тільки 2010-му, коли середня температура в Європі перевищила показники останніх 30 років аж на 1,7 °C.

Липень у Києві, наприклад, встановив чотири температурні рекорди. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у липні склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

Але далеко не всюди населення рятувалося під кондиціонерами у традиційно найтеплішому місяці року. У Португалії, Німеччині та на північному заході Росії було прохолодніше, аніж зазвичай, а деякі регіони ще й затопило.

Це лише доводить загальний тренд нагрівання планети, кажуть учені.

Вони давно одностайно твердять, що глобальне потепління полягає не у затишному теплі замість похмурої сирості, а в розгойдуванні погодних "гойдалок" між холодом і спекою.

Усе тому, що нагрівання планети веде до збоїв в усталеній системі охолодження і циркуляції води та повітря. Частішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі та повені.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Південний схід Європи взяв на себе тепловий удар липня-2021. На фото - пожежа в Греції

За останнім звітом європейських метеорологів, липень виявився теплішим за середню температуру майже всюди. І це неприємна тенденція: дев'ять з 10 рекордно спекотних липнів припали на останнє десятиліття. Сім - на останні сім років.

В Азії екстремальні температури зафіксували у Росії (на Далекому Сході і Сахаліні), а також в географічно близьких до неї районах Японії та Китаю.

На заході США та Канади спека не спадала від початку літа. У Північній Африці було тепліше, ніж зазвичай.

І у південній півкулі обійшлося без холодів. Зима в Патагонії видалася напрочуд м'якою. Австралія пережила рекордну спеку за весь час спостережень.

Але головний удар взяла на себе Європа.

Аномальна спека була особливо відчутною на південному сході Старого Світу, і лісові пожежі в Греції, Болгарії та Туреччині це підтверджують. На протилежному кінці континенту знемагала від задухи Північна Ірландія, де перманентна прохолода закріплена і у свідомості, і в назві. Аналогічна ситуація склалася в липні в Ісландії та Гренландії.

Автор фото, Reuters

Не був винятком і північний схід. У Гельсінкі такого спекотного літа не бачили з 2010 року, а до того - взагалі ніколи. І це при тому, що в липні минулого року в Фінляндії дощило вдвічі більше за норму і було холодніше звичайного на 1-2 градуси.

І навпаки, в Португалії цього разу було прохолодно, а минулий липень видався найспекотнішим за всі 90 років спостережень.

Наскільки все погано?

Все це звучить як вісті з лінії фронту. І світ давно змирився з тим, що так і є.

Зміна клімату на планеті загрожує людству, адже може призвести до природних катаклізмів, масової міграції, затоплених міст і полів, банкрутств страхових компаній і держав.

Учені давно визначили причину зміни клімату - викиди в атмосферу внаслідок діяльності людини. І майже всі країни світу погодилися боротися з цією проблемою, скорочуючи викиди.

П'ять років тому вони підписали Паризьку угоду і взяли на себе зобов'язання втримати глобальне підвищення середніх температур на рівні 1,5 градуса у порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, На заході Антарктиди липень був сонячним і теплим. Щоправда, на сході континенту було холодніше, ніж зазвичай. Зима все-таки...

Однак з того часу ситуація погіршилася. Екологи стверджують, що планета нагрівається удвічі швидше і що давно час ставити амбітніші цілі.

Вони сподіваються, що початком стане світовий кліматичний саміт у Глазго у листопаді. А прискорення може надати епохальний звіт, який ООН опублікує 9 серпня.

З нього ми дізнаємося, як еволюціонували уявлення вчених про зміну клімату на планеті з моменту виходу останнього всесвітнього звіту у 2013 році.

Він стане Біблією для екологів, політиків і бізнесу, які планують життя на найближчі десятиліття. І одкровенням для поколінь, яким доведеться жити у цей прекрасний час.

Підсумок багаторічних досліджень провідних світових вчених на тисячі сторінок опублікують вже у понеділок.

Тоді ВВС детально розповість про те, як світова наука оцінює швидкість глобального потепління, наскільки вона впевнена у зв'язках між екстремальними погодними явищами і зміною клімату, за якими сценаріями ми будемо жити далі і як швидко планета нагріється на ті 1,5 градуса, про які написано в Паризькій угоді.

А також про те, як скоро світу доведеться брати на себе підвищені зобов'язання, активніше пересідати на електромобілі, відмовлятися від вугілля і штрафувати за викиди парникових газів у атмосферу.