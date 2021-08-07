Як і чому арабські туристи полюбили Україну

Діана Куришко, Георгій Ерман

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Пресслужба Буковелю, Павло Заровецький Підпис до фото, Багато арабських туристів обирають Буковель

10-річна Хур, 12-річна Абуді і 3-річна Харєр плели вінки у парку "Київська Русь", розглядали оленів у Межигір'ї та разом з батьками - Хані та Ахмедом - каталися на самокатах по Києву.

Ця родина з Саудівської Аравії замість звичної літньої відпустки у Європі вперше приїхала до України.

П'ять днів Київ та його околиці родині Хані та Ахмеда показувала гідеса Льоля Філімонова.

Якщо раніше на екскурсіях у неї ніколи не було арабських туристів, то цього літа ледь не щодня індивідуальні тури та великі групи.

Жінки у хіджабах на вулицях та у ресторанах Києва, Львова та Карпат, найкращі готелі, де більшість номерів зайняті великими арабськими родинами - в Україні справжній бум туристів з країн Перської затоки.

Автор фото, facebook.com/lyolya.filimonova Підпис до фото, Каталися на кораблі, відвідували музеї українського побуту і багато гуляли містом. Гідеса Льоля Філімонова розповідає, що арабські туристи були у захваті від Києва

За даними Держприкордонслужби, лише за перше півріччя цього року Україну відвідало понад 17 тисяч туристів з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Оману, Катару та Бахрейну. Це у десятки разів більше, ніж у попередні роки.

На першому місці - туристи з Саудівської Аравії. Їх приїхало понад 14 тисяч.

"Це справді туристичний бум, і гостей з арабських країн в Україні зараз більше, ніж з інших країн. У готелях вони займають до 50% номерів", - говорить Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму.

Автор фото, Пресслужба Буковелю, Павло Заровецький Підпис до фото, Арабські туристи часто купують баранів у Карпатах

Дощі, ліси та лоукости

"Ви б бачили, як араби радіють, коли починає падати дощ. Це такий шквал емоцій. Ніхто у нас так не радіє дощу, як радіють вони. У них там спека, а у нас прохолодно", - розповідає Олександра Гагаріна, заступниця директора прем'єр-готелю "Дністер" у Львові, де цього літа арабські туристи є другою за чисельністю групою іноземних гостей.

За її словами, найбільшою популярністю у готелі користуються номери не з видом на місто, а з видом на парк, щоб з вікна було видно зелень.

"Саудівці люблять відкривати нові місця, - цитує бахрейнське видання Alayam Мохамеда Масуда, який працює у туристичній сфері. - Нас в Україні вразило багато речей. Особливо - природа і погода. Нам подобається їжа, вона схожа на середземноморську кухню".

Знімають грозу на телефони і дзвонять родичам, щоб показати дощ, фотографують кожне дерево, у захваті від лісів, водоспадів та гір, катаються на самокатах та водних атракціонах - розповідають про захоплення арабських туристів українські гіди та готельєри.

Автор фото, ВВС

В арабських ЗМІ десятки публікацій присвячено Україні. Арабські туристи через карантин у Європі були змушені шукати нові напрямки для подорожей і так відкрили для себе Україну.

Саудит Набіл Кансара разом з дружиною відвідали Київ та Львів, дуже задоволені.

"Україна схожа на багато інших країн. Тут дуже гарно, як і у Франції, Іспанії, Швейцарії, де ми бували раніше. Тут привітні люди, нормальні ціни і чудова природа", - цитує Набіла Кансару бахрейнське видання Al-Ayyam.

Саудівське видання Al-Mowaten пише про високий попит на квитки до України і збільшення кількості рейсів до Києва та Львова.

Ще минулого літа Україна запровадила безвізовий режим для громадян Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту та Оману. У січні 2021 року Київ та Ер-Ріяд підписали угоду про повітряне сполучення. Тепер з цієї арабської країни до України літають десятки прямих рейсів щотижня.

У соцмережах міжнародного лоукостера Flynas з'явилася промокампанія Львова, а на вулицях Львова - натовпи арабських туристів.

Автор фото, Flynas

Чартерні рейси з Саудівської Аравії до Львова з липня запустила і українська авіакомпанія SkyUp. Більшу частину місць у цих рейсах продають у пакетні тури з проживанням у п'ятизіркових готелях Львова та Буковеля, розповідає Сергій Кириченко, керівник департаменту розвитку в'їзного та внутрішнього туризму Join UP!

Закрита на карантин Європа, відкрита Україна та величезна кількість авіарейсів - основні причини арабського туристичного буму, вважають експерти.

"Кількість гостей у готелях росла пропорційно до збільшення кількості авіарейсів. Одразу із запуском у червні перших авіарейсів ми відчули приплив арабських туристів", - говорить Христина Кагуй, керівниця відділу по роботі з курортними готелями мережі Reikartz Hotel Group.

Приїздять арабські туристи великим родинами з батьками та дітьми зазвичай на 10-14 днів. Встигають по кілька днів присвятити Києву, Львову та Карпатам. Трохи менше їдуть до Одеси, розповідає про маршрути арабських туристів Україною гідеса Льоля Філімонова.

Автор фото, unian

Везуть великі гроші

"Ми прогнозували, що колись арабський ринок до нас прийде, але не очікували, що їх буде так багато. Це просто чудо. За перебування цих туристів бореться весь світ. Вони витрачають тут великі гроші, ходять на шопінг. У Львові для них не вистачає мінівенів, адже вони звикли подорожувати з комфортом і великими родинами", - говорить Олександра Гагаріна, заступниця директора прем'єр-готелю "Дністер".

За експертними оцінками, розповідає пані Олеськів з Держагентства розвитку туризму, витрати одного такого туриста в Україні, становлять близько трьох тисяч доларів. Тобто вони вже витратили в Україні кілька десятків мільйонів доларів.

Автор фото, Пресслужба Буковелю

"Завдяки цим туристам наш туристичний ринок оживає. Багато готелів Києва говорять, що мають більше завантаження, ніж було в аналогічний період 2019 року. Небагато країн можуть похвалитися такими показниками", - зазначає Мар'яна Олеськів.

За її спостереженнями, від такого напливу туристів більше виграли ті регіони, де є хороші готелі і гарна інфраструктура: "Це турист, якому потрібен високий рівень сервісу, якісне житло, харчування, атракції для сімейного відпочинку".

Автор фото, unian Підпис до фото, Туристи на вулицях Києва

Попит мають номери з великою площею та кількома спальнями, є спеціальні вимоги до ванної кімнати - біде, гігієнічні душі. Зазвичай, подорожують сімейними парами чи великими сім'ями, часто потребують комфортного розміщення по 5-6 людей в одному номері, розповідає Христина Кагуй з Reikartz Hotel Group.

За її словами, у липні, кількість гостей з країн Перської затоки у Reikartz перевищила червневі показники у чотири рази. У серпні прогнозують ще більшу кількість.

У готелях категорії 5 зірок арабські гості зупиняються три дні та довше, сплачуючи в середньому 200 євро за добу, розповідає Валерія Секісова, директорка департаменту продажів та маркетингу Premier Hotels and Resorts.

Понад 2 тис. гостей з Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ за останні два місяці прийняв п'ятизірковий готель Hilton Kyiv.

Автор фото, Hilton Kyiv Підпис до фото, Вітальний лист гостям у Hilton Kyiv

У Hilton меню ресторану та привітальні листи переклали арабською мовою, додали більше халяльних страв. На рецепції туристи можуть взяти Коран та килимки для молитви, а для лаундж-зон закупили нарди - популярну гру в арабських родинах.

Реклама арабською та барани

Український бізнес швидко перепрофілювався на нових туристів, і меню в ресторанах зарясніли арабською в'яззю, ділиться спостереженнями Юрій Цимбал, керуючий готелем Ribas Karpaty, який з червня приймає арабських туристів.

"Ми зробили це одні з перших. Прибрали з арабського меню страви зі свинини, додали курку та м'ясо з сертифікатом "Халяль".

Автор фото, Ribas Karpaty Підпис до фото, Меню ресторану Ribas Karpaty

"Ми додали страви зі східної кухні - фалафель, хумус, кускус, баклажани, щоб гості бачили знайому для них кухню. Але і наші солодощі, фрукти, ягоди вони люблять. Замовляють деруни та халяльний борщ", - розповідає пані Гагаріна з прем'єр-готелю "Дністер".

Реклама, меню та навіть написи на кавових машинах арабською, а ще багато оголошень про продаж овець - ось, що можна зараз побачити у Карпатах.

Під час Курбан-байраму, одного з головних свят мусульман, яке цього року припало з 19 по 23 липня, приносять у жертву вівцю. І шашлик чи люля-кебаб з баранини - популярна страва серед арабських туристів.

Юрій Цимбал з Ribas Karpaty переповідає історію, як барана принесли у жертву за всіма релігійними правилами прямо в номері одного з апарт-готелів Буковелю, що виявилося великим сюрпризом для персоналу.

У Буковелі суттєво зросли ціни під час напливу арабських туристів. А арабські блогери, які відвідали Україну, у соцмережах закликають своїх громадян перевіряти ціни, бо в арабській версії меню вони можуть бути завищеними.

Автор фото, Пресслужба Буковелю Підпис до фото, У Буковелі підняли ціни на тлі туристичного буму

"У цілому арабські гості - не конфліктні, якщо знати їхні закони і поважати їхні правила. Звісно, як і в будь-якій сфері можуть виникати непорозуміння, але вони легко вирішуються і не пов'язані з національністю", - розповідає Олена Войтинська, PR-менеджерка Hilton Kyiv.

Наприклад, їх не можна фотографувати. Тому, якщо у лобі готелю є хтось з арабських туристів, там не можуть працювати фотографи.

"Те, що вони приїздять сюди за секс-туризмом, - це хибна думка. Такої кількості подорожуючих родинами у нас не було. Це сімейний відпочинок. Закликаю українців не порушувати їхні традиції, ставитися з повагою, не фотографувати жінок", - каже пані Гагаріна.

"Арабські туристи залишають чималі кошти у нашій економіці. Нам потрібно адаптуватися до їхніх культурних особливостей", - зазначає пані Олеськів.

За її прогнозами, ближче до зими кількість арабських туристів в Україні може зменшитися, бо український холод не буде для них таким привабливим. Проте, є сподівання, що частина авіарейсів залишиться для зимового туризму, а наступного літа вони знову приїдуть.