Страх голок і уколів: "Мені здається, що наступає кінець світу"

Ліндсі Браун та Лакшмі Гопал

ВВС Newsbeat

1 година тому

Автор фото, BHASKER SOLANKI

Адам дуже хоче зробити щеплення проти Covid-19, але йому не дає цьому зробити надзвичайний страх перед голками.

23-річний хлопець з англійського міста Гейнсборо, графство Лінкольншир, каже, що він не боїться болю. Панічний страх у нього викликає думка про саму ін'єкцію - і про голку, яка пронизує його шкіру.

"Мені здається, що в цей момент що наступає кінець світу", - каже Адам.

"Таке враження, що у вас немає виходу, ви нічого не можете зробити, ваш пульс підскакує до 200, ви не можете зосередитися ні на чому, - каже він. - Йдеться про патологічний страх перед голками".

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Загалом у Британії зробили понад 85 мільйонів щеплень проти коронавірусу.

Але нещодавнє опитування, проведене Оксфордським університетом серед понад 15 000 дорослих у Британії, свідчить про те, що близько 10% людей не готові вакцинуватися саме через страх голок.

Адам має дуже сильну тривожність - і вважає, що його фобія розвинулася після того, як йому прокололи вухо, коли йому було вісім років.

Йому знадобилися тижні, щоб змусити себе прийти до центру вакцинації, щоб хоча б спробувати зробити щеплення. Але коли він побачив, що центр вакцинації його місцевої лікарні розмістив у Facebook повідомлення, що пропонує підтримку всім, хто нервує через укол, Адам усе ж зважився.

Його запросили до окремої кімнати з медсестрою, де він міг обговорити свої страхи.

Він розповідає BBC News, що після кількох годин "сильної паніки" він відчув, що досяг певного прогресу, але все ще не був готовий зробити щеплення.

Через три дні Адам провів ще три години в окремій кімнаті з медсестрами. Вони допомагали йому подолати його страхи за допомогою технік повільного дихання та відволікання.

Адам сказав, що цього разу був дуже близький до того, щоб зробити щеплення, але в останній момент здригнувся, і голка не потрапила в його руку.

Що таке страх голок?

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Страх голок, або тріпанофобія - це страх медичних процедур із використанням голок або ін'єкції. За даними британської Національної служби охорони здоров'я, таку фобію мають приблизно 10% людей.

Страх часто є результатом поганих спогадів про голки в юному віці.

"Можливо, побачивши, як інші [погано] реагують на ін'єкцію, ви також можете перейняти цю реакцію від них", - каже психолог і фахівець з фобій Роберт Едельман.

"Голки також пов'язані з кров'ю, і у багатьох людей це викликає реакцію тривоги - збільшення, а потім зниження частоти серцевих скорочень, що призводить до непритомності", - додає він.

Існує багато способів допомогти людям подолати фобію голок, наприклад когнітивно-поведінкова терапія.

Терапія передбачає поступове привчання до голок та ін'єкцій - спочатку це може бути показ відповідних фотографій та відео.

Також є методи, які допомагають людям не непритомніти від страху - наприклад, навчити їх розпізнавати ранні ознаки зниження артеріального тиску.

Інші поради експертів, з якими ми говорили, включають:

Перед вакцинацією подумайте, чому вас це турбує

Поговоріть про ці причини з іншими людьми

Опануйте дихальні техніки, які допоможуть вам заспокоїтися

Скажіть людині, яка робить вам щеплення, що ви боїтеся

Психіатр Ендрю Айлз каже, що варто пам'ятати, що неприємні відчуття щодо уколів - цілком природні.

"Уколи неприємні, тому боятися голок абсолютно нормально, але дуже важливо не допустити, щоб це завадило вам вакцинуватися", - каже він.

Попри невдалі спроби зробити щеплення, Адам налаштований оптимістично - і записався в ту саму клініку вакцинації наступного тижня.

"Гра продовжується! Сподіваюся, я зроблю щеплення і покінчу з цим".