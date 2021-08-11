Чому в Афганістані досі триває війна

17 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Війна триває понад 40 років - багато афганців вже й не пам'ятають мирних часів

Після 20 років війни іноземні війська виходять з Афганістану згідно з угодою між США та бойовиками "Талібану", яких усунули від влади ще 2001 року.

В результаті конфлікту загинули десятки тисяч людей, а мільйони були змушені переселитися в інше місце.

Таліби пообіцяли не робити Афганістан базою для терористів, які загрожуватимуть Заходу.

Але останніми тижнями вони почали швидко відвойовувати території у солдатів афганської армії, які намагаються захистити крихкий уряд країни.

"Талібан" також пообіцяв провести національні мирні переговори, але багато хто побоюється, що це призведе лише до погіршення громадянського конфлікту.

Втім, Джо Байден, четвертий американський президент, який даватиме раду наслідкам найдовшої в історії США війни вартістю сотні мільярдів доларів, призначив символічну дату повного виведення військ - 11 вересня 2021 року.

Чому США воювали в Афганістані та чому вона тривала так довго?

Ще 2001 року США відповіли на терористичні атаки в Нью-Йорку та Вашингтоні, які сталися 11 вересня й забрали життя майже 3 тисяч людей. Американський уряд визнав винними в нападах ісламське угрупування "Аль-Кайда" та її лідера Усаму бен Ладена.

Бен Ладен перебував в Афганістані під захистом талібів - ісламістів, які були при владі з 1996 року.

Коли вони відмовилися його передати, США почали військовий наступ на Афганістан. Вони швидко усунули талібів і пообіцяли підтримати демократію та ліквідувати терористичну загрозу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Конфлікт в Афганістані став найдовшою війною Сполучених Штатів

Бойовикам вдалося вислизнути й пізніше перегрупуватися.

До США приєдналися їхні союзники з НАТО, а 2004 року до влади прийшов новий уряд Афганістану, але смертоносні напади талібів тривали.

"Нарощування військ", організоване президентом Бараком Обамою 2009 року допомогло відтиснути "Талібан", але ненадовго.

2014 року, наприкінці найкривавішого періоду війни з 2001 року, міжнародні сили НАТО завершили своє бойове завдання, поклавши відповідальність за безпеку на афганську армію.

Таліби негайно цим скористалися й захопили більше територій.

Між США й талібами поступово розпочалися мирні переговори, в яких афганський уряд участі практично не брав. І домовленість про вивід військ була досягнута в лютому 2020 року у Катарі.

Угода між США і "Талібаном" не припинила нападів талібів. Вони змістили свій фокус на сили безпеки Афганістану та цивільному населенні, продовжуючи вбивства. Їхні сфери контролю зростали.

Хто такі таліби?

Радикальний ісламістський рух "Талібан" виник під час громадянської війни, яка розпочалася після виведення радянських військ у 1989 році на південному заході та прикордонних районах Пакистану.

Вони обіцяли боротися з корупцією та покращити безпеку, але також дотримувалися суворої форми ісламу.

До 1998 року вони взяли під контроль майже всю країну.

Вони запровадили власну жорстку версію шаріату, або ісламського законодавства, й ввели жорстокі покарання. Чоловіків зобов'язали відрощувати бороду, а жінок - носити бурку, яка покриває голову й все тіло. Телебачення, музику й кіно заборонили.

Після втрати влади таліби перегрупувалися у прикордонних районах Пакистану.

Наразі вони мають 85 тисяч штатних бійців і є сильнішими, ніж будь-коли з 2001 року.

Скільки жертв забрала ця війна?

Людські втрати визначити точно важко. Кількість жертв серед сил коаліції зареєстрована краще, ніж втрати талібів та цивільного населення Афганістану.

Згідно з дослідженням Університету Брауна, втрати афганських сил безпеки становлять 69 тисяч людей. А кількість вбитих бойовиків дорівнює приблизно 51 тисячі, стільки ж жертв і серед мирного населення.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Хлопчики дивляться на місце вибухів у Кабулі в липні 2021 року. Майбутнє цих дітей невизначене

З 2001 року загинули понад 3500 солдатів коаліції - приблизно дві третини з них американці. Понад 20 тисяч американських солдатів отримали поранення.

За даними ООН, Афганістан є третьою країною у світі за кількістю переміщених осіб.

З 2012 року близько п'яти мільйонів людей втекли і не змогли повернутися додому. Вони переїхали в інші райони Афганістану або знайшли притулок у сусідніх країнах.

Дослідження Університету Брауна також визначило фінансові витрати США. Кошти, які пішли на утримання військових та відновлення Афганістану й Пакистану, до 2020 року дорівнювали 978 млрд доларів.

Що буде далі?

Очевидне питання: чи захоплять таліби країну знову?

Президент Байден висловив упевненість, що бойовики не скинуть уряд у Кабулі.

Однак за оцінками американської розвідки, це може статися протягом шести місяців після виведення військ.

На початку серпня таліби вже контролювали майже половину країни, згідно з дослідженнями ВВС та інших.

Уряд Афганістану оскаржив деякі територіальні претензії бойовиків - у кількох ключових містах тривали запеклі бої й деякі з них залишилися в руках бойовиків.

США заявляють, що залишать від 650 до 1000 військовослужбовців для охорони посольства США, аеропорту Кабула та інших ключових урядових установ.

Таліби заявили у відповідь, що будь-які війська, залишені на території Афганістану, можуть стати мішенню.

Ще одне велике побоювання стосується того, що країна може знову стати полігоном для тероризму.

Представники "Талібану" наполягають на тому, що вони повністю дотримуватимуться угоди і не дозволятимуть будь-якому угрупуванню використовувати афганську землю як базу для нападів на США та їхніх союзників.

Вони кажуть, що мають на меті лише запровадження "ісламського уряду" і не становлять загрози для будь-якої іншої країни.

Але багато аналітиків стверджують, що "Талібан" і "Аль-Кайда" - нероздільні, бойовики останнього угрупування є частиною "Талібану" й активно проводять тренування.

Важливо також пам'ятати, що "Талібан" не є централізованою та об'єднаною силою. Деякі лідери, можливо, й хочуть дотримуватися угод із Заходом, не розпалюючи конфлікту.

Однак радикально налаштовані представники руху можуть відмовитися розривати зв'язки з "Аль-Кайдою".

Незрозуміло також, якою потужною є наразі "Аль-Кайда" і чи здатна вона відновити свою глобальну мережу.

До того ж існує регіональне відділення терористично-ісламістського угрупування "Ісламська держава" (провінція Хорасан), проти якого виступають таліби.

Як і "Аль-Кайду", "Ісламську державу" послабили США та НАТО, однак після виводу військ організація може перегрупуватися.

Наразі число її бойовиків становить від кількох сотень до 2000, але вона може спробувати закріпитися в Казахстані, Киргизії та частині Таджикистану, що може стати причиною серйозного занепокоєння в цих регіонах.