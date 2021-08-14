Як щеплення впливає на вагітних. Вакцини від ковіду не спричинюють безпліддя й викиднів

Рейчел Шраєр

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Хибні твердження про те, що вакцини від Covid-19 спричинюють безпліддя або викидні, все ще ширяться в інтернеті. Попри те, що численні наукові свідчення ці гіпотези спростували.

Лікарі дуже обережно ставляться до рекомендацій під час вагітності, тому спочатку вагітним радили щеплення уникати.

Але наразі вже існує достатньо даних, які підтверджують, що щеплення є цілком безпечним під час вагітності, а ось зараження Covid-19 - навпаки.

Ми зібрали деякі найпоширеніші твердження про ризики вакцинації для вагітних і проаналізували, чому вони хибні.

Міф 1. Вакцина накопичується в яєчниках

Ця гіпотеза походить від хибного розуміння одного японського дослідження.

В ході нього щурам вводили набагато більшу дозу вакцини, ніж та, яку дають людям (у 1333 разів вищу).

Але лише 0,1% загальної дози потрапила в яєчники тварин через 48 годин після ін'єкції.

Набагато більше - 53% через одну годину і 25% через 48 годин - виявили в місці ін'єкції (тобто у людей в руці).

А другим за кількістю речовини місцем була печінка (16% через 48 годин), яка очищує кров від токсинів.

Вакцина надходить в організм у бульбашці жиру, яка містить генетичний матеріал вірусу, що запускає імунну систему.

Ті, хто стверджує, що вакцина акумулюється в яєчниках, оперують цифрою, яка насправді стосується концентрації жиру в цьому органі.

Автор фото, Unsplash

Рівень жиру в яєчниках дійсно збільшився через 48 годин після ін'єкції, тому що вміст вакцини перемістився з місця ін'єкції далі по тілу.

Але не було жодних доказів того, що жир все ще містить генетичний матеріал вірусу.

У дописах також стверджували, що дослідження "просочилося" в інтернет, однак це також - фейк, адже його дані завжди були у загальному доступі.

Міф 2. Вакцини спричинюють викидні

Дописувачі у соцмережах також поширювали інформацію про ризик викиднів після щеплення, посилаючись на дані організацій моніторингу вакцин.

Серед них "Жовті картки" британського Регуляторного агентства лікарських засобів (MHRA) та Система звітів про небажану побічну реакцію від вакцин (VAERS) у США.

У ці системи кожен може вносити дані про свої симптоми або стан здоров'я. Але роблять це далеко не всі, тому ця база даних не є репрезентативною.

У системі дійсно були повідомлення про викидні. Але це, на жаль, дуже поширена проблема, і доказів того, що її спричинило щеплення, немає.

Натомість дослідження показали, що статистика викиднів серед щеплених жінок не відрізняється від загального показника - 12,5%.

Як зазначає доктор Вікторія Мейл, репродуктивний імунолог з Імперського коледжу в Лондоні, такі системи звітності добре виявляють рідкісні побічні ефекти.

Так, приміром, змогли виявити рідкісний тип тромбозу, пов'язаний з вакциною AstraZeneca.

Якщо після щеплення з'являються незвичні симптоми, дослідники одразу це помічають.

Але побічні ефекти, які збігаються з поширеними медичними проблемами, як-от зміна менструального циклу, викидень або проблеми з серцем, такі системи звітності виявити не можуть.

Автор фото, Unsplash

Те, що вони з'являються серед скарг, ще нічого не означає, тому що вони поширені незалежно від того, щепилася людина чи ні.

Тільки коли число викиднів починає перевищувати звичайну статистику, вчені почнуть розслідувати ситуацію, але цього поки що не було.

У деяких дописах люди також наводили графіки, які показували, що число скарг на побічні ефекти від вакцин загалом зросло у порівнянні з попередніми роками.

Дописувачі робили з цього висновок, що вакцина від Covid-19 менш безпечна. Але це не так, зростання повідомлень насправді свідчить про те, що вакцинували безпрецедентне число населення водночас.

Міф 3. Вакцини атакують плаценту

У поширеній петиції Майкла Їдона, наукового дослідника, який виступав й з іншими оманливими твердженнями про Covid-19, зазначено, що білок у вакцинах Pfizer та Moderna схожий на білок сінцитін-1, який бере участь у формуванні плаценти.

Вчений припустив, що це може призвести до того, що антитіла до вірусу атакуватимуть вагітність, яка розвивається.

Деякі експерти вважають, що саме ця гіпотеза й сприяла поширенню повідомлень про те, що вакцини від Covid-19 спричинюють безпліддя.

Насправді сінцитін-1 та шипоподібний білок коронавірусу схожі так само як і будь-які два випадкових білки. Якби імунну систему було так легко заплутати, наш організм атакував би свої власні органи щоразу, коли заражався інфекцією та виробляв антитіла.

Тепер вже зібрано докази, які спростовують теорію Їдона.

Американський лікар-репродуктолог Ренді Морріс вирішив самостійно перевірити це питання. Він почав спостерігати за своїми пацієнтами, які проходили ЕКО, щоби з'ясувати, чи впливає вакцинація на їхні шанси завагітніти й виносити дитину.

Зі 143 осіб, які брали участь у дослідженні доктора Морріса, вакциновані, невакциновані та жінки, які раніше перехворіли на Covid-19, мали приблизно однакову ймовірність успішної імплантації ембріона та розвитку вагітності.

Дослідження - невелике, але його висновки приєднується до великого обсягу інших даних. І якби твердження Їдона було правдою, воно б виявилося й у дослідженні такого масштабу.

Доктор Морріс також зазначив, що люди, які поширюють ці побоювання, не пояснили, чому вони вважають, що антитіла, вироблені у відповідь на вакцину, можуть завдати шкоди фертильності, але ті ж антитіла від природної інфекції - ні.

Проблема у тому, що поки вчені проведуть дослідження й спростують один міф, в інтернеті вже з'являється наступний.

"З теоріями змови завжди так, щойно ви спростуєте один фейк, одразу ж з'являється наступний", - підсумовує д-р Морріс.