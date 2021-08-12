"Замок в оренду". Що насправді відбувається у Кам’янці-Подільському

Ірина Пустиннікова

для BBC News Україна, Кам'янець-Подільський

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Чи справді оренда частини старовинних споруд Кам'янця-Подільського небезпечна для них, як епідемія в Середньовіччі?

Оголошення Фонду держмайна про можливість оренди старовинних укріплень у туристичному Кам'янці-Подільському здійняло шквал чуток про те, як "здають фортецю".

Онлайн-аукціон з оренди пам'ятки архітектури національного значення - Руської брами з баштами та укріпленнями, які перебувають на балансі історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", запланований на 25 серпня.

Низка медіа написали, що здати в оренду можуть саму стару фортецю - головну туристичну принаду міста. Й коштуватиме це, як вказано в повідомленні ФДМУ, всього 16 тисяч гривень на місяць.

Директор заповідника Василь Фенцур у розмові з ВВС News Україна такі плани спростував.

Він пояснив, чому ніхто здавати фортецю в оренду не збирається, а також розкрив деталі оренди інших середньовічних споруд.

Руська брама і музей

Територія Руської брами (XV століття побудови) у Старому місті Кам'янця-Подільського відкрита для туристів щодня.

Ось куди треба йти, щоб відчути дух справжнього Середньовіччя. Ні машин, ні людей, десь квохчуть кури і плюскоче непомітна за джунглями кущів річка Смотрич.

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Руська брама

З паркану при вході до брами погрозливо шкіряться репліки лицарських шоломів, але боятися їх не варто.

Є лавка, на якій вечорами відпочиває місцева молодь. Є макет дерев'яного требушету - метальної машини, якою колись штурмували такі фортеці.

Всередину Руської брами потрапити важче - хіба з екскурсією чи на День музеїв у травні. У великому залі другого поверху є невелика експозиція зброї: репліки гармат і обладунки та справжні гранати й гарматні ядра.

Ще в одній кімнатці стоять дерев'яні лавиці, на стінах - картини з лицарями, а головне - важке масивне крісло, так званий Трон.

Руська брама розташована у яру річки Смотрич, далеко від основної туристичної локації - фортеці.

Вона довго була у стані напівруїни. Але в 2007 році комплекс відреставрували за державні кошти.

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Руська брама розташована нижче від фортеці Кам'янця-Подільського

Все це перетворив на мінімузей кам'янецький історик Ігор Данілов. Він захоплювався середньовічними фортифікаціями та сам проводив екскурсії.

Перед тим у Руській брамі розміщувалися гончарні майстерні.

Допомагали з облаштуванням приватної експозиції Ігорю Данілову хлопці, що займалися реконструкцією середньовічних лицарів.

Але клуб розпався кілька років тому, а Ігор Данілов помер у листопаді 2019 р.

З того часу приміщення Руської брами чекають на нового господаря. Саме тому й оголосили новий конкурс.

Як каже директор заповідника Василь Фенцур, це оголошення про оренду Руської брами на сайті Фонду держмайна наробило галасу в інтернеті. Не розібравшись, люди вирішили, що орендаря шукають для Старої фортеці.

"Торги 25 серпня мають відбутися тільки на право передачі в оренду пам'ятки "Руська брама з баштами та укріпленнями", - пояснює ситуацію Василь Фенцур.

"Слова "замок" в оголошенні немає. Хоча так, комплекс схожий на маленький замок. Руська брама - унікальна гідротехнічна споруда XVI ст", - розповів пан Фенцур.

На його думку, нічого поганого не станеться, якщо ця пам'ятка буде в оренді.

"Вона повинна жити, там мають проходити якісь події. У штаті заповідника немає людей, щоб працювати там музейними доглядачами чи екскурсоводами. Тому і для нас, і для пам'ятки у першу чергу це добре: буде орендар, який доглядатиме Руську браму", - пояснив директор заповідника.

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Музей всередині брами

Чи загрожує щось пам'ятці

У істориків є побоювання, що Руську браму може орендувати хтось, чия профільна діяльність не пов'язана з історичною пам'яткою.

Василь Фенцур запевняє, що такого не станеться.

"Все це обумовлюється в договорі, однозначно! Орендарю надається копія охоронного договору, що укладений з Міністерством культури на предмет належного утримання комплексу", - запевняє він.

Фенцур наполягає, що жодних робіт без погодження з заповідником там виконувати не можна.

"Музейна експозиція теж збережеться, це прописано в умовах. Все це мало статися раніше, але Фонд держмайна затягнув процедуру. Майже рік чекаємо: у Фонді довго розробляли порядок передачі та нормативні документи. Претендентів на пам'ятку маємо вже двох", - додав він.

Спроби інтегрувати браму в маршрути Кам'янцем робилися неодноразово: тут проводили фестивалі та майстер-класи, у 2014 році силами артистів з України, Італії та Грузії відбулася постановка опери "Трубадур" Джузеппе Верді.

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Брама зсередини

У червні цього року хмельниччанин Костянтин Пархоменко провів фестиваль середньовічної культури "Форпост". Заходи збирали певну кількість туристів, але у кам'янчан майже не викликали зацікавлення.

Винна у всьому інфраструктура: цей живий шматок Середньовіччя розташований у плутаних вірменських кварталах Старого міста.

Туди не їдуть маршрутки, а власний транспорт багатьом шкода - дорога до комплексу теж з виду зовсім вже середньовічна.

Унікальні шлюзи та оборона

Руською браму називають тому, що вона поєднувала острів Старого міста з передмістям Руські фільварки (зараз це один з районів Кам'янця). Тут селилися переважно русини-українці.

З протилежного боку острова є схожий гідротехнічний комплекс - фотогенічна Польська брама.

Там теж нечасто зустрінеш туристів, а фестивалів взагалі не буває.

Колись стіни Руської брами тягнулися на 230 м і повністю перетинали 90-метровий каньйон.

Над Смотричем у давнину облаштували шлюзи. Коли ворог підходив до міста, їх опускали і глибоке провалля заповнювалося водою, роблячи місто неприступним.

З цієї системи загалом збереглися Вартова, Надбрамна, Прибрамна і Прибережна башти, барбакан, підземна галерея під Надбрамною баштою, Казематна куртина та залишки оборонних стін.

Руська та Польська брами - не єдині маловідомі туристам пам'ятки Кам'янця-Подільського.

Якщо обійти Старе місто вздовж річки, побачимо середньовічні вежі — Гончарську, Різницьку, Кравецьку, велетенську семиповерхову башту Стефана Баторія (Кушнірську). Вони охороняли середньовічний Кам'янець, а ними самими опікувалися ремісничі міські цехи - звідси й більшість назв.

Різницька башта довго була в оренді кам'янецького коваля, скульптора Андрія Кліща. Через проблеми зі здоров'ям майстер відмовився від майстерні.

Автор фото, Жан Анрі Мюнк. Малюнок 18 ст Підпис до фото, Руська брама на малюнку Жана Анрі Мюнца, 18 століття

У червні 2021 року на аукціоні з її оренди перемогло товариство "АЛП Інвестмент", єдиний учасник торгів.

Співзасновниця ТОВ - дружина чинного депутата Ради від місцевого 193 округу Ігоря Марчука ("Слуга народу") Олена Марчук.

Що буде у башті, поки що невідомо. В оренду її взяли на п'ять років.

Ще один з фортифікаційних об'єктів міста потрапив у скандальну історію.

Порохові склади XVIII ст. на вулиці Руській мали перетворитися на дитячий спортивний комплекс. Під таку ідею виграли грант ФОП Аліса (Божена) Філатова та громадська організація "Історико-етнографічний комплекс "Подільський край".

Стартував проєкт красиво, з яскравої велелюдної презентації. Але далі справа забуксувала.

Зараз долю Порохових складів вирішуватиме суд: орендарі давно не платять орендну плату.

Серед старих фортифікацій на аукціон та нових орендарів у майбутньому чекають і нещодавно відреставрована Гончарська башта 1585 року, і Ковальська башта (частина Польської брами).

Це шанс для старих споруд отримати нове життя у новій ролі. І за умови належного виконання умов договору, боятися оренди пам'яток у Кам'янці не варто, вважають фахівці.