Вакцинованим - бонуси, невакцинованим - заборони. Яким буде новий локдаун в Україні

Діана Куришко

BBC News Україна

11 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

В Україні поступово зростає захворюваність на Covid-19. Людей, які потрапляють до лікарень вже більше, ніж тих, кого з лікарень виписують, а у владі починають говорити про карантин, як про щось невідворотне.

Якщо новий локдаун все ж буде, він може суттєво відрізнятися від попередніх тим, що цього разу в Україні є значна кількість людей зі щепленнями.

Багато-хто з вакцинованих сподіваються на послаблення обмежень. При цьому невакцинованим обіцяють великі заборони.

Коли в Українізнову все закриють? На які преференції можуть розраховувати вакциновані, і чи законно вимагати від людей щеплень, розбиралась ВВС News Україна.

Нова хвиля близько?

12 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових випадків Covid-19 і 588 госпіталізацій. Це у кілька разів більше, ніж було у будь-який з днів липня.

Четвертий тиждень поспіль в Україні зростає захворюваність на Covid-19.

Госпіталізації вже перевищили виписки з лікарень на 18%, підрахували у Київській школі економіці.

І хоча епідемічну ситуацію в уряді називають контрольованою, але визнають, що перші негативні тенденції є.

Особливе збільшення кількості хворих відмічають в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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"Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка з "киснем" - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки", - намагається заспокоїти всіх очільник МОЗ Віктор Ляшко і звітує про високі темпи вакцинації в Україні.

Зараз роблять приблизно мільйон щеплень на тиждень. У травні цей показник був 90 тисяч.

Попри таку швидкість вакцинації, повністю щепленими від коронавірусу в Україні є лише 6% населення ( 2,5 млн людей).

Коли все закриють?

"Не треба мати ілюзій - у нас буде велика хвиля, буде багато хворих, багато госпіталізацій і наша вакцинація і ті люди, які перехворіли, цього не зупинить. Ми останні у Європі за кількістю вакцинованого населення у всіх категоріях", - категоричний у своїх прогнозах Павло Ковтонюк, ексзаступник міністра охорони здоров'я у 2016-2018 роках і співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC).

На його думку, в уряді будуть намагатися максимально відтягнути локдаун, але навряд чи зможуть його уникнути.

Наразі за умов адаптивного карантину, дію якого уряд нещодавно продовжив до 1 жовтня, рішення про запровадження тих чи інших обмежень у місті, районі чи області має ухвалювати місцева влада.

Що означає адаптивний карантин? Якщо в якомусь регіоні такі показники, як кількість нових випадків, кількість людей у лікарнях та проведених ПЛР-тестів стають вищими, то там вводять кольорові зони обмежень - жовту, помаранчеву, червону.

Жовта - це, наприклад, кінотеатри, заповнені на 50%, обмежена кількість людей під час масових заходів.

У червоній мають закривати майже все - школи, ресторани, кафе, торгові центри, непродуктові магазини, спортзали, заклади культури, може не працювати громадський транспорт.

"Яким буде локдаун - це в Україні питання політичне. Якою буде політична кон'юнктура, таким буде і локдаун. Але якщо вдарить по всій країні, то уряду треба буде брати на себе відповідальність і запроваджувати обмеження по всій країні", - говорить пан Ковтонюк.

Влітку вся Україна була у зеленій зоні. Про карантин нагадували хіба що маски всередині торгівельних центрів та метро. Проте восени прогнозують різке погіршення ситуації. Але не у вересні.

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За тих темпів збільшення захворюваності, які є зараз, наприкінці вересня - у жовтні Україна може перейти до жовтого чи помаранчевого рівня, говорить Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.

При помаранчевому рівні ще нічого не закривають, але це є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони, коли закрити мають багато чого, пояснюють у МОЗ різницю обмежень у кольорових зонах.

Головний санітарний лікар говорить про локдаун як про те, що має відбутися, проте відтягнути його хочуть "на максимально віддалений термін".

Вже почав готуватися до нового карантину Київ. Там у тестовому режимі запустили систему видачі спецперепусток у громадському транспорті на випадок локдауну.

Закриють не все

Раніше, коли у якомусь регіоні вводили червону зону, там закривали школи.

Хоча не всюди цих заборон дотримувались, але дітей на онлайн-навчання протягом минулого року відправляли по всій країні регулярно.

Цього року все може бути інакше, якщо вчителі у школі будуть вакциновані.

"Ми дозволили, щоб освітній процес продовжувався, але це тільки в тому випадку і в тих школах, де освітян буде вакциновано більше ніж 80% від усього складу", - говорить міністр Віктор Ляшко.

Проте таких "вакцинованих" шкіл в Україні небагато. За словами Ляшка, лише у деяких регіонах станом на початок серпня вакциновано 50% освітян. Такі показники, зокрема, має Київ та Київська область. У решти областях ця кількість ще менша.

"Ще час є, щоб надолужити. Для того, щоб освітній процес не зупинявся під час потенційних карантинних обмежень", - заявив міністр.

Бонуси для вакцинованих і заборони для нещеплених

Певні преференції для вакцинованих і заборони для невакцинованих у разі локдану в уряді обговорюють вже давно, повторюючи при цьому, що вакцинація в Україні - справа добровільна.

Конкретних рішень ще немає, але очікують, що разом з оголошенням локдауну оголосять і нові правила для вакцинованого і невакцинованого населення.

"Ніхто не має права змушувати людину робити щеплення, але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - ділиться думками Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації.

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За його словами, логічно запровадити такі обмеження "для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням".

"Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель. Тому тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження", - заявив політик.

Зобов'язав вакцинуватися своїх підлеглих або щотижня робити ПЛР-тест мер Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що не треба соромитися брати на себе політичну відповідальність і пригрозив чиновникам звільненням у разі відмови від щеплення.

При цьому для вакцинованих мешканців міста пообіцяв винагороду - безплатний проїзд в міському електротранспорті та метро, а ще квитки у кіно.

Рішення Філатова схвалюють у МОЗ. "Я підтримую ідеї, які дозволяють промотувати щеплення і запобігти карантинним обмеженням", - прокоментував ініціативу мера Дніпра Віктор Ляшко і розповів, що, можливо, у Києві до осіннього півмарафону допустять лише вакцинованих бігунів.

"Я буду радий, якщо уряд запровадить певні послаблення для вакцинованих. Якщо людям з сертифікатами про вакцинацію чи з негативними ПЛР тестами дозволять відвідувати ресторани, кафе, ТЦ, чи заклади культури", - говорить експерт Павло Ковтонюк.

За його словами, це може пом'якшити карантин.

"Варто ставити питання, щоб для людей, які є вакцинованими, і які є клієнтами ресторанів, закладів культури, були певні зняття обмежень. Треба збільшувати права людей користуватися послугами і не закривати бізнес", - вважає Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Експерт сподівається, що у разі локдауну в Україні запрацює електронний ковідний сертифікат, за яким вакцинованих пускатимуть у закриті заклади.

Як можуть перевірити вакцинації?

В Україні наразі є два способи довести, що людина має щеплення від коронавірусу. Перший - діє, другий - не дуже.

Перший спосіб - отримати від сімейного лікаря паперове свідоцтво про вакцинацію, на якому буде печатка поліклініки і підписи лікаря про дві дози щеплення.

З таки документом пускають навіть в деякі країни ЄС. Не виключено, що у разі запровадження карантинних обмежень, ці документи, як доказ вакцинації, прийматимуть і в Україні.

Другий спосіб - це електронні ковід-сертфиікати у додатку Дія, а саме внутрішня версія цього електронного документа. Завантажити сертифікат у Дію можна буде після другого щеплення, щоправда, ця послуга доступна наразі не всім.

Сертифікати все ще проходять тестування. Їх завантажили на свої смартфони лише кілька тисяч людей, які беруть у цьому тестуванні участь.

У Мінцифри сподіваються, що до кінця серпня відкриють для всіх українців внутрішні і міжнародні сертифікати і вже тоді їх можна буде вільно завантажити у смартфон.

Для перевірки дійсності ковід-сертифікату не потрібен буде спеціальний зчитувальний пристрій, кажуть у міністерстві.

"Перевірка проходитиме за допомогою QR, а для цього підійде звичайний смартфон або будь-який інший пристрій, який може зчитати QR-код. Проте коли і за яких умов будуть вимагати і перевіряти ці сертифікати, має вирішити уряд", - розповіли у пресслужбі Мінцифри.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає ковід сертифікат у "Дії"

Наскільки законно вимагати щеплення?

Але чи законно вимагати від людей щеплень і погрожувати у разі відмови звільненням?

Вакцинація від Covid-19 в Україні є добровільною, а відсутність щеплення, згідно з законодавством, не може стати причиною для звільнення, говорить юрист Георгій Сандул, директор ГО "Трудові ініціативи".

"Роботодавець в Україні не має жодного права будь-яким чином обмежувати найманих працівників у правах через відсутність щеплення від коронавірусу. В межах чинного законодавства це абсолютно незаконно", - говорить юрист.

За його словами, вичерпний перелік обов`язкових щеплень є у законах "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", а вакцинація від Covid-19 не входить в обов`язковий перелік.

Автор фото, UNIAN

При цьому керівництво підприємства може лише заохочувати своїх співробітників вакцинуватися, а будь-які примусові заходи будуть незаконними, говорить експерт.

За його словами, якщо людину, наприклад, звільнять за прогул через те, що керівник не допустив її до роботи через відсутність щеплення, це дає працівникові право звернутися до суду.