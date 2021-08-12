Полювання на принца. Чому позов проти герцога Йоркського майже безперспективний

Кирило Белянінов

BBC, Вашингтон

12 серпня 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Позов проти принца Ендрю може зашкодити репутації британської королівської родини

Як вважають юристи в США, розгляд судового позову проти принца Ендрю, якого звинувачують в сексуальних діях щодо неповнолітньої та у фізичному насильстві, може тривати багато років, і майже не має судових перспектив.

Герцог Йоркський може уникнути покарання, але майбутній процес все одно загрожує королівській родині новими репутаційними втратами.

За іронією долі, подача судового позову проти принца Ендрю за звинуваченнями в сексуальному насильстві стала можливою лише завдяки губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо.

Цього тижня губернатор, який бажав переобратися на четвертий термін, несподівано оголосив про свою відставку після того, як 11 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Одна з них подала судовий позов проти губернатора, вимагаючи порушити кримінальну справу.

Саме Куомо у лютому 2019 року підписав "Акт про захист дітей-жертв" (Child Victims Act), напередодні схвалений законодавчою Асамблеєю штату. Він значно розширює права неповнолітніх, які постраждали від сексуального насильства.

У серпні 2020 року губернатор Куомо затвердив і додаткову статтю в цьому законі, яка отримала назву "Вікно в минуле" (Look Back Window), яка передбачає збільшення терміну давності для деяких категорій сексуальних злочинів проти неповнолітніх.

У своєму позові, поданому 9 серпня в федеральний суд Південного округу Мангеттену, 37-річна Вірджинія Робертс Джуффре стверджує, що герцог Йоркський був одним з декількох впливових чоловіків, з якими її примушували займатися сексом, коли їй було 17 років.

Організував ці зустрічі скандально відомий фінансист Джеффрі Епштейн. У серпні 2019 року його знайшли мертвим в тюремній камері, де він очікував на судові засідання у справі про залучення неповнолітніх дівчат до проституції.

Згідно з документами позову, зустрічі Джуффре з принцом відбувалися у 2001 році.

Якби не закон, підписаний губернатором Нью-Йорка, термін давності за цими злочинами давно б сплив. Але тепер, згідно із законодавством штату, яке збільшило термін давності подібних злочинів рівно до 20 років, принца можна було притягнути до відповідальності до 14 серпня 2021 року.

Саме цим і скористалися адвокати Вірджинії Джуффре, які поспішили висунути позов проти принца менш ніж за два тижні до цієї дати.

Чого хоче Вірджинія Джуффре?

У своїй позовній заяві Джуффре не називає суми можливої фінансової компенсації і не вимагає притягнути принца до кримінальної відповідальності. Вона залишає рішення про це на розсуд суду.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чому судовий позов проти принца Ендрю висунули тільки зараз, адвокат Девід Боіс повідомив, що він намагався налагодити хоч якісь контакти з юристами герцога Йоркського протягом останніх п'яти років, але так і не отримав відповіді.

В інтерв'ю програмі BBC Panorama у 2019 році Вірджинія Джуффре благала британську громадськість "стати поруч з нею".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У 2019 році Вірджинія Джуффре закликала британців "стати поруч з нею"

Без відповіді залишився і лист, переданий британським адвокатам 6 серпня, за три дні до подачі судового позову.

"Тут, в США, є поширена фраза - час вийшов", - пояснив Боіс, додавши, що у його клієнтки просто не залишилося іншого вибору.

Адвокат також уточнив, що в своєму останньому зверненні до юристів принца Ендрю він знову запропонував їм обговорити можливість укладення мирової угоди. У цьому випадку обидві сторони процесу могли б у приватному порядку і за закритими дверима обговорити деталі можливої домовленості.

Судовий процес в США майже завжди є публічним заходом, і Боіс запропонував адвокатам принца можливість уникнути підвищеної уваги преси.

"Нашу пропозицію проігнорували, - підкреслив адвокат в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4. - Він (принц Ендрю. - Ред.) може ігнорувати мене і може ігнорувати Вірджинію, як він це робив останні п'ять років... Але він не зможе ігнорувати юридичний процес, тож тепер рішення залишається за судом".

Що загрожує принцу Ендрю?

Як вважають юристи в США, герцог Йоркський може спробувати просто проігнорувати судовий процес, ініційований Джуффре, і взагалі відмовитися підкоритися юрисдикції американського суду, пославшись на імунітет члена королівської родини.

"У будь-якому випадку, це дуже погані новини і для самого принца, і для Букінгемського палацу", - зауважив Російській службі ВВС нью-йоркський адвокат Альберт Д'Акуіно, який вже давно веде справи щодо сексуального насильства.

"Суд дійсно не може змусити його дати свідчення або навіть просто відповісти на питання, на які він не хоче відповідати. Але судовий процес знову змусить пресу згадати про його зв'язки зі скандально відомим фінансистом Епштейном, про звинувачення в розбещенні неповнолітніх, а новий міжнародний скандал навряд чи піде на користь королівській родині", - пояснив він.

Юристи не виключають, що Букінгемський палац може заборонити принцу виступати з будь-якими публічними заявами.

У 2019 принц все ж відповів на звинувачення з боку Джуффре. Тоді він дав інтерв'ю BBC, яке пізніше визнали "справжньою катастрофою".

У цьому інтерв'ю герцог Йоркський, розповідаючи про свої контакти з Епштейном, не тільки не став висловлювати співчуття неповнолітнім жертвам сексуального насильства з боку фінансиста, але і заявив, що ніколи не зустрічався з Джуффре.

Автор фото, Virginia Roberts Підпис до фото, Вірджинія Джуффре (на той момент Вірджинія Робертс) та принц Ендрю на спільній фотографії 2001 року

"Нічого цього не було, - сказав принц, коментуючи фотографію, на якій він стоїть поруч з 17-річною дівчиною. - Я можу абсолютно категорично сказати вам, що цього ніколи не було. Я не пам'ятаю, що я колись зустрічав цю жінку".

Чи є перспективи у цієї справи?

Як вважає викладач юридичного факультету Колумбійського університету Річард Фролік, навряд чи варто очікувати, що позов до принца закінчиться відкритим судовим процесом за участю присяжних: переважна більшість цивільних судових позовів в США закінчуються мировою угодою.

Проте, за його словами, сам факт подачі судового позову є серйозним засобом тиску на принца і може змусити його піти на переговори з адвокатами Джуффре.

"Його ім'я після недовгої перерви знову з'явилося в програмах телепередач і на перших сторінках газет, причому у зв'язку зі скандальною справою фінансиста Епштейна. Цього королівська родина явно хоче уникнути", - сказав Фролік Російській службі ВВС.

Щоправда, за словами Фроліка, в адвокатів принца як і раніше залишається досить інструментів для того, щоб затягнути процес розгляду позову на невизначено довгий час.

Юристи можуть спробувати оскаржити юрисдикцію американського суду щодо герцога Йоркського або послатися на минулі прецеденти в міжнародній судовій практиці, які дозволять затягнути судовий процес на багато років.

"Згідно з міжнародним правом, розгляд цивільної справи може початися тільки після того, як суд ухвалить рішення щодо пов'язаної з нею кримінальною справою, - пояснює професор Фролік. - Оскільки позов Джуффре прямо пов'язаний з кримінальною справою проти Епштейна, то і розгляд цього позову по суті може початися тільки після завершення процесу у справі фінансиста. А до цього ще дуже далеко".