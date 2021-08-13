Афганістан: таліби захопили Кандагар. Це - друге за величиною місто країни

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тисячі людей тікають із захоплених талібами провінцій в Кабул, столицю Афганістану

Бойовики руху "Талібан" захопили друге за величиною афганське місто Кандагар.

Раніше у середу вони захопили стратегічно важливе місто Газні, розташоване на головній автомагістралі Кабул-Кандагар, яка зв'язує опорні пункти на півдні зі столицею.

Спочатку про взяття Кандагара заявили самі таліби, а ввечері у четвер з'явилися підтвердження з інших джерел. Зокрема, у соцмережах з'явилися ролики з бійцями "Талібану" на вулицях міста, а ЗМІ повідомили про втечу чиновників і військових з центру.

Захоплення Кандагара, який колись був оплотом талібів, можна вважати стратегічною перемогою "Талібану". Наступ ісламістів продовжує набирати обертів; бойовики захоплюють по кілька нових населених пунктів щодня і просуваються дедалі ближче до столиці країни, Кабула.

У середу в Пентагоні заявили, що направляють в аеропорт Кабула військових для евакуації американських громадян. У Держдепі США також повідомили, що країна організовує регулярні рейси до Афганістану з тією ж метою.

"Цей президент найвище ставить безпеку американців, службовців за кордоном", - заявив представник відомства Нед Прайс, маючи на увазі Джо Байдена.

Тим часом газета Washington Post з посиланням на джерела в Пентагоні пише, що до Кабула для організації безпеки посилають "кілька тисяч" військових.

Раніше таліби захопили більшу частину міста Газні, афганськими силами безпеки контролюється тільки поліцейська база на околицях міста.

11 з 34 столиць провінцій країни зараз перебувають під контролем "Талібану".

Захоплення нових провінцій відбувається на тлі поступового виведення військ США з Афганістану.

У південному місті Лашкаргах, столиці провінції Гільменд, бойовики захопили штаб-квартиру поліції.

За даними ООН, за останній місяць в Афганістані вбито понад 1000 мирних жителів.

Буквально цього тижня тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями, прямуючи до Кабула у пошуках безпеки.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Бойовик "Талібану" поруч із будинком коменданта в Газні

На околицях столиці створено тимчасові табори. Ті, кому не дісталося місця в таборах, сплять прямо на вулицях або у занедбаних будинках.

"У нас немає грошей, щоб купити хліб або ліки для моєї дитини", - розповідає 35-річний вуличний торговець, який втік з міста Кундуз після того, як таліби підпалили його будинок.

Що робить уряд Афганістану?

Як стало відомо BBC, у середу президент Афганістану змінив головнокомандувача армією. Начальником штабу армії призначений командувач Корпусом спеціальних операцій генерал Хебатулла Алізай. Він замінив на цій посаді генерала Валі Мохаммада Ахмадзая, який обіймав цю посаду лише з липня цього року.

Ахмадзая відсторонили від посади після успішного наступу талібів на столиці провінцій.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Захоплене талібами місто Газні - стратегічно важливий пункт на шляху з Кабула у Кандагар

У середу президент Афганістану Мохаммад Ашраф Гані вилетів у північне місто Мазарі-Шаріф, яке традиційно є бастіоном супротивників талібів, щоб спробувати згуртувати там проурядові сили.

Мазарі-Шаріф розташований недалеко від кордонів з Узбекистаном і Таджикистаном, і його втрата ознаменувала б повний крах державного контролю над північним Афганістаном.

Президент Гані провів у Мазарі-Шаріфі кризові переговори з етнічним узбецьким польовим командиром Абдулом Рашидом Дустумом і етнічним таджицьким лідером Аттой Мохаммадом Нуром.

Гані намагався зменшити вплив польових командирів у спробі посилити Афганську національну армію, але тепер змушений звертатися до них по допомогу у протистоянні з "Талібаном". Раніше цього тижня президент також погодився озброїти проурядове ополчення.

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