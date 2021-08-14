Ніжний поцілунок айсберга: супутник зробив унікальне фото

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Copernicus/Sentinel-1

Це був найкоротший і найніжніший з крижаних поцілунків.

Супутник цього тижня сфотографував величезний айсберг розміром майже як Великий Лондон, що пропливав повз узбережжя Антарктиди.

Контакт з крижаною брилою, відомою як айсберг A74, був легким. Якби він був дужчим, то, напевно, від шельфу відколовся б айсберг такого ж розміру.

Британські вчені з великим інтересом спостерігали за цим крижаним дотиком, адже неподалік розташована одна з їхніх баз.

Дослідницька станція "Галлей" зараз законсервована через те, що наразі невідомо, як весь лід у цьому регіоні буде поводитися найближчим часом.

"Ми уважно стежили за ситуацією протягом останніх шести місяців, тому що A74 дрейфував у одному й тому самому районі", - пояснив доктор Оллі Марш з Британської антарктичної служби.

"Там були дуже сильні східні вітри. І вони, здається, й спровокували швидкий рух А74, який пошкрябав край західної частини шельфу Бранта", - розповів він BBC News.

Льодовик Бранта - це шельфовий льодовик, брила льоду, яка повільно сповзає з суходолу в море.

Вона все ще прикріплена до великого льодового масиву, але дуже непевно.

За останні роки у найзахіднішому секторі шельфу утворилася величезна тріщина під назвою Chasm 1 ("Прірва 1").

Тож там от-от може відколотися брила льоду площею близько 1700 квадратних кілометрів.

Багато хто вважав, що саме поштовх від айсберга А74 і спровокує розкол. Але цього не сталося, принаймні, поки що.

І хоча контакт дійсно спровокував незначний рух на Бранті, його, очевидно, було недостатньо, щоб розбити останні 2 км льоду, які утримують захід шельфу.

"Схоже, удар був, і він, певно, трохи вплинув на західну частину шельфу Бранта. Але цього виявилося недостатньо, щоб продовжити тріщину", - сказав доктор Марш.

Автор фото, BAS Підпис до фото, Британія з 1957 року має дослідницьку станцію на шельфовому льодовику Бранта

Якщо західна частина шельфу Бранта нарешті відколеться, це стане полегшенням для британської антарктичної станції, бо покладе край невизначеності для неї.

Станція "Галлей" розташована трохи менше як за 20 км від тріщини. Хоча науковці й не вважають, що розкол може бути небезпечним для неї, але стовідсоткової впевненості в цьому немає.

Зараз "Галлей" закривають кожну зиму, щоб перестрахуватися, адже у разі найгіршого сценарію, евакуювати персонал в цю пору року, у цілковитій темряві, буде дуже важко та ризиковано.