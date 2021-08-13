Тури в Абхазію. Чому Грузія поскаржилася на Україну через турфірму

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Markus Підпис до фото, Скріншот з сайту "Кулуару" про походи в Абхазію. У турфірмі кажуть, що лише консультували

МЗС України отримало ноту він грузинського посольства через українську фірму "Кулуар", яку звинуватили в організації турів до Абхазії, яку більшість країн вважають окупованою Росією частиною Грузії.

У самій фірмі "Кулуар" кажуть, що насправді тури в Абхазію не проводили, а лише давали консультації та "передавали клієнтів партнерам".

Компанія також вже вибачилися і визнала свої дії щодо Абхазії помилкою.

Про те, що фірма робить такі тури, раніше повідомив колишній військовий, а нині письменник і блогер Валерій Маркус.

Грузинська нота

"МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованої території Грузії - Абхазії", - повідомив BBC News Україна речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", - додав Олег Ніколенко.

За його словами, "цим питанням вже займаються відповідні органи", зокрема і правоохоронці.

Абхазія - невизнана "республіка", яку військово і політично підтримує Росія.

Грузія ж вважає її частиною своєї держави.

"Кулуар" та Маркус

Автор фото, Валерій Маркус Підпис до фото, Валерій Маркус - колишній військовий 25-ї бригади, який воював на Донбасі у 2014-2015 роках, пройшов важкі бої під Шахтарськом. Тоді ж став відомиv блогером під іменем "Валерій Ананьєв" і постив відео з фронту. Після того, як пішов з армії, написав книгу та почав ходити в походи

Вся історія почалася кілька днів тому з відео колишнього десантника, а зараз письменника і блогера Валерія Маркуса. У ньому він звинуватив українську турфірму "Кулуар" в організації турів у Росію.

Зокрема мова йшла про кавказькі гори, частина яких розташована на російській території.

Наприклад, підйоми на Ельбрус - одну з найпопулярніших вершин серед альпіністів у світі.

При цьому, як розповів Валерій Маркус, на можливі закиди "щодо політики" у компанії була відповідь у розділі FAQ - питання, які ставлять найчастіше.

"А тих, хто без політики не може і завжди готовий з піною у рота захищати єдино вірну (свою) позицію - просимо проходити повз і не записуватися до нас в групи", - йшлося на сайті компанії (зараз цей розділ змінили).

"Тут ви, мабуть, обурилися, і думаєте, що підняти градус ще більше дана компанія не могла. А як вам тури в Абхазію: "в небольшую республику, которая расположилась среди живописных гор Закавказья?" - запитав у своєму відео Валерій Маркус.

Він продемонстрував скріншоти з сайту "Кулуару" про "Походи в Абхазію".

Автор фото, Markus Підпис до фото, Валерій Маркус порівняв тури в Абхазію з турами в "ЛНР"

"Змоделюємо зворотню ситуацію: ви заходите на сайт грузинської туркомпанії і бачите там тур в "ЛНР". І опис: "ЛНР - небольшая молодая республика, которая раположилась среди живописных степей исконно русской земли", - додав Валерій Маркус.

Він каже, що після його коментаря інформація про тур в Абхазію з сайту зник.

Автор фото, kuluarpohod.com Підпис до фото, Зараз на сайті компанії більшість згадок про Абхазію зникло. Але в кеші Google все ж можна знайти інформацію про тури туди. Водночас там стверджується, що проводяться вони "з партнерами", а не самою фірмою

Водночас у кеші сайту справді можна знайти згадки про тури в Абхазію та походи в цей регіон у гідів.

"Сьогодні стартують 2 кавказьких походи: в Абхазії і навколо Ельбрусу. Їх клуб "Кулуар" проведе разом з партнерами", - йдеться у одному з дописів за 2017 рік, який зараз змінено.

Що кажуть у "Кулуарі"

Автор фото, kuluarpohod.com Підпис до фото, "Кулуар" - одна з провідних українських фірм, які організовують походи в гори у різних країнах

"Кулуар" - одна з найпопулярніших та найбільших українських фірм, які організовують походи і сплави в Україні та інших країнах: від Грузії до Пакистану, Непалу і Аргентини.

На закиди Валерія Маркуса щодо турів у Абхазію фірма відреагувала ще 11 серпня.

"Ні компанія, ні її керівництво та гіди чи будь-хто із співробітників не організовують та не водять групи на територію окупованої Абхазії. Раніше компанія надавала консультації клієнтам. Ці поради стосувались виключно вибору спорядження та створення безпечного для життя та здоров'я маршруту", - відповіли у "Кулуарі".

Автор фото, kuluarpohod.com Підпис до фото, Тарас Поздній - засновник і керівник "Кулуару", відомий український мандрівник

"В Абхазії жодного походу Кулуар не провів. Абхазію ми додали давно, коли її нам запропонували як партнерську програму. Це моя помилка. Ми консультували і передавали клієнтів партнерам", - додав пізніше керівник "Кулуару" Тарас Поздній.

"Надалі компанія не буде надавати консультацій за цим маршрутом, інформація з сайту прибрана. Дописи про регіон будуть марковані попередженням, що територія окупована і подорож може бути особливо небезпечна", - додали у Facebook турфірми.

"Із свого боку просимо вибачення за неправильно подану інформацію, яку вже зараз виправляємо. Особливо у наших грузинських колег, із якими нас єднає багаторічна співпраця", - перепросили у "Кулуарі".

Тарас Поздній також повідомив, що компанія "знімає всі дати походів по Росії та Ельбрусу і більше не буде проводити дані програми".

Конкуренція?

Автор фото, Валерій Маркус / kuluarpohod.com Підпис до фото, Валерій Маркус каже, що готовий провести прямий ефір з "Кулуаром" про всі питання

Тарас Поздній також написав, що після відео Валерія Маркуса на нього та "Кулуар" у соцмережах "стільки образ і погроз вилилось, що я виявився до цього не зовсім готовий".

А у дописі самої фірми натякнули на конкуренцію на ринку туристичних послуг.

"Ми дещо здивовані звинуваченням від колеги, який щойно сам анонсував туристичні походи, якими займається наша компанія. Проте через поважний статус дописувача та високий громадський інтерес ми навіть не можемо припустити, що закиди є боротьбою проти компанії та переділом туристичного ринку в непрості часи після коронавірусної пандемії", - написали в "Кулуарі".

Валерій Маркус справді 4 серпня написав про те, що наступного року планує два сходження - на вершину Аконкагуа в Аргентині та на Еверест з боку Непалу, і запросив усіх охочих приєднатися до експедицій - з вказуванням ціни участі.

У розмові з BBC News Україна він не погодився з тим, що його можна вважати конкурентом "Кулуару".

"Я користуюся послугами інших туристичних компаній. Таких, як "Кулуар". І про "Кулуар" я вперше дізнався, коли шукав собі компанію, з ким піти на Кіліманджаро", - відповів Валерій Маркус.

"Я ніколи в житті не заробляв з туризму, не збирав комерційні групи, я не гід і ніколи не збираюсь ним бути", - додав він.

Валерій Маркус також розповів, що зустрічав оголошення про тури в Росію та Абхазію на сайтах й у кількох інших українських турфірм.

За його словами, вони почали зникати після того, як історія з "Кулуаром" почала ширитися в соцмережах.

Озвучити ж свої претензії саме до "Кулуару" блогер, за його словами, вирішив через їхню тезу про "без політики" у розділі FAQ.

Валерій Маркус також запевнив, що "готовий вийти у прямий ефір" з представниками компанії "Кулуар", щоб обговорити всі питання.