Таємна мова культів. Як вони заманюють людей

30 хвилин(и) тому

Як саме культи продають свою ідеологію, щоб залучити людей до своїх лав, а потім переконати тих, хто сумнівається, все ж залишитися?

Аманда Монтелл - письменниця, мовознавиця та авторка книги "Культська: мова фанатизму" (Cultish: The Language of Fanaticism) в ефірі ВВС Radio 4 розповіла про мову, яку використовують культи, і про те, як вона проникла в інші несподівані, повсякденні сфери життя - від бізнесу до фітнесу.

Що означає слово "культ"?

Найдавнішу версію цього терміну можна знайти у працях 1600-х років.

Тоді це просто означало "пошану, віддану божественності", або "жертви, щоб завоювати прихильність богів". Це слово еволюціонувало, і до 19 століття воно стало означати групу, яка була новою або неортодоксальною, але не обов'язково мала злі наміри.

Лише в середині 20-го століття це слово почало набувати своєї "темнішої репутації", каже Аманда. Поява такої кількості альтернативних релігій налякала консерваторів старої школи та християн, а культи стали асоціюватися з шарлатанами, єретиками та грішниками.

Потім, після вбивств Родини Менсона у 1969 році та бійні у Джонстауні 1978 року, "культ" став символом суспільної загрози та поширеним символом страху.

Мова, яку використовують культи: ключ до залучення людей

Сама лише мова не спрацює, щоб "промити мізки" людині для приєднання до культу, каже Аманда.

Термін "промивання мізків" - це лише метафора, а не реальне чи перевірене явище. Ви не зможете переконати когось у щось повірити без хоча б крихти готовності це зробити.

Але якщо готовність є, мова стає ключовою, говорить авторка: "Щоб затуманити істини, побудувати солідарність, насадити ідеологію, розділити людей на "нас" та "їх", прищепити філософію "цілі виправдовують засоби", робити все, що потрібно культовій групі, щоб здобути і зберегти владу - потрібна мова".

Почуватися особливим

Спочатку культ має навернути людину. Для цього вони роблять так, щоб їхня жертва почувалася особливою, мала відчуття, що її розуміють.

Багато вчених-культознавців використовують термін "бомбардування любов'ю" - за словами Аманди, це "процес засипання людини одноосібною увагою та компліментами, щоб вона відчувала, що її дійсно бачать".

Об'єкт такої уваги, можливо, довгий час шукав відповіді на власні проблеми - або проблеми світу - і таким чином його схиляють до думки, що саме приєднання до культу надасть їм усі необхідні відповіді.

Ярлики

Іншим методом навернення є використання "мови інклюзивного коду", каже Аманда.

"Лідер культу захоче поступово запроваджувати емоційно наповнені слова та спеціальну термінологію, яка відокремлює тих, хто перебуває всередині групи, від тих, хто є зовні", - каже авторка.

Вони також можуть використовувати ярлики "ми" та "вони", "щоб піднести тих, хто перебуває всередині групи, і розкритикувати тих, хто поза нею", каже Аманда.

Пафосні вислови

У 1978 році 918 людей загинули в поселенні в Гаяна - ця подія стала відома як бійня у Джонстауні.

ЗМІ зобразили її як масове самогубство, де члени культу, яким промили мізки, пили ціанід і навмисно вкорочували собі віку.

Але насправді лідер культу Джим Джонс не залишив своїм послідовникам вибору - їх оточили озброєні охоронці. Якщо вони не вживали отруту самі, їм вводили її ін'єкцію або розстрілювали.

Джонс використовував пафосні вислови та метафори, щоб змирити людей з думкою про те, що вони збираються зробити, і переконати їх, що вбиваючи себе, вони на справді борються.

Одним із термінів, які неодноразово вживав Джонс - "революційне самогубство". У день бійні він сформулював "революційне самогубство" як політичну заяву проти "прихованих правителів" - те, що зараз називають "глибинною державою", або "державою в державі".

Запозичення термінів

Джонс запозичив термін "революційне самогубство" у "Чорних пантер" (ліворадикальна політична організація, що існувала у США).

"Це роблять багато культових лідерів, - каже Аманда. - Вони запозичують мову зі сфер, які вони поважають".

Джим Джонс запозичив багато таких політичних термінів, щоб показати, що його ідеологія була політично радикальною.

Подібним чином саєнтологія увібрала такі наукові слова, як "енграмма" та "валентність", і надала їм нових значень, характерних для цього вчення.

Евфемізми смерті

Маршалл Епплвайт, чий культ "Небесна брама" (Heaven's Gate) зосереджувався на науковій фантастиці, кінці світу та НЛО, мав дещо інший мовний репертуар.

Він використав "довгі езотеричні космічні розмови і латинський синтаксис, щоб змусити своїх маленьких псевдоінтелектуальних послідовників почуватися елітою", каже Аманда.

Подібно до Джонса, він також використовуватиме евфемізми для смерті (його культ також трагічно закінчився самогубством), але послуговувався для цього комбінацією наукової фантастики та Старого Заповіту, щоб казати щось на кшталт того, що його послідовники мають "подолати свої генетичні коливання, щоб вийти зі своїх машин, щоб їхній дух міг знову зійти на борт космічного корабля і вийти на наступний еволюційний рівень, вищий за людину". Він називав наші земні тіла "контейнерами", якими можна знехтувати задля вищого існування.

"У 90 -ті роки, коли люди шукали відповіді на найдавніші світові питання за допомогою цифрових технологій, ця мова дійсно викликала резонанс - принаймні серед деяких людей", - каже Аманда.

Підпис до фото, Аманда Монтелл

Кліше, що змушують перестати думати

Лідер культу не зможе удавати "просвітленого генія" цілодобово і без вихідних, тому їм потрібно мати можливість швидко вимкнути незалежне мислення та бажання ставити запитання, каже Аманда.

Один із способів зробити це - "кліше, що змушують перестати думати" (thought-terminating clichés). Цей термін, запроваджений на початку 1960 -х років психологом Робертом Джеєм Ліфтоном, "описує вираз, який легко запам'ятовується, легко повторюється і спрямований на припинення запитань, незалежних думок чи аналізу", - каже Аманда.

У таких групах як Nxivm - "метафізична група самовдосконалення" - лідер говорив речі на кшталт "не дозволяйте страху керувати вами", щоб відкинути будь-які адекватні побоювання з приводу того, що відбувається. Або ж відкидав речі, які називав такими, що "обмежують віру".

Такий стиль мовлення проявляється й у нашому повсякденному житті, каже Аманда - у формі фраз на кшталт "хлопчики завжди будуть хлопчиками", "усе в Божих руках" або "все відбувається з певною метою".

Культова мова у великому бізнесі

Аманда помітила культову мову в одній з найбільших корпорацій світу - Amazon. Компанія має власну версію Десяти Заповідей, які вони називають "Принципи лідерства" - їх мають запам'ятовувати нові співробітники. Серед них є банальності на кшталт "Мисли широко", "Занурюйся глибоко" та "Май характер".

"На нинішньому дуже скептичному, перехідному ринку, де так мало лояльності до брендів, підприємства потребують так званих організаційних ідеологій", - каже Аманда.

Це ідеології, які передбачають, що споживачі та співробітники не просто обирають роботу, товар чи послугу - вони обирають ідентичність.

І мірою того, як ми дедалі більше віддаляємось від традиційних місць зібрання на кшталт церкви, "ми звертаємось до брендів та компаній, щоб делегувати їм духовну, релігійну роль у нашому житті", говорить авторка.

Мова культу в світі фітнесу

Одним із сучасних світських місць, які можуть виконувати духовні функції, є фітнес-студія.

"Прагнемо надихати", "ми вдихаємо наміри і видихаємо очікування" і "зміни своє тіло, вирушай у подорож" - ось лише кілька з безлічі висловів, які ви знайдете на стінах таких закладів.

Дослідження показали, що на запитання, як і де вони наповнюють свою духовність, молоді люди називають фітнес-студії.

Це має сенс, якщо врахувати, як ми любимо прогрес, продуктивність та привабливість, каже Аманда: "Самовдосконалення - наша найвища релігія".