Ожиріння і пузце у середньому віці - не через повільніший обмін речовин. Нове дослідження

1 година тому

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Усім відома популярна думка про метаболізм: люди після 20 років додають у вазі рік за роком, тому що їхній метаболізм сповільнюється, особливо в середньому віці. У жінок метаболізм повільніший, ніж у чоловіків. Ось чому їм важче контролювати свою вагу. Менопауза тільки погіршує ситуацію, ще більше уповільнюючи обмін речовин у жінок.

Як виявилося, усе це неправда.

Згідно з новим і дуже масштабним аналізом використання енергії організмом, результати якого опубліковані в журналі Science, уповільнення метаболізму (обміну речовин) протягом життя взагалі-то не пов'язане з віком безпосередньо.

Дослідження, проведене за участю 6400 людей віком від восьми днів до 95 років у 29 країнах, показує, що метаболізм людини не змінюється протягом усього середнього віку.

Він досягає піку у віці одного року, залишається стабільним від 20 до 60 років, а потім невблаганно знижується.

Ці відкриття змушують по-новому поглянути на наші уявлення про тіло. Результати дослідження, ймовірно, змінять наші уявлення про фізіологію людини, а також можуть мати значення в медицині - наприклад, для визначення відповідних доз ліків для дітей і літніх людей.

Чотири фази метаболізму

Метаболізм - це хімічний процес, необхідний для підтримки життєдіяльності організму.

І чим більші розміри цього організму - чи то величезні біцепси, чи зайвий запас жиру на животі - тим більше енергії йому потрібно.

Тому дослідники скорегували свої вимірювання з поправкою на розмір тіла, щоб порівняти метаболізм людей різних комплекцій і габаритів.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, виявило чотири фази метаболізму в житті:

від народження до віку одного року, коли метаболізм змінюється від рівня матері дитини до максимального протягом усього життя - на 50% вище, ніж у дорослих

легке уповільнення до 20 років, без будь-яких сплесків у період статевого дозрівання, приблизно по 3% на рік

без змін у віці від 20 до 60 років

постійне зниження, зі щорічним падінням приблизно на 0,7%, яке до 90 років знижує метаболізм на 26% у порівнянні із середнім віком

Як і слід було очікувати, в середньому для всього населення ця формула працює, але є й індивідуальні відмінності. У деяких рівень метаболізму на 25% нижчий за середній для їхнього віку, а у інших рівень метаболізму на чверть вищий, ніж очікувалося. Але ці граничні значення не змінюють загальної картини.

"Це картина, яку ми ніколи раніше не бачили, і в ній повно сюрпризів, - каже один з дослідників, професор Джон Спікман з університету Абердина. - Найбільше мене здивувало те, що в дорослому віці не відбувається ніяких змін - якщо в середньому віці вас "розносить", ви більше не можете звинувачувати в цьому зниження метаболізму".

Недоїдання в дитинстві

Цікавим виявилося і те, чого дослідникам виявити не вдалося.

Метаболічного сплеску не було ані під час статевого дозрівання, ані під час вагітності, як і не було його уповільнення під час менопаузи.

Високий метаболізм в перші роки життя також підкреслює, наскільки важливий цей момент для розвитку і чому наслідки недоїдання в дитинстві можуть залишитися з вами на все життя.

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"Коли люди говорять про метаболізм, вони мають на увазі дієту і фізичні вправи - але насправді йдеться про роботу вашого тіла, його клітин, - сказав ВВС професор Герман Понцер з Університету Дьюка. - В однорічному віці вони неймовірно завантажені роботою, і коли ми бачимо зниження з віком, ми бачимо, що клітини перестають працювати".

Одним з відкриттів, які найбільше здивували Понцера, став метаболізм немовлят. Він очікував, наприклад, що у новонародженого немовляти буде захмарно високий рівень метаболізму - адже, як відомо біологам, дрібні тварини спалюють калорії швидше, ніж більші.

Однак виявилося, що протягом першого місяця життя у немовлят такий же рівень метаболізму, як і в їхніх матерів. Але незабаром після народження дитини, за його словами, щось спрацьовує, і швидкість обміну речовин різко зростає.

Вчені також припускали, що виявлять уповільнення метаболізму у дорослих, коли їм буде за 40, або у жінок з настанням менопаузи. Але, як сказав доктор Понцер, автори дослідження цього просто не побачили.

Метаболізм людей вимірювали з використанням так званої води з подвійною міткою, що складається з важчих ізотопів атомів водню і кисню. Вчені вимірювали кількість спалених калорій, відстежуючи кількість вуглекислого газу, що видихають учасники експерименту під час повсякденної діяльності.

Але така вода коштує дуже дорого, тому дослідникам з 29 країн потрібні були спільні зусилля, щоб зібрати дані про 6400 учасників експерименту.

Дозування ліків

Дослідники заявили, що повне розуміння вікового зсуву метаболізму може мати значення в медицині.

Професор Понцер вважає, що це може допомогти виявити залежність поширення раку від змін метаболізму і необхідність коригування дози ліків на різних етапах.

Вчені міркують і про те, чи можуть ліки, що змінюють обмін речовин, уповільнити розвиток хвороб в літньому віці.

Розалін Андерсон і Тімоті Роудс з Університету Вісконсину заявили, що це дослідження вже призвело до нових важливих відкриттів у сфері метаболізму людини, і що не можна вважати випадковістю те, що старечі хвороби з'являються і розвиваються саме в момент, коли рівень метаболізму падає.

Приблизно у 60 років, незалежно від того, як молодо люди виглядають, вони кардинально змінюються. "Існує міф про вічну молодість, - каже Андерсон. - Але біологія заперечує. У віці близько 60 років все починає змінюватися. Настає момент, коли все вже не так, як було раніше".

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Епідемія ожиріння

Професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона сказав: "Цікаво, що вдалося виявити дуже невеликі відмінності в загальних витратах енергії між молодим і середнім віком - часом, коли більшість дорослих в розвинених країнах додавали у вазі. Ці дані підтверджують думку про те, що епідемія ожиріння викликана надмірним споживанням їжі, а не зниженням людських енерговитрат".

За словами доктора Семюела Кляйна, директора Центру харчування людини Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, енергетичні потреби серця, печінки, нирок і мозку вимагають 65% всього метаболізму в стані спокою, хоча вони становлять лише 5% від маси тіла.

Він додав, що повільніший обмін речовин після 60 років може означати, що з віком люди починають гірше функціонувати. Це може бути однією з причин того, що хронічні захворювання найчастіше виникають у літніх людей.

"Я не думаю, що можна робити будь-які нові клінічні висновки для окремих людей", - додав він. За його словами, в тому, що стосується набору ваги, проблема залишається колишньою: люди споживають більше калорій, ніж спалюють.

В цілому, вважає Кляйн (він, до речі, не брав участі в дослідженні), для громадської охорони здоров'я і розуміння дієти і харчування результати дослідження мають на даний момент обмежене значення, оскільки дають "погляд на енергетичний обмін з висоти пташиного польоту".