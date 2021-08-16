Скільки грошей США та НАТО витратили на війну в Афганістані

Reality Check

BBC News

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські війська перебували в Афганістані з 2001 року

Виведення іноземного контингенту з Афганістану ще не завершено, а таліби вже захопили всю територію країни. Команда Reality Check BBC підрахувала, скільки грошей витратили США та їхні союзники по НАТО за 20 років військових операцій в країні.

Скільки військ ввели

У жовтні 2001 року США ввели свої війська в Афганістан, щоб усунути від влади талібів. Як вважала Америка, радикальні ісламісти приховували Усаму бен Ладена та інших діячів "Аль-Каїди", які стояли за терактами 11 вересня.

Вашингтон поступово нарощував свій контингент у країні, вливаючи мільярди доларів у боротьбу з повстанням "Талібану" та відбудову Афганістану.

Число американських військових досягло максимуму 2011 року й дорівнювало близько 110 000.

Минулого року в Афганістані залишалося всього 4 тисячі військових США.

Офіційні дані не завжди враховують сили спеціальних операцій та інші тимчасові підрозділи.

Військові інших країн, зокрема членів Північноатлантичного альянсу, також були присутні в країні.

Але США мали найбільший окремий контингент.

НАТО офіційно завершила свою бойову місію у грудні 2014 року, але залишала там 13-тисячну армію, яка допомагала навчати афганські сили та підтримувати антитерористичні операції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сили Нато допомагали у навчанні Національної армії Афганістану

В Афганістані також була значна кількість приватних контрактних служб безпеки. За даними Конгресу США, в останній квартал 2020 року у них служили понад 7800 громадян США.

Скільки грошей витратили?

Найбільше грошей у військові операції в Афганістані вклали США.

У 2010-2012 роках, коли американський контингент у країні складав понад 100 тисяч військових, війна коштувала США 100 млрд доларів на рік.

Коли військові США переключилися з наступальних операцій на підготовку афганських сил, витрати різко впали.

Вже до 2018 року щороку Сполучені Штати витрачали близько 45 млрд доларів, як повідомляв тоді Конгресу США представник Пентагону.

За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів.

Крім того, Держдепартамент США - разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими державними установами - витратили 44 млрд доларів на реконструкцію.

Таким чином, за офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.

Як показує дослідження Університету Брауна 2019 року, яке врахувало військові витрати як в Афганістані, так і у Пакистані, США вклали близько 978 млрд доларів. Їхній аналіз також враховує гроші, виділені на 2020 фінансовий рік.

Для порівняння - весь річний бюджет України складає близько 37 мільярдів доларів. Тобто, на Афганістан витратили більше, ніж всі бюджети України за роки незалежності разом.

Утім, оцінити загальну вартість участі США - досить складно, адже методи обліку різняться між державними департаментами й змінюються з часом, зазначено у дослідженні.

Велика Британія та Німеччина, які мали найбільшу кількість військ в Афганістані після США, витратили протягом війни приблизно 30 і 19 млрд доларів відповідно.

Попри практично повне виведення своїх військ, США та НАТО пообіцяли до 2024 року виділяти 4 млрд доларів щороку на фінансування власних сил Афганістану.

Цього року НАТО вже надіслала до Афганістану постачання та обладнання вартістю 72 млн доларів.

Куди пішли ці гроші?

Основна частина грошей, витрачених в Афганістані, спрямована на операції проти повстанців, а також на потреби військових, харчі, одяг, медичну допомогу, спеціальні зарплати та пільги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американський солдат допомагає створити місцеву виборчу дільницю

Офіційні дані свідчать, що з 2002 року Сполучені Штати також витратили близько 143 млрд доларів на відбудову Афганістану.

Більш ніж половина цих коштів (88,32 млрд доларів) пішла на створення афганських сил безпеки, зокрема Афганської національної армії та поліції.

Майже 36 млрд доларів спрямовано на управління та розвиток. Трохи менші суми - на боротьбу з наркотиками та гуманітарну допомогу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганські сили безпеки зазнали значних втрат

Частину цих грошей протягом років втрачено через шахрайство та зловживання.

Як повідомляла наглядова організація, відповідальна за реконструкцію Афганістану, ці втрати з травня 2009 року до 31 грудня 2019 року становили майже 19 млрд доларів.

Людські втрати

З початку війни проти талібів у 2001 році загинуло понад 3500 військових коаліції, з яких понад 2300 - американські військові.

Велика Британія втратила 450 військових.

Ще 20 660 американських солдатів отримали поранення під час бойових дій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Могила американського солдата на Арлінгтонському цвинтарі у США

Але ці цифри не зрівняти з жертвами серед афганських сил безпеки та цивільного населення.

2019 року президент Гані заявив, що за п'ять років його президенства в країні загинули 45 тисяч афганських військових.

Дослідники Університету Брауна 2019 року зазначили, що людські втрати афганської армії та поліції з початку війни у жовтні 2001 року становлять 64 100 людей.

За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (Unama), з 2009 року кількість вбитих і поранених серед мирного населення становила 111 000 людей.