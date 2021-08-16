Відганяв ящірок та шукав людей: як 6-річний хлопчик загубився та вижив у Карпатах

Лілія Хомишин

Для ВВС News Україна, Івано-Франківськ

31 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Батьки зі знайденим хлопчиком

На вихідних 6-річний Олексій Стефанців загубився в горах. Він з родичами ішов на Говерлу і заблукав на першому ж кілометрі сходження неподалік від бази Заросляк.

Дитину понад добу шукали рятувальники, поліцейські, волонтери - загалом понад 200 людей. Шукали з собаками та дронами. Дитину знайшли волонтери - живою та неушкодженою, щоправда, хлопчик відійшов від основного маршруту на два кілометри.

Як хлопчик, який у Карпатах вперше, зумів добу протриматися в горах сам та хто саме його знайшов?

Вперше в горах

Олексій Стефанців у вересні піде до школи у перший клас. Він вважає себе дорослим і цього року родина вперше взяла його з собою в гори - і одразу на Говерлу, найвищу вершину українських Карпат.

Олексій подався в гори зі старшим братом Максимом, тіткою Віталією, дядьком Назаром, їхнім сином та бабусею Іриною-Орисею Янборак. У суботу саме бабуся йшла поруч з хлопчиком, а інші родичі - попереду. Олексій наздоганяв старшого брата, а потім чекав на бабусю, і так - кілька разів. Але в якийсь момент бабуся його не докликалась. За версією родичів, хлопчик побіг вперед і загубився у натовпі туристів, які також ішли на Говерлу.

"Бабуся могла з ним просто розминутися. Вона його кликала, але могла в натовпі просто не побачити, адже дитина невисока. Так само й Олексій міг пройти повз бабусю і не помітити її", - говорить мама Олексія Мар'яна Стефанців.

Про те, що хлопчик загубився, стало відомо після того, як частина їхньої групи дісталася вершини. Тоді бабуся сказала, що дитини не бачить. Спершу шукали самостійно, а потім повідомили спецслужбам.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Дитину шукали пара сотень людей

Мчали на пошуки дитини

Батьки Мар'яна та Любомир планували приєднатися до походу пізніше. Мар'яна Стефанців за професією стоматолог, але співає в аматорському колективі "Серпанок". 14 серпня вона виступала з ансамблем у Коломиї, саме тому і затрималася з чоловіком. Сестра Віталія телефоном повідомила їм, що Олексій загубився.

"Я дуже розхвилювалася. Ми з чоловіком буквально мчали, летіли на пошуки Олексія. Ми тоді вже були у Яремче. Ви собі не уявляєте, які на Заросляку були затори! Ми не могли розминутися з машинами, ледь не зірвалися в обрив, хотіли йти пішки, але були з собакою. Пощастило, що деякі автівки роз'їхалися і нам вдалося дістатися до місця сходження", - пригадує мама Олексія.

Батьки кинулися на пошуки сина. Уже тоді працювали рятувальники, тож усі разом підіймалися нагору. Зійшли одним маршрутом, спустилися іншим, але дитину не знайшли.

Тоді батько Олексія Любомир Стефанців попросив допомогти своїх друзів. Він працює кінологом, тож на пошуки подалися й собаки.

Автор фото, ДСНС

Нагоди поспілкуватися з бабусею хлопчика в батьків не було, адже вона також шукала дитину, і родичі не перетиналися. Мар'яна Стефанців каже, що в жодному разі не звинувачувала свою маму у ситуації, яка склалася, мовляв, це не допомогло б. Адже в той момент основна увага була спрямована на пошуки дитини. Лише один раз вони перетнулися, обмінялися фразами "не знайшли" і побігли шукати далі. Як пояснила сама Ірина-Орися Янборак, під час сходження на гору вона показувала дитині мітки на деревах, якими позначали маршрут. Олексій розумів, як іти, і навіть сам скеровував бабусю на маршруті.

Автор фото, ДСНС

Мав чіткий план дій

Олексія Стефанціва знайшли ввечері в неділю, 15 серпня. Виявили його волонтери з Коломиї - Микола Дерієнко та Любомир Білейчук, які, почувши про оголошені пошуки, прийшли на допомогу. Чоловіки чудово знають гори і знайшли дитину на шляху до гори Кукул - за два кілометри від маршруту на Говерлу. Дитині дали поспілкуватися з батьками телефоном та одразу ж доставили до бази Заросляк, де чекала родина.

Шестирічний хлопчик, за словами мами, знав, що його знайдуть. Він розповів мамі, що жодного разу не заплакав: ні коли зрозумів, що заблукав, ні тоді, коли довелося ночувати самому на холодній землі.

Дитина не мала біля себе ні їжі, ні води, ні теплого одягу, ні наплічника. Але хлопець мав чіткий план дій - знайти людей, які привели б його додому. Коли було темно - він спав, коли був день - він ішов. Олексій збився з маршруту і опинився на два кілометри далі. Він шукав людей, але там туристів ходить мало.

За словами матері, шестирічний хлопець це як повноцінний похід і усвідомлював, що може розраховувати тільки на себе. Розповідав мамі, що йому не було страшно, але знав, що у лісі є ящірки, тож знайшов палицю, щоб їх відганяти.

Коли нарешті побачив батьків - також не заплакав.

"Син такий є, він рідко плаче. Він завжди розраховує тільки на себе. Навіть коли він дуже хоче побачити маму - він все одно не плаче. І навіть тоді, коли ми з ним зустрілися, він не біг назустріч, не був наляканим, що мені було дивно і дико", - зізнається мама Олексійка.

Автор фото, ДСНС

Хлопчик зараз вдома з родиною. Його здоров'ю нічого не загрожує.

За словами представників ювенальної поліції, дитина заблукала випадково, від чого ніхто не застрахований.

"Підстав притягувати до відповідальності батьків немає. Але з ними проведено бесіду-застереження на майбутнє", - відзначила тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Зорина Кречко.