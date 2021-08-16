В Афганістані залишились 50 українців

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

В Афганістані залишаються близько 50 українців. Майже з усіма ними встановлений зв'язок, а дипломати уточнюють, хто з них має бажання евакуюватись.

Про це ВВС News Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - додав він.

Раніше президент та керівники МЗС повідомили, що Україна евакуювала власним літаком з Афганістану 79 людей, з яких 8 - громадяни України.

"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії і Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти", - повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації", - додав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер одразу дві українські дипустанови - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам.

15 серпня рух "Талібан" взяв повний контроль над Афганістаном. Наразі іноземні війська контролюють аеропорт Кабула, звідки відбувається евакуація.