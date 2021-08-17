Якою буде економіка "Талібану"

Ендрю Волкер

Економічний кореспондент BBC World Service

21 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Талібану" доведеться встановити сприятливе середовище для іноземних компаній, аби залучити інвестиії

Економіка Афганістану "відзначається крихкістю та залежністю від допомоги".

Це тривожна оцінка, представлена Світовим банком за кілька місяців до захоплення країни талібами.

Економічні перспективи зараз виглядають ще більш хиткими, оскільки майбутня фінансова допомога перебуває у невизначеності.

В Афганістані є значні мінеральні ресурси, але політична ситуація перешкоджає їх експлуатації.

Залежність від допомоги вражає. Дані Світового банку за 2019 рік показують, що допомога на розвиток еквівалентна 22% валового національного доходу (це не те саме, що ВВП, але близький до нього показник).

Це високий показник, але він значно відстає від 49%, про які Світовий банк повідомив 10 років тому.

Тепер ці потоки допомоги перебувають у глибокій невизначеності. Міністр закордонних справ Німеччини Хайке Маас заявив телекомпанії ZDF минулого тижня: "Ми не дамо ані цента, якщо таліби захоплять країну і запровадять шаріат".

Інші донори допомоги обов'язково будуть уважно стежити за розвитком подій.

Корупція, брак інвестицій, тіньова економіка

Крихкість, про яку згадує Світовий банк, ілюструється дуже високим рівнем витрат на безпеку у часи до захоплення влади талібами: 29% ВВП проти середнього рівня у 3% для країн з низьким рівнем доходу.

Безпека та серйозні проблеми з корупцією стоять за ще однією постійною проблемою в Афганістані: дуже слабкими іноземними інвестиціями в нові підприємства.

За даними Організації Об'єднаних Націй, за останні два роки не було оголошень про нові інвестиції, які передбачали б створення іноземного бізнесу з нуля. З 2014 року їх було всього чотири.

Для прикладу, можна згадати дві інші країни з регіону Південної Азії, в обох менше населення: за той самий період Непалу вдалося отримати в 10 разів більше інвестицій, а Шрі-Ланці в 50 разів більше.

Світовий банк описує приватний сектор Афганістану як невеликий. Зайнятість зосереджена в низькопродуктивному сільському господарстві: 60% домогосподарств отримують певний дохід від сільського господарства.

У країні також є тіньова економіка великих розмірів. Існує незаконний видобуток корисних копалин і, звичайно, виробництво опіуму та пов'язані з ним види діяльності, такі як контрабанда. Торгівля наркотиками була важливим джерелом доходу талібів.

Мінеральні багатства

І все ж економіка Афганістану зросла після вторгнення США у 2001 році.

Дані щодо Афганістану не є такими, на які повністю можна покладатися, але те, що вони показують, за даними Світового банку, - це середньорічне зростання більш ніж на 9% протягом 10 років з 2003 року.

Після цього зростання сповільнилося (що цілком може відображати нижчий рівень фінансової допомоги) до середнього показника 2,5% між 2015 та 2020 роками.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Торгівля наркотиками є важливим джерелом доходів для талібів

У країні є значні природні ресурси, які в контексті покращення безпеки та зменшення корупції могли б стати привабливими для міжнародного бізнесу.

Існує кілька видів мінералів, доступних у значних кількостях. Це мідь, кобальт, вугілля та залізна руда. Є також нафта, газ та дорогоцінне каміння.

Особливо вражаючий потенціал має літій, метал, який використовується в акумуляторах для мобільних пристроїв та електромобілів. Це буде особливо важливим, оскільки автомобільна промисловість поступово переходить до безвуглецевих видів транспорту.

Ще в 2010 році один із американських генералів сказав New York Times, що мінеральний потенціал Афганістану "приголомшливий" - "з великою кількістю "якщо", звичайно".

Газета також повідомляє, що у внутрішній доповіді Міністерства оборони США зазначається, що країна може стати "літієвою Саудівською Аравією".

Весь цей незаперечний потенціал досі ніде не використали.

Інтереси Китаю та інших інвесторів

Було багато повідомлень про те, що Китай зацікавлений в Афганістані. Здається, що Пекін має кращі відносини з талібами, ніж західні держави, тому може мати перевагу, якщо новий режим таки утримається.

Однак китайські фірми вже виграли контракти на видобуток міді та нафти. Мало що відбулося після цього.

Очікується, що Китай буде зацікавлений у бізнесі в Афганістані. Можливості дуже великі, і дві країни мають спільний, хоч і короткий кордон.

Але будь-яка китайська компанія - державна чи приватна - хоче бути впевненою в успіху. Вони неохоче виконуватимуть зобов'язання, якщо не відчують, що проблеми з безпекою та корупцією мінімізують, аби дати їм змогу видобувати достатню кількість сировини для промислових товарів.

Ключовим питанням для будь-яких затятих потенційних інвесторів - з Китаю чи з будь-якого іншого місця - буде те, чи "Талібан", на відміну від попереднього уряду, здатний створити необхідне для цих компаній середовище.

Ще один фактор, який може вплинути на економіку, - це зайнятість жінок. За останнє десятиліття відсоток зайнятості жінок, старших за 15 років, різко зріс, хоча у 2019 році цей показник все ще був низьким за міжнародними стандартами. За правління "Талібану" ці зміни, ймовірно, зійдуть нанівець, що ще більше завдасть шкоди економічним перспективам.

У найближчому майбутньому також існує велика невизначеність щодо фінансової стабільності. Натовпи людей намагаються після перемоги "Талібану" вивести свої гроші з банків.

Пакистанське видання "Афганська ісламська преса" повідомило, що представник "Талібану" надає гарантії власникам банків, валютникам, торговцям та власникам магазинів, що їхні життя та майно будуть захищати.

Те, що є навіть питання щодо фізичної безпеки фінансових операторів, шокує. Вони мають бути впевненими, що фінансова система Афганістану функціонуватиме. Але клієнтам також потрібно, щоб вони відчували, що їхні гроші в безпеці. Це станеться не швидко.