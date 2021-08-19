"Талібан": хто і як ним керує

1 година тому

Автор фото, Afghan Islamic Press Підпис до фото, Мавлаві Хайбатулла Ахундзада - третій в історії верховний лідер "Талібану", який керує рухом з 2016 року

Після того як президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни, а уряд розвалився, країна перейшла під контроль "Талібану".

Наразі не зрозуміло, хто керуватиме країною під час перехідного періоду, який ісламісти обіцяють зробити "мирним" та без помсти.

Але хто керує "Талібаном" зараз?

Група має верховного лідера, раду з 26 членів та "кабінет міністрів", який контролює діяльність у різних сферах.

1. Хайбатулла Ахундзада

Мавлаві (релігійний титул. - Ред.) Хайбатулла Ахундзада став верховним головнокомандувачем "Талібану" 25 травня 2016 року після смерті Ахтара Мансура. Той загинув внаслідок американської атаки після того, як очолював групу майже рік.

У 1980-х роках Ахундзада брав участь у боротьбі ісламістів проти радянських військ в Афганістані, але він має репутацію скоріше релігійного лідера, ніж військового.

Ахундзада працював головою шаріатських судів у 1990-х роках.

Після першого захоплення влади в 1990-х роках таліби запровадили і підтримали покарання згідно зі своїм суворим тлумаченням ісламського законодавства: публічно страчували вбивць і перелюбників та ампутували кінцівки злодіїв.

Під керівництвом відлюдкуватого мулли Мухаммеда Омара (який, як вважається, помер у 2013 році), таліби також заборонили телебачення, музику, фільми, макіяж. Дівчаткам віком від 10 років вони заборонили відвідувати школу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Так виглядав перший лідер "Талібану" мулла Мухаммед Омар, який був фактичним керівником Афганістану у 1996-2001 роках

Вважається, що Ахундзаді понад 60 років і більшу частину свого життя він прожив в Афганістані.

Однак, на думку експертів, він підтримує тісні зв'язки з так званою радою "Кветта Шура", лідерами афганських талібів, які, як вважається, перебувають у пакистанському місті Кветта.

Як верховний головнокомандувач руху Ахундзада відповідає за політичні, військові та релігійні справи.

2. Абдул Гані Барадар

Мулла Абдул Гані Барадар - один з чотирьох чоловіків, які заснували "Талібан" в Афганістані у 1994 році.

Він став провідним діячем повстанців після того, як таліби втратили контроль над країною після початку військової операції США у 2001 році.

Барадара схопили під час спільної американсько-пакистанської операції у місті Карачі, на півдні Пакистану, у лютому 2010 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мулла Абдул Гані Барадар - один з чотирьох людей, які заснували "Талібан" у 1994 році

Він пробув у в'язниці вісім років, поки його не звільнили у рамках плану сприяння мирному процесу. Барадар очолював політичний офіс "Талібану" у Катарі з січня 2019 року.

У 2020 році Барадар став першим лідером талібів, який безпосередньо спілкувався з президентом США - провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Сьогодні Абдул Гані Барадар - головний політичний лідер талібів.

"Ми досягли перемоги, якої не очікували... Тепер мова йде про те, як ми служимо і захищаємо наш народ", - сказав Барадар у заяві, записаній у Досі, столиці Катару, де він брав участь у мирних перемовинах як представник "Талібану".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Держсекретар США Майк Помпео та Абдул Гані Барадар зустрілися у 2020 році

3. Мохаммад Якуб

Мохамед Якуб - син засновника "Талібану" мулли Мохаммеда Омара.

Вважається, що йому трохи за 30 років і зараз він є керівником військових операцій групи.

Після смерті колишнього лідера талібів Ахтара Мансура у 2016 році деякі бойовики хотіли призначити Якуба новим верховним головнокомандувачем групи, але інші вважали, що він ще дуже молодий і не має досвіду.

За даними місцевої преси, Якуб перебуває в Афганістані.

4. Сіраджуддін Хаккані

Хаккані - ще один із впливових керівників руху.

Після смерті свого батька Джалалуддіна Хаккані він став новим лідером мережі "Хаккані", якій приписують деякі з найбільш жорстоких атак, які відбулися в Афганістані проти афганських сил та їхніх західних союзників за останні роки.

Мережа Хаккані наразі є однією з найпотужніших та найстрахітливіших груп бойовиків у регіоні. Деякі кажуть, що вона навіть більш впливова, ніж так звана "Ісламська держава в Афганістані".

Автор фото, FBI Підпис до фото, Мережа Хаккані зараз є однією з найбільш потужних груп бойовиків в Афганістані

Група Хаккані, визнана США терористичною організацією, контролює фінансові та військові активи талібів уздовж пакистано-афганського кордону.

Вважається, що самому Хаккані приблизно 45 років, і його місцеперебування невідоме.

5. Абдул Хакім

У вересні 2020 року таліби призначили Хакіма новим керівником переговорної групи "Талібану" у Досі.

Вважається, що йому приблизно 60 років і він керував медресе - ісламською релігійною школою - у Кветті (Пакистан), звідки він також контролював судову систему талібів.

Повідомляється, що багато вищих лідерів талібів сховалися у Кветті, звідки вони очолили діяльність групи.

Але Ісламабад заперечував існування так званої "Кветти Шури", сформованої ними.

Хакім також очолює раду знавців ісламу у "Талібані" і вважається одним з найближчих соратників верховного командувача руху Ахундзади.