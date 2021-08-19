"Думаю, для нас все скінчено". Що чекає афганських жінок за правління "Талібану"

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За попереднього правління "Талібану" жінки мали ходити в бурках, які повністю вкривали їх

Неділю, 15 серпня, коли "Талібан" захопив Кабул, багато афганців називають найстрашнішим днем ​​у їхньому житті. Талібів бояться і чоловіки, і жінки, але для останніх прихід до влади талібів означає, що їх знову можуть замкнути в будинках, заборонивши все, що можна було робити останні 20 років.

"Це був день, який я ніколи не забуду. Я бігла по вулицях Кабула зі свого офісу і боялася, що таліби вб'ють мене дорогою, тому що я була в діловому костюмі. Зараз я вдома, тут я відчуваю себе в безпеці, адже навіть якщо таліби прийдуть до нас додому, ніхто їм не скаже, що я працювала на уряд. Вони обіцяють не ходити по домівках, але я їм не вірю", - розповідає BBC одна афганка.

Вона працювала на державній службі останні два роки, до цього тижня.

"Ми бачили їхню жорстокість, як я можу їм довіряти? - продовжує вона. - Коли я бачу їх по телевізору, мені страшно. Я не можу спати ночами через страх. Я чекаю візу для виїзду з країни, але невідомо, чи отримаю я її. Якщо я залишуся в Афганістані, мені дозволять працювати? Я так не думаю. Думаю, для нас все скінчено. Я втратила надію на майбутнє".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Після захоплення влади талібами жінки одягли бурки, побоюючись насильства з боку "Талібану"

"Талібан" правив країною з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації. Дівчата старші за 10 років і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Жінкам потрібно було носити паранджу - вбрання, яке покриває все тіло, з голови до п'ят.

Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання пороку. Вони роз'їжджали по країні на пікапах і публічно принижували і били батогами жінок, які порушували правила.

За даними Amnesty International, у 1996 році одній жінці в Кабулі відрізали кінець великого пальця тільки через те, що вона використала лак для нігтів.

Жінок, яких звинуватили в перелюбстві, забивали камінням до смерті.

Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше.

Підпис до фото, До перемоги "Талібану" жінки могли обирати, що носити

На першій пресконференції після захоплення влади представник "Талібану" заявив, що жінкам дозволять працювати і вчитися. Ще один представник талібів сказав, що жінки мають брати участь в уряді.

"Ми запевняємо, що не буде ніякого насильства щодо жінок, - сказав речник угруповання Забіхула Муджахід. - Жодні упередження проти жінок неприпустимі, але ісламські цінності є нашою основою".

Ще він сказав, що жінки можуть брати участь в житті суспільства "в рамках ісламського закону". Що це означає на практиці, - незрозуміло. Але вже зараз в містах, які захопили раніше за Кабул, повернули старі порядки.

У деяких провінціях жінкам наказали не виходити з будинків без супроводу родичів-чоловіків.

У Гераті на заході Афганістану бойовики "Талібану" охороняли ворота університету і не дозволяли студенткам і викладачкам увійти в кампус.

У південному місті Кандагар закрили жіночі поліклініки. У деяких районах школи для дівчаток закрили ще в листопаді після того, як ці території зайняли таліби.

Місцеві жительки кажуть, що вони почали носити паранджу на вулиці, частково через страх, а частково через очікування, що ця вимога повернеться.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У деяких провінціях продавці відмовляються продавати щось жінкам, які приходять без супроводу чоловіків

У кабульському університеті студенткам сказали, що їм не дозволяють залишати свої кімнати в гуртожитку без супроводу опікуна-чоловіка. Двоє студенток заявили, що фактично опинилися в пастці, тому що в місті у них немає родичів-чоловіків.

У Мазарі-Шаріфі, на півночі Афганістану, Алія Казімі, 27-річна професорка університету, в інтерв'ю New York Times розповіла, що жінкам, які купують на міському базарі поодинці, нічого не продавали і пропонували повернутися у супроводі чоловіка.

"Я з покоління, у якого було багато можливостей після падіння "Талібану" 20 років тому, - каже вона. - Я змогла досягти своїх цілей у навчанні, і протягом року я була професоркою університету, а тепер моє майбутнє у пітьмі і невизначене. Всі ці роки наполегливої праці і мрій були марними. А яке майбутнє чекає маленьких дівчаток, які тільки починають вчитися?"

Одну з найбільш відомих телеведучих національного афганського каналу NRTA Шабнам Дауран таліби не пустили на роботу. Вона опублікувала відео, в якому докладно розповідає, як прийшла на роботу в телестудію з посвідченням і в хіджабі, однак охоронці-таліби сказали їй: "Влада змінилася, вам сюди більше не можна, йдіть додому".

"Таліби будуть перевіряти, як далеко вони можуть зайти в обмеженні прав жінок"

Ліз Дюсет, міжнародний оглядач BBC

"Жінки отримають всі права в рамках ісламу". Цю фразу таліби використовували незліченну кількість разів, коли мова йшла про життя афганських жінок і дівчаток.

В останні роки правозахисники і самі афганці без особливого успіху намагалися з'ясувати у лідерів "Талібану", які базуються в Досі, що саме це означає.

Як приклади таліби посилалися на права жінок в консервативних арабських суспільствах, таких як Саудівська Аравія або Катар. Один із засновників "Талібану" одного разу заявив, що аудиторії в університетах треба розділити на чоловічі зони і жіночі, в яких жінкам не можна буде перебувати без хіджабу.

Але набагато більш показові не ці заяви, а нещодавні повідомлення з сільських та міських районів про те, що жінкам-журналісткам наказали йти додому, а жінкам в офісах сказали, що їхня робота тепер належатиме чоловікам.

Ймовірно, що обмеження прав жінок будуть відрізнятися в залежності від регіону. У Кабулі та інших великих містах вони можуть бути м'якшими, але на жінках по всій країні таліби стануть перевіряти, як далеко вони зможуть зайти в обмеженні їхніх прав.

Автор фото, EPA Підпис до фото, На першій пресконференції після захоплення влади таліби заявили, що жінки можуть брати участь в житті суспільства "в рамках ісламського закону". Що це означає, - незрозуміло

Спостерігачі кажуть, що "Талібан" зараз проводить піар-кампанію для того, щоб заспокоїти як міжнародну спільноту, так і наляканих афганців.

Їхні запевнення поки викликають у жінок змішані почуття.

"Я не вірю тому, що вони кажуть - заявила BBC жінка з Кабула, яка дивилася виступ Муджахіда по телебаченню. - Це хитрощі, і нас заманюють на вулицю, щоб вбити. Я відмовляюся вчитися або працювати за їхніми законами".

Інші готові повірити талібам і поступитися частиною свободи.

"Для мене червоною лінією стане заборона на роботу або навчання. Поки "Талібан" її не переступив. Поки моє право на навчання і роботу захищено, я не проти носити хіджаб. Я живу в ісламській країні і готова прийняти ісламський дрес-код - якщо це не бурка, тому що це не ісламський дрес-код", - каже інша жінка.