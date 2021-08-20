Чому Меркель востаннє їде в Україну

15 хвилин(и) тому

Автор фото, bundesregierung.de

22 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з останнім своїм візитом на посаді.

За два дні до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Ангела Меркель також відвідає Москву.

Водночас канцлерка не залишиться на організований українською владою саміт Кримської платформи.

Чого ж очікувати Україні від візиту Ангели Меркель?

Орден для Меркель

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Свого часу такий Орден Свободи отримав Джозеф Байден, коли завершувалася його каденція на посаді віцепрезидента США

Українська влада не очікує якихось серйозних домовленостей від приїзду Ангели Меркель.

Вона піде з посади вже восени й до вересневих виборів у Німеччині навіть невідомо, чи залишиться її політсила ХДС/ХСС при владі, щоб укладати якісь угоди з можливими наступниками.

Тож візит Ангели Меркель буде своєрідним "прощальним турне" після її 16 років при владі.

Відомо, що канцлерка отримає від Володимира Зеленського Орден Свободи - це найвища українська нагорода для іноземців.

Свого часу цей орден отримали колишній президент Франції Франсуа Олланд, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте, Вселенський патріарх Варфоломій, а у 2017 році - тоді ще віцепрезидент США Джозеф Байден.

Також Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Водночас канцлерка Німеччини не побуває на саміті Кримської платформи, який пройде у Києві 23 серпня - на наступний день після її візиту.

Тож Німеччина на платформі не буде представлена на найвищому рівні - від неї там буде міністр закордонних справ Гайко Маас.

Церемонія і "Північний потік-2"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський не так давно зустрічався з Ангелою Меркель у Німеччині. Тоді на спільний пресконференції лідери говорили про різні пріоритети: Меркель - про "формулу Штайнмаєра" на Донбасі, Зеленський - про "Північний потік-2"

Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук вважає, що нинішній приїзд Ангели Меркель буде поєднанням "церемоній" з обговоренням "Північного потоку-2" та інших практичних питань, як війна на Донбасі.

"Це церемоніальний візит, тому що Меркель вкладала багато сил в український напрямок за свого канцлерства і не могла піти з посади, без такого фінального візиту", - пояснює експерт.

"З іншого боку, говоритимуть про "Північний потік-2" у кількох контекстах: відносин України з Росією, відносин України з Німеччиною та відносин України зі Сполученими Штатами", - додає він.

На його думку, Ангела Меркель викладе українській владі своє бачення домовленостей, досягнутих у Вашингтоні.

У липні США і Німеччина домовилися про те, що американці не накладатимуть санкції на компанію Nord Stream 2 AG, яка володіє російським газопроводом "Північний потік-2".

Це фактично відкрило можливість росіянам добудувати газогін до Німеччини - попри всі протести України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або буде вдаватися до агресивних дій проти України", - розповіла про угоду між Берліном і Вашингтоном заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

"Меркель проінформує Зеленського про те, яких гарантій вона вимагає від Москви і як вона намагатиметься їх втілити", - додає експерт.

Після Москви

Сергій Герасимчук каже, що не бачить серйозної проблеми в тому, що Ангела Меркель спочатку їде до Москви, а потім до Києва.

"Катастрофи в цьому немає. Катастрофа полягала в тому, що відбулося у Вашингтоні, де досягли домовленостей без участі України", - пояснює він.

"Зараз Москву просто поінформують про що домовилися у Вашингтоні. Думаю, що Меркель хоче повідомити Путіну про всю серйозність домовленостей між Байденом і німецькою владою та нагадати, що у випадку надмірного використання Росією "Північного потоку" у геополітичному контексті на це буде реакція ЄС та США", - говорить аналітик.

"А у Київ вона хоче приїхати, щоб якоюсь мірою заспокоїти Зеленського, вказавши, що ці домовленості донесені до Путіна і певні гарантії, принаймні на рівні декларацій, є", - додає він.

Сам приїзд Ангели Меркель у столицю Росії збігається з річницею отруєння Олексія Навального, про що, ймовірно, згадає канцлерка.

А у німецькому уряді розповіли, що очікують на "напружену атмосферу" в Москві.

Що з Кримською платформою

Кримська платформа - дипломатична ініціатива української влади, щоб повернути питання українського Криму на міжнародний порядок денний.

За словами Володимира Зеленського, вона буде першим майданчиком, що "працюватиме не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи".

Участь Ангели Меркель у першому, установчому саміті Кримської платформи 23 серпня до останнього була під питанням.

Те, що у канцлерки все ж відмовилися залишитися на день, щоб долучитися до заходу, навряд чи позитивно сприйняли у Києві.

"Це поганий сигнал для нас. Це означає, що Меркель не хоче надсилати Росії сигнал підвищення рівня "Кримської платформи", вона хоче залишати "Кримську платформу" на рівні привернення уваги до ситуації з окупованим Кримом - і це фактично означає, що, так би мовити, "освячення" на найвищому політичному рівні з боку Меркель не буде", - розповів у розмові з "Радіо Свобода" колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

У пропрезидентській партії "Слуга народу", втім, ситуацію не драматизують.

Депутатка від цієї сили Ірина Верещук так пояснила "24 каналу" відсутність Меркель на саміті: "У неї все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче".

А Сергій Герасимчук вважає, що і рівень міністра закордонних справ Німеччини - достатньо високий для Кримської платформи й не виключає, що у майбутньому на іншому саміті побуває і новий канцлер.

Майбутнє і компенсація за "Північний потік-2"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Меркель і Зеленський під час зустрічі в Берліні у 2019 року

Вочевидь, Ангела Меркель буде говорити з українською владою про перспективи нового кабінету міністрів у Німеччині після виборів.

На Україну може вплинути можливий союз ХДС/ХСС з "Зеленими" в контексті Європейського зеленого курсу - політики ЄС щодо кліматичних змін до 2050 року.

"Вже зараз говорять, що Німеччина зацікавлена у тому, щоб зробити внесок у розвиток водневої енергетики в Україні. І це може бути основним компенсатором втілення угоди по "Північному потоку", - каже Сергій Герасимчук.

Воднева енергетика вважається більш екологічною.

Водночас експерт не думає, що зараз може йти мова про якісь повноцінні угоди з лідеркою Німеччини, яка залишить посаду за кілька місяців.

"Але вона може окреслити те, як бачить свою спадщину і які вказівники щодо України передасть своїм наступниками", - резюмує аналітик.