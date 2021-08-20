Чому Меркель востаннє їде в Україну
22 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з останнім своїм візитом на посаді.
За два дні до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Ангела Меркель також відвідає Москву.
Водночас канцлерка не залишиться на організований українською владою саміт Кримської платформи.
Чого ж очікувати Україні від візиту Ангели Меркель?
Орден для Меркель
Українська влада не очікує якихось серйозних домовленостей від приїзду Ангели Меркель.
Вона піде з посади вже восени й до вересневих виборів у Німеччині навіть невідомо, чи залишиться її політсила ХДС/ХСС при владі, щоб укладати якісь угоди з можливими наступниками.
Тож візит Ангели Меркель буде своєрідним "прощальним турне" після її 16 років при владі.
Відомо, що канцлерка отримає від Володимира Зеленського Орден Свободи - це найвища українська нагорода для іноземців.
Свого часу цей орден отримали колишній президент Франції Франсуа Олланд, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте, Вселенський патріарх Варфоломій, а у 2017 році - тоді ще віцепрезидент США Джозеф Байден.
Також Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Водночас канцлерка Німеччини не побуває на саміті Кримської платформи, який пройде у Києві 23 серпня - на наступний день після її візиту.
Тож Німеччина на платформі не буде представлена на найвищому рівні - від неї там буде міністр закордонних справ Гайко Маас.
Церемонія і "Північний потік-2"
Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук вважає, що нинішній приїзд Ангели Меркель буде поєднанням "церемоній" з обговоренням "Північного потоку-2" та інших практичних питань, як війна на Донбасі.
"Це церемоніальний візит, тому що Меркель вкладала багато сил в український напрямок за свого канцлерства і не могла піти з посади, без такого фінального візиту", - пояснює експерт.
"З іншого боку, говоритимуть про "Північний потік-2" у кількох контекстах: відносин України з Росією, відносин України з Німеччиною та відносин України зі Сполученими Штатами", - додає він.
На його думку, Ангела Меркель викладе українській владі своє бачення домовленостей, досягнутих у Вашингтоні.
У липні США і Німеччина домовилися про те, що американці не накладатимуть санкції на компанію Nord Stream 2 AG, яка володіє російським газопроводом "Північний потік-2".
Це фактично відкрило можливість росіянам добудувати газогін до Німеччини - попри всі протести України.
"Меркель проінформує Зеленського про те, яких гарантій вона вимагає від Москви і як вона намагатиметься їх втілити", - додає експерт.
Після Москви
Сергій Герасимчук каже, що не бачить серйозної проблеми в тому, що Ангела Меркель спочатку їде до Москви, а потім до Києва.
"Катастрофи в цьому немає. Катастрофа полягала в тому, що відбулося у Вашингтоні, де досягли домовленостей без участі України", - пояснює він.
"Зараз Москву просто поінформують про що домовилися у Вашингтоні. Думаю, що Меркель хоче повідомити Путіну про всю серйозність домовленостей між Байденом і німецькою владою та нагадати, що у випадку надмірного використання Росією "Північного потоку" у геополітичному контексті на це буде реакція ЄС та США", - говорить аналітик.
"А у Київ вона хоче приїхати, щоб якоюсь мірою заспокоїти Зеленського, вказавши, що ці домовленості донесені до Путіна і певні гарантії, принаймні на рівні декларацій, є", - додає він.
Сам приїзд Ангели Меркель у столицю Росії збігається з річницею отруєння Олексія Навального, про що, ймовірно, згадає канцлерка.
А у німецькому уряді розповіли, що очікують на "напружену атмосферу" в Москві.
Що з Кримською платформою
Кримська платформа - дипломатична ініціатива української влади, щоб повернути питання українського Криму на міжнародний порядок денний.
За словами Володимира Зеленського, вона буде першим майданчиком, що "працюватиме не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи".
Участь Ангели Меркель у першому, установчому саміті Кримської платформи 23 серпня до останнього була під питанням.
Те, що у канцлерки все ж відмовилися залишитися на день, щоб долучитися до заходу, навряд чи позитивно сприйняли у Києві.
"Це поганий сигнал для нас. Це означає, що Меркель не хоче надсилати Росії сигнал підвищення рівня "Кримської платформи", вона хоче залишати "Кримську платформу" на рівні привернення уваги до ситуації з окупованим Кримом - і це фактично означає, що, так би мовити, "освячення" на найвищому політичному рівні з боку Меркель не буде", - розповів у розмові з "Радіо Свобода" колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
У пропрезидентській партії "Слуга народу", втім, ситуацію не драматизують.
Депутатка від цієї сили Ірина Верещук так пояснила "24 каналу" відсутність Меркель на саміті: "У неї все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче".
А Сергій Герасимчук вважає, що і рівень міністра закордонних справ Німеччини - достатньо високий для Кримської платформи й не виключає, що у майбутньому на іншому саміті побуває і новий канцлер.
Майбутнє і компенсація за "Північний потік-2"
Вочевидь, Ангела Меркель буде говорити з українською владою про перспективи нового кабінету міністрів у Німеччині після виборів.
На Україну може вплинути можливий союз ХДС/ХСС з "Зеленими" в контексті Європейського зеленого курсу - політики ЄС щодо кліматичних змін до 2050 року.
"Вже зараз говорять, що Німеччина зацікавлена у тому, щоб зробити внесок у розвиток водневої енергетики в Україні. І це може бути основним компенсатором втілення угоди по "Північному потоку", - каже Сергій Герасимчук.
Воднева енергетика вважається більш екологічною.
Водночас експерт не думає, що зараз може йти мова про якісь повноцінні угоди з лідеркою Німеччини, яка залишить посаду за кілька місяців.
"Але вона може окреслити те, як бачить свою спадщину і які вказівники щодо України передасть своїм наступниками", - резюмує аналітик.