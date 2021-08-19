Що таке закони шаріату

8 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Закони шаріату керують усіма аспектами життя мусульман

"Талібан" заявляє, що керуватиме Афганістаном за ісламськими законами, відомими як шаріат.

Після взяття Кабула "Талібан" оголосив перемогу, завершивши таким чином майже два десятиліття військової присутності США та коаліції НАТО в країні.

Що відбувається в Афганістані?

Під час першого пресбрифінгу речник талібів заявив, що нова влада поважатиме засоби масової інформації та права жінок "у рамках ісламського законодавства". Угруповання наразі не пояснило, що це означатиме на практиці.

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай попереджає, що тлумачення талібами законів шаріату загрожує безпеці жінок та дівчат у країні.

Малала отримала тяжкі поранення від бойовиків "Талібану" у віці лише 15 років. Вона виступала за право пакистанських дівчат на освіту.

"Я розмовляла з кількома афганськими активістами й захисниками прав жінок, і вони стурбовані майбутнім афганських жінок", - зазначила вона в коментарі ВВС.

"Багато з них пам'ятають, що відбувалося у 1996-2001 роках, і вони переживають за свою безпеку, свої права й доступ до освіти".

Відомо, що таліби дотримуються суворої інтерпретації шаріату, вони застосовують публічні страти за вбивство та подружню зраду.

Що таке шаріат?

Шаріат - це ісламська законодавча система.

Вона походить від Корану, священної книги ісламу, а також Сунни та Хадису - діянь і висловів пророка Мухаммеда.

Якщо цей кодекс правил не дає безпосередньої відповіді на питання, релігійні діячі ухвалюють власні постанови на основі нього.

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Саме слово "шаріат" буквально означає "чистий уторований шлях до води".

Закони шаріату є кодексом життя мусульман, вони надають поради стосовно будь-яких питань, зокрема й молитов, постів та пожертвувань бідним.

Мета кодексу - допомогти мусульманам зрозуміти, як вони повинні поводитися у кожній життєвій ситуації згідно з бажанням Аллаха.

Що це означає на практиці?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Закони шаріату вимагають, щоби й чоловіки, і жінки вдягалися скромно, однак у різних країнах це правило інтерпретують по-своєму. Жінки в бурці в Кабулі 31 липня 2021 року

Шаріат керує буквально кожним аспектом повсякденного життя мусульманина.

Наприклад, якщо мусульманина колеги запросили у паб після роботи, він може звернутися до вченого шаріату за порадою, як йому вчинити так, щоб не порушити закони своєї релігії.

Мусульмани звертаються до шаріату за вказівками й у питаннях сімейного права, фінансів та бізнесу.

Найсуворіші покарання у шаріаті

Закони шаріату поділяють правопорушення на дві загальні категорії: серйозні злочини або "хадд", за які встановлене покарання, та "тазір" - випадки, в яких покарання залишається на розсуд судді.

До злочинів першого типу належать крадіжки, за яких відрубають руку, та подружня зрада, за яку також передбачене найсуворіше покарання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індонезійську жінку в провінції Ачех публічно карають побиттям, після того як її спіймали з хлопцем. Березень 2021 року

Застосування хадду, суворого покарання, потребує серйозних доказів та запобіжних заходів.

Як свідчать опитування у мусульманських країнах, ставлення мусульман до цих суворих санкцій - дуже різне.

Як ухвалюють постанови?

Як і будь-яка правова система, шаріат є складним кодексом і практика його застосування залежить від професіоналізму та підготовки експертів.

Ісламські правознавці видають приписи та постанови. Офіційне рішення, ухвалене духовною особою мусульман, муфтієм або факіхом, називають фетва.

Автор фото, Joshua Paul for the BBC Підпис до фото, Ненні Шушайда є однією з перших жінок-суддів у верховному шаріатському суді Малайзії

Існує п'ять різних шкіл шаріатського права: чотири сунітські доктрини: ханбалі, малікі, шафії та ханафі та одна шиїтська доктрина - шиїт джаафа

Ці п'ять доктрин відрізняються тим, як буквально вони тлумачать тексти, з яких походять закони шаріату.