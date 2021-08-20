Якщо таліби дізнаються - вб'ють. Як це бути геєм в Афганістані

Кірсті Грант

BBC

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

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І до приходу талібів 21-річному Абдулу (ім'я змінено) в Афганістані загрожувала небезпека.

Якби хтось доніс, що він гей, його б заарештували і судили.

Тепер його просто можуть вбити.

"Негайно і не сходячи з місця", - уточнив він в інтерв'ю BBC.

"Талібан" дотримується радикально консервативного трактування шаріату. Відповідно до нього, гомосексуальність карається смертю.

Таліби обіцяли допустити в уряд жінок і дозволити дівчаткам вчитися (хоча і цим обіцянкам не всі у світі схильні довіряти), але в питаннях, пов'язаних з ЛГБТ, на жодний компроміс не йдуть.

Під час попереднього правління талібів Абдул ще не народився і знав про них тільки зі слів батьків.

"Я також дивився деякі фільми, а тепер ось сам опинився у такому кіно", - каже він.

У місті було життя

Цього тижня Абдул мав скласти випускні іспити в університеті, пообідати з приятелями і відвідати свого партнера, з яким познайомився в плавальному басейні три роки тому. Замість цього він четвертий день поспіль сидить вдома і дивиться у вікно на озброєних талібів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таліби карають одностатеві стосунки смертю

"Варто мені побачити їх, мене починає тіпати, - зізнається він. - Вони вбивають мирних жителів. Я не впевнений, що зможу відкрити рота в їх присутності".

Юнак змушений приховувати свої вподобання не тільки від влади, але й від друзів і рідних.

"Якби моя сім'я дізналася, вони б мене побили, а може, і вбили", - каже Абдул.

Але це не заважало йому насолоджуватися життям у центрі міста.

"Я відмінно вчився, - розповідає він. - У місті було життя, по вулицях гуляли натовпи".

Все це зникло за якийсь тиждень.

"Для нас тепер немає майбутнього, - каже Абдул. - Я не думаю, що мені вдасться завершити освіту. Я втратив зв'язок з друзями і не знаю, чи добре все з ними. Мій партнер застряг зі своєю сім'єю в іншому місті. Я не можу поїхати до нього, він не може приїхати сюди".

Думки про самогубство

Батько Абдула, держслужбовець, ховається. Знайомі Абдулі жінки і дівчата вважають за краще про всяк випадок не виходити з дому, бо не відомо, що талібам не сподобається. А якщо ризикують вийти, то у супроводі чоловіка.

"Я у важкій депресії, - каже юнак. - Я не раз думав взяти та й покінчити з усім цим. Я мрію жити вільно, щоб мене не переслідували і не показували пальцем".

Абдулу запитали, що він думає про відеокадри, на яких афганці гинули в аеропорту, намагаючись вчепитися за шасі літаків, які злітають.

"Вони не збожеволіли, - відповів він. - Напевно у всіх був якийсь бізнес або хороша робота, але вони не збожеволіли... Вони просто знають, що для них небезпечно".

"Моліться за нас"

Абдул шукає спосіб виїхати з країни і сподівається на міжнародних правозахисників та благодійників.

Він чув, що Велика Британія обіцяла прийняти у себе 20 тисяч афганців, але не знає, як зареєструватися та подати заяву.

Stonewall, британське благодійне товариство, що відстоює права ЛГБТ, нещодавно закликало уряд "допомогти ЛГБТ та іншим біженцям з Афганістану вижити, переїхати та процвітати".

"Якщо хтось мене почує, я хочу сказати, що маю право жити вільно і безпечно, - сказав Абдул. - Мені 21 рік, і досі усе моє життя тривало серед війни, вибухів, втрати друзів та рідних. Просто моліться за нас. Моліться за наш порятунок".