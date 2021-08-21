Патріарх Варфоломій у Києві. Чому це важливо для України і як протидіє РПЦ

Святослав Хоменко, Віталій Червоненко, Ольга Івшина, Анастасія Лотарьова

ВВС

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Вселенський патріархат Підпис до фото, Формальним ініціатором візиту патріарха Варфоломія в Україну був президент Володимир Зеленський, який раніше не дуже цікавився справами церковними

Вселенський патріарх Варфоломій прибув в Україну з триденним візитом. Для православної церкви України, що у 2019 році отримала незалежність від Російської церкви з рук патріарха Варфоломія, це, мабуть, найвизначніша подія в її історії.

Російська православна церква (РПЦ) та духовно споріднена їй Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) розірвали відносини з Константинополем ще у 2018 році й на офіційному рівні ігнорують візит Варфоломія.

ВВС розбиралася, чому цей візит такий важливий для ПЦУ, що від цього отримає Володимир Зеленський і чого вимагатимуть від патріарха тисячі вірян церкви Московського патріархату, які в суботу проведуть молитовне стояння на знак протесту проти його політики.

Три візити

Патріарх Варфоломій приїздить до України втретє. І лише перший його візит не мав драматичного характеру.

Тоді, у 1997 році, "молодий" 57-річний патріарх приїхав до Одеси на симпозіум під назвою "Екологія, релігія й довкілля". Варфоломій у своєму служінні взагалі приділяє особливу увагу проблемам екології, за що навіть отримав неформальне прізвисько "зелений патріарх". Так чи інакше, тоді Варфоломій межі Одеси не залишав, там же зустрівся з патріархом Московським Алексієм та вирушив назад до Стамбула.

Наступний його приїзд відбувся у 2008 році. Президентом України вже четвертий рік був Віктор Ющенко, який проголосив курс на створення в країні незалежної від РПЦ помісної церкви. Це він запросив на святкування 1020-річчя хрещення Русі до Києва предстоятеля "церкви-матері українського православ'я" Варфоломія.

Як згадують співрозмовники ВВС, тодішня влада серйозно розраховувала на те, що саме під час цих урочистостей Варфоломій оголосить про намір дарувати українській церкві незалежність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2008 році тодішній президент України Віктор Ющенко розраховував, що патріарх Варфоломій у Києві зважиться надати українській церкві автокефалію. Однак, кажуть учасники тих подій, питання не було достатньо опрацьоване, і шанси на це були мізерні

Щоб вийти з делікатного становища, УПЦ МП надіслала свої запрошення і Варфоломію - щоб його візит не виглядав суто політичним заходом, і патріарху Московському Алексію - хоч якраз його українська влада на урочистості не запрошувала.

У Києві між делегаціями з Константинополя і Москви відбулися важкі перемовини щодо "українського питання". За словами одного зі свідків, у певний момент їхні учасники були готові негайно ухвалити рішення про розрив відносин між церквами. Однак роль посередника у переговорах взяв на себе предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир, і конфлікт вдалося владнати мирно.

Теперішній візит відбувається у ще більш напруженій атмосфері. Попри гучні протести з боку РПЦ та УПЦ МП, у 2019 році Вселенський патріарх надав томос про автокефалію православній церкві України. За кілька місяців до того Російська православна церква, а за нею й УПЦ МП розірвали відносини з Константинополем. Відносини між цими церквами так і не відновилися.

Ба більше - РПЦ та УПЦ МП звинувачують послідовників ПЦУ у захопленні їхніх церков. Ті у відповідь заявляють, що парафіяни самі вирішують змінити юрисдикцію з "кремлівської церкви" на "справжню українську", але Московський патріархат не дає їм реалізувати своє волевиявлення.

У будь-якому випадку, прихильники двох найбільших церков України ставляться до приїзду Варфоломія зовсім по-різному. І не соромляться відкрито висловлювати свої почуття щодо цього візиту.

Запрошення Зеленського

Формально приводом для нинішнього приїзду патріарха Варфоломія до Києва стало запрошення президента України Володимира Зеленського. У жовтні минулого року він відвідав Стамбул й особисто запросив патріарха Варфоломія до Києва.

Для багатьох київських спостерігачів цей жест Зеленського став несподіванкою. Ще порівняно недавно, напередодні тріумфальної для себе виборчої кампанії, він - тоді ще у ролі найвідомішого українського коміка - у своїх виступах в'їдливо висміював релігійну активність тодішнього президента на релігійному полі, називаючи томос про автокефалію, яким тоді опікувався Петро Порошенко, "термосом".

Втім, після перемоги на президентських виборах позиція Зеленського змінилася, а риторика пом'якшала. Ба більше - зустріч з патріархом Варфоломієм, на якій пролунало те саме запрошення, відбулася саме з його ініціативи й була доволі несподіваною для патріархії.

"Можливо, спочатку нинішня влада сприймала активність попередників у сфері віри як суто політичний проєкт. Але, ставши владою, через набуття досвіду щоденної роботи у новій команді зрозуміли, що незалежність українського православ'я - це фактор не політичної боротьби між партіями і особистостями, а основа для розвитку суверенної України", - пояснює ВВС трансформацію позиції Зеленського ієрарх ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

В останній день осені минулого року до патріарха Варфоломія в Стамбул приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Саме під час цієї зустрічі пролунала точна дата патріаршого візиту до Києва: 24 серпня, День незалежності України.

Плюси і мінуси

У ПЦУ новину про приїзд патріарха Варфоломія очікувано натхненно коментують.

За словами богослова, архимандрита Кирила (Говоруна), цей візит остаточно затверджує суб'єктність Української церкви. ПЦУ вперше за свою недовгу історію приймає такого високого гостя і тим самим обґрунтовує свої претензії на самостійність, рівноправність у сім'ї з п'ятнадцяти інших православних церков - нехай навіть не всі вони формально її визнають.

Наразі ПЦУ формально визнали чотири помісні церкви з 14 (15-та церква у диптиху - це сама ПЦУ). Кожне таке визнання супроводжувалося гнівною реакцією з боку РПЦ. Однак джерела ВВС у церкві кажуть, що в найближчій перспективі очікують такого ж рішення ще від двох-трьох церков.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Для православної церкви України візит патріарха Варфоломія - незаперечне свідчення того, що вона дійсно є частиною світового православ'я

"Більшість церков вже ухвалили для себе внутрішнє рішення про визнання чи невизнання ПЦУ. Просто зараз вони не хочуть підливати олії у вогонь міжправославних відносин. Можливо, візит патріарха Варфоломія додасть певного імпульсу процесу визнання ПЦУ іншими церквами", - пояснює Кирило (Говорун).

"Для ПЦУ [цей візит] - це нагода зайвий раз нагадати всім, що Українська автокефальна церква вийшла з ізоляції і тепер є частиною світового православ'я, очолюваного патріархом Варфоломієм. Для них важливо, що вони легітимні, рукопожатні й прийняті як частина вселенського православ'я", - каже в інтерв'ю виданню DSNews релігієзнавець Катерина Щоткіна.

"Цього (візиту) чекають віряни ПЦУ, тому що матимуть можливість помолитися, взяти участь у богослужінні з ієрархом такого рангу. Це дуже важливо, і це так само зворушливо, як для католиків молитися з Папою Римським, це особливе духовне піднесення", - додає вона.

Візит патріарха Варфоломія можна розглядати й під іншим кутом.

Незадовго до надання ПЦУ автокефалії та у перші місяці самостійного існування нової церкви її ієрархи випромінювали впевненість у тому, що після створення ПЦУ буде динамічно розвиватися й незабаром стане найбільшою церквою країни.

Насправді ж замість тисяч парафій УПЦ МП, які, за прогнозами, мали перейти під юрисдикцію нової церкви, на цей крок пішли лише кілька сотень. А початковий етап життя ПЦУ затьмарив масштабний конфлікт, результатом якого став фактичний вихід з церкви патріарха автокефального руху України - Філарета (Денисенка).

На цьому тлі у деяких спостерігачів могло виникнути відчуття руйнування райдужних очікувань або розчарування в новій церкві.

Візит патріарха Варфоломія до Києва у цьому сенсі можна вважати ще й знаком беззастережної підтримки предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. А також - чітким сигналом про те, що він не шкодує про надання Українській церкві автокефалії, навіть попри очевидні проблеми нової церкви.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Однією з цілей візиту патріарха Варфоломія до Києва є підтримка предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія

З іншого боку, звертають увагу деякі спостерігачі, до складу делегації патріарха не входить жоден єпископ Константинопольського престолу з етнічних українців, і це може свідчити про те, що Варфоломій під час перебування у Києві не почує альтернативних точок зору на те, що відбувається в цій країні.

Скептики серед співрозмовників ВВС - причому і в Києві, і в Константинополі, і в Москві - також звертають увагу на те, що приїзд патріарха "підв'язаний" не до релігійного, а до світського свята України, і це надає візиту небажаного політичного відтінку.

"Візит патріарха Варфоломія до Києва - це піар-хід українського президента, який думає, як йому догодити правоцентричному патріотичному виборцю й довести, що він не "агент Москви", як той виборець вважає", - пояснює ВВС російський релігієзнавець, науковий співробітник Центру вивчення Східної Європи Бременського університету Микола Мітрохін.

"Те, що патріарх прибуває на запрошення президента України, що його візит має вагому державну складову і пов'язаний з 30-річчям незалежності - дуже позитивна річ, тому що таким чином затверджується суб'єктність України... Релігійна мотивація як у позитивному контексті, так і в негативному все очевидніше впливає на громадські та міжнародні відносини. Без розуміння коренів концепції "Москва - третій Рим" хіба можна ефективно подолати кремлівського агресора?"- заочно відповідає йому архієпископ Євстратій (Зоря) з ПЦУ.

Проте в розмовах з ВВС скептики прогнозують, що Володимир Зеленський все-таки не зможе втриматися від використання візиту Варфоломія в піар-цілях. Мовляв, для далекого від релігійної проблематики президента України патріарх слугує лише елементом картинки зовнішньополітичного тріумфу, головною частиною якого стане саміт "Кримської платформи" - наймасштабніша міжнародна подія в історії України, що відбудеться в Києві 23 серпня, саме під час візиту Варфоломія.

Ігнор і флешмоб

У Російській православній церкві, яка так і не відновила стосунки з Константинополем, до візиту патріарха Варфоломія в Україну ставляться негативно, вважаючи, що його "вторгнення у церковні справи" цієї країни відбулося "всупереч священним канонам православної церкви" й спричинило кризу в усьому православному світі.

"З канонічної точки зору Україна була і залишається канонічною територією законної та визнаної церкви, а саме УПЦ. Ми його [патріарха Варфоломія] не запрошували, і він до нас не звертався, як це належить робити, згідно з церковними канонами", - заявив ВВС заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Микола (Данилевич).

За його словами, до його церкви не надходили якісь запрошення приєднатися до заходів, в яких братиме участь патріарх Варфоломій.

"Анонсували, що патріарх Варфоломій співслужитиме з кліриками ПЦУ. УПЦ вважає їх розкольниками, з якими, за церковними канонами, співслужити заборонено. Це відомо і нашим вірянам, тому ніхто зі свідомих вірян УПЦ не братиме участі у заходах", - пояснив Микола (Данилевич).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, УПЦ МП має найбільшу кількість парафій з усіх конфесій України. Вона вирішила ігнорувати приїзд патріарха Варфоломія до Києва

На офіційному рівні УПЦ МП вирішила ігнорувати візит патріарха Варфоломія й відреагує на нього, виключно якщо "під час перебування в Україні гість зі Стамбула зробить якісь заяви, що вимагатимуть офіційної реакції нашої церкви".

Однак це зовсім не означає, що так само стійко на приїзд патріарха реагували пересічні віряни цієї церкви.

Протягом останніх кількох тижнів у соцмережах можна було спостерігати православний флешмоб: під гештегом #стопварфоломій священники та звичайні парафіяни розміщували фото, на яких, зазвичай, на тлі своїх церков тримали плакати, що закликають Вселенського патріарха відмовитися від відвідин України.

Чимало подібних транспарантів - наприклад, "Варфоломій, не кради церков", "Варфоломій, розбрат не сій" або "Бог - любов, Варфоломій - розбій" - можна було побачити і в центрі Києва в кінці липня цього року, коли тут відбулася масштабна хресна хода УПЦ МП з нагоди річниці хрещення Русі.

"Це виглядає смішно, в стилі комсомольських "відповідей Чемберлену". Відповідати на такі речі, та ще й у такій стилістиці - самих себе не поважати та принижувати авторитет церкви", - оцінив цей флешмоб архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря).

Представник УПЦ МП протоієрей Микола (Данилевич) у відповідь на прохання ВВС описати своє ставлення до цього флешмобу відповів: "Це право людей. Кожна людина в нашій країні може вільно висловлювати свою думку або позицію".

Один з митрополитів УПЦ МП у розмові з ВВС визнав, що відправляти людей на акції протесту "просили братчики з Києва". Хоч він сам не підтримав цю ініціативу, але забороняти не став. "Патріарх Варфоломій є чинним патріархом, його треба поважати і не можна ображати. Просив людей, щоб не було провокацій", - розповів співрозмовник.

Зміна тактики

Втім, в останні дні, коли стало остаточно зрозуміло, що зірвати візит патріарха Варфоломія до Києва флешмобами з плакатами "Варфоломій, не кради церков" і листами на адресу Константинопольської патріархії не вдасться, противники його приїзду змінили тактику.

Провідна роль тут належить заснованій кілька місяців тому громадській організації "Миряни", яка, за задумом її творців, має об'єднувати вірян УПЦ МП у захисті їхніх прав. Формально "Миряни" з церквою не пов'язані, однак, стверджує її лідер Василь Макарівський, отримали від предстоятеля УПЦ МП благословення "на добрі справи". Серед яких, ймовірно, кілька багатотисячних масових акцій, організованих "Мирянами" у центрі Києва цього літа.

Критики пов'язують "Мирян" з олігархом, депутатом Верховної Ради Вадимом Новинським, який і раніше активно підтримував церкву Московського патріархату. Він брав участь в акціях "Мирян" і обіцяв організації зареєструвати розроблені нею законопроєкти у Верховній Раді. Однак прямих доказів такого зв'язку надано не було.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, УПЦ МП нещодавно провела масштабну хресну ходу, чимало гасел якої були спрямовані проти візиту патріарха Варфоломія

Чергова велика акція "Мирян" буде пов'язана саме з приїздом до Києва Варфоломія.

По-перше, "Миряни" надіслали патріарху листа з проханням про зустріч - під час цієї аудієнції вони планують розповісти йому про наслідки дарування томосу ПЦУ і, зокрема, про численні випадки захоплень церков.

По-друге, в перший день офіційного візиту патріарха вони організовують молитовне стояння в одному з місць, де він планує побувати - біля Верховної Ради, де Варфоломій, за деякою інформацією, зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим (пресслужба Ради проігнорувала прохання ВВС підтвердити інформацію про час початку цієї зустрічі).

Прогнозують, що у молитовному стоянні можуть взяти участь близько десяти тисяч людей, а джерело ВВС у правоохоронних органах каже, що силовики працюватимуть на цій акції в посиленому режимі. "Миряни" тим часом заявляють, що перевізники в регіонах України відмовляють їхнім активістам у наданні транспорту для того, щоб доїхати до Києва.

У ЗМІ можна зустріти згадки ще про одну акцію, нібито заплановану в центрі української столиці під приїзд патріарха Варфоломія: хресна хода від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври під гаслом "Наш патріарх - Кирило". Втім, "Миряни" дистанціюються від цього заходу і називають його недоречним.

Цілком таємно

Програма перебування патріарха Варфоломія у Києві, зважаючи на все, є суворо засекреченим документом.

З відкритих джерел відомо напевно лише те, що Вселенський патріарх братиме участь в двох богослужіннях, зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром та спікером Верховної Ради, а також покладе квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України та пам'ятного знаку жертвам Голодомору.

Київські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що патріарх Варфоломій посадить дерево на Володимирській гірці, зустрінеться з дітьми загиблих на Донбасі українських солдатів та отримає ступінь почесного доктора Києво-Могилянської академії. ВВС не змогла підтвердити правдивість цих повідомлень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Програму візиту патріарха Варфоломія тримають в таємниці. Його зустріч з президентом Зеленським - один з небагатьох відомих пунктів програми

У пресслужбі Вселенської патріархії проігнорували прохання ВВС надати програму перебування патріарха Варфоломія в Києві. У пресслужбі президента України заявили, що не поширюють цей документ через можливу загрозу безпеці патріарха.

"Ми не можемо детально коментувати питання безпеки і розкривати конкретні пункти програми візиту Вселенського патріарха - дуже багато гравців як в Україні, так і за межами нашої держави хотіли б влаштувати різного роду провокації під час святкування 30-річчя нашої незалежності й зірвати частину запланованих заходів", - пояснив ВВС радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

Проте співрозмовники ВВС не змогли спрогнозувати, чи погодиться патріарх Варфоломій зустрітися з противниками його візиту в Україну.

"Від візиту Варфоломія до Києва я нічого не очікую, окрім великої кількості публічної риторики ні про що ... Я не думаю, що [протести вірян УПЦ МП] серйозно зіпсують святкування. У будь-якому разі їхня реакція неважлива і нічого не змінить ... Навіть якщо буде мітинг - ну такі мітинги у Києві кожні два тижні бувають з якоїсь причини. Всі звикли", - скептично прогнозує можливі наслідки візиту патріарха російський релігієзнавець Микола Мітрохін.

Український богослов Кирило (Говорун) більш оптимістичний: "Сподіваюся, цей візит сприятиме відновленню міжправославної злагоди в Україні. Гадаю, під час візиту будуть зруйновані принаймні деякі стереотипи, що діють в головах вірян УПЦ МП стосовно патріарха Варфоломія та стосовно Вселенського патріархату загалом. Але, звичайно, все залежатиме від тих меседжів, які надішле сам Варфоломій під час свого візиту, що пролунають в його зверненнях".