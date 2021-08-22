Королівське весілля в Нігерії: африканський шик, блиск і гламур

1 година тому

Автор фото, @Wraith_studios Підпис до фото, Юсуф Бухарі та Захра Насір Баєро познайомилися в британському Університеті Суррея

Приватні літаки заповнили злітно-посадкову смугу аеропорту в місті Кано на півночі Нігерії. Це представники еліти Нігерії та високопосадовці Західної Африки прилетіли на весілля сина нігерійського президента й доньки відомого релігійного і традиційного лідера.

Весілля Юсуфа Бухарі та Захри Насір Баєро - одна з найбільших подій року за участю відомих людей Нігерії.

Тисячі гостей відвідали захід у палаці еміра Бічі.

Один історик розповів ВВС, що весілля між президентською та королівської родинами - безпрецедентний випадок для Нігерії.

Пара познайомилася в Університеті Суррея у Британії.

Урочистості продовжилися в суботу, коли батько нареченої Насір Адо Баєро був офіційно коронований як емір Бічі. Його брат - емір Кано, один з найвидатніших ісламських лідерів Нігерії.

Підпис до фото, Емір Бичі (в білому) під час робочої церемонії

Автор фото, @Wraith_studios Підпис до фото, Юсуф Бухарі - єдиний син президента Нігерії

Родина нареченого дала 500 тисяч найра (1200 доларів) викупу за наречену, що приблизно у 10 разів більше середньої суми на півночі Нігерії.

Кореспондент ВВС у Нігерії Ісхак Халід каже, що передвесільні фото нареченої викликали суперечки у соцмережах: деякі назвали її сукню "аморальною" через оголені плечі, а інші захищали її.

Святкування скоротили через пандемію коронавірусу. Багато гостей були у масках.

Автор фото, Femi Adesina Підпис до фото, Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі та його син Юсуф

Весільна церемонія відбулася за посилених заходів безпеки, палац охороняли поліцейські та військові.

Підпис до фото, На період святкування в палаці еміра Бичі встановили величезний намет

Автор фото, Buhari Sallau Підпис до фото, Свати: Емір Бичі (ліворуч) та президент Бухарі

Автор фото, Femi Adesina Підпис до фото, Деякі люди приїхали здалеку, щоб привітати президента Бухарі

Саму церемонію проводив Іса Алі Пантамі - кваліфікований імам та міністр зв'язку Нігерії.

На весілля приїхали найвищі політики з усієї країни та кілька діячів опозиції. Серед гостей був попередник президента Мухаммаду Бухарі, Гудлак Джонатан, якого той переміг на виборах 2015 року.

Серед іноземних гостей були перша леді Гамбії Фатумата Бах Барроу та колишній президент сусіднього Нігеру Мухаммаду Ісуфу.

Автор фото, Aisha Buhari Підпис до фото, Аїша Бухарі (в центрі праворуч) вітала свою колегу з Гамбії Фатумату Бах Барроу (в центрі ліворуч)

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