Біженці з Афганістану: до яких країн вони тікають?

Команда візуальної журналістики

BBC News

29 хвилин(и) тому

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Тисячі людей намагаються втекти з Афганістану після того, як таліби захопили владу в країні.

Понад 2,2 мільйона біженців вже перебувають у сусідніх країнах, а 3,5 мільйона людей залишилися без даху в самому Афганістані внаслідок тривалого конфлікту та політичної нестабільності.

Скільки афганців хочуть поїхати?

Наразі незрозуміло.

Таліби контролюють усі основні сухопутні пункти перетину кордону з сусідами Афганістану (показано на карті нижче), і бойовики заявили, що не хочуть, щоб афганці покидали країну. За повідомленнями, перетинати кордон дозволяють лише торговцям або людям з дійсними проїзними документами.

"Переважна більшість афганців не можуть виїхати з країни звичайними маршрутами, - сказав представник Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у п'ятницю. - На сьогодні ті, хто може опинитися в небезпеці, не мають чіткого виходу".

Однак деяким біженцям вдалося знайти вихід з країни.

За повідомленнями, кілька тисяч афганців перетнули кордон із Пакистаном незабаром після того, як таліби взяли під контроль Кабул, тоді як близько 1500 афганців перейшли до Узбекистану і живуть у наметах біля кордону.

У Кабулі тисячі людей рушили до міжнародного аеропорту, наразі єдиного в країні, у відчайдушній спробі втечі.

У п'ятницю офіційний представник НАТО заявив, що після того, як "Талібан" прийшов до влади, з аеропорту вилетіло понад 18 000 людей, але невідомо, скільки з них були громадянами Афганістану.

Скільки людей покинули свої будинки?

Афганці вже протягом багатьох років тікають з країни, яка потерпає від нестабільності та конфліктів.

За даними УВКБ ООН, ще до того, як таліби повернули собі контроль, цього року через бойові дії понад 550 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Це означає, що приблизно 3,5 мільйона афганців наразі є внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

Окрім тих, хто залишився в Афганістані, станом на кінець минулого року близько 2,2 млн біженців та шукачів притулку опинилися в сусідніх країнах.

Цього року афганцям також довелося зіткнутися з сильною посухою та дефіцитом продовольства у більшій частині країни. У звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН у червні йшлося, що 14 мільйонів людей - більше третини населення - страждають від голоду.

Куди тікають афганські біженці?

У сусідніх країнах, Пакистані та Ірані, минулого року було найбільше афганських біженців та шукачів притулку.

Майже 1,5 мільйона втекли до Пакистану у 2020 році, тоді як Іран прийняв 780 тисяч, згідно з даними УВКБ ООН.

Третьою країною за кількістю біженців стала Німеччина, де опинилися 180 тисяч афганців, тоді як у Туреччині - майже 130 тисяч.

Якщо дивитися лише на кількість шукачів притулку - тих, хто подав заяву про отримання притулку в іншій країні, але чиї клопотання ще не задовольнили - очолюють список Туреччина, Німеччина та Греція - близько 125 000, 33 000 та 20 000 відповідно.

Попри те, що в Ірані немає афганських шукачів притулку, ті, хто має картки біженців - офіційний документ, що підтверджує їхній статус - мають доступ до системи охорони здоров'я та освіти країни.

Як допомагають різні країни?

В той час як деякі країни запропонували надати афганцям притулок, інші зазначили, що вони цього не робитимуть.

Іран

Іран встановив аварійні намети для біженців у трьох своїх провінціях, які межують з Афганістаном. Але вищі чиновники іранського міністерства внутрішніх справ заявили, що будь-які афганці, які перетнуть територію Ірану, "будуть репатрійовані, щойно покращаться умови". За даними ООН, Іран вже приймає майже 3,5 мільйона афганців.

Пакистан

Прем'єр-міністр країни Імран Хан заявив у червні, що його країна закриє кордон з Афганістаном, якщо до влади прийдуть таліби. Однак у звітах йдеться про те, що кілька тисяч афганців перетнули кордон із Пакистаном і що принаймні один прикордонний пункт відкритий.

Таджикистан

Точні цифри невідомі, але за повідомленнями, за останні дні щонайменше кілька сотень афганців, зокрема солдат Національної армії Афганістану, перетнули кордон із Таджикистаном. У липні Таджикистан заявив, що готується прийняти до 100 000 біженців з Афганістану.

Узбекистан

За повідомленнями, близько 1500 афганців перетнули афгано-узбецький кордон і стали табором. Звіти свідчать, що таліби дозволяють користуватися офіційними пунктами перетину кордону лише людям з дійсними візами.

Велика Британія

Британія заявила про плани прийняти у довгостроковій перспективі 20 000 афганських біженців. Згідно з планом, протягом першого року уряд має на меті дозволити оселитися у Великій Британії 5 000 афганців, і надаватиме перевагу жінкам та дітям, а також представникам релігійних та інших меншин, які перебувають під найбільшою загрозою з боку талібів.

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США

Президент Джо Байден виділив 500 мільйонів доларів США на "неочікувані термінові потреби біженців та мігрантів, жертв конфліктів та інших осіб, які перебувають у групі ризику внаслідок ситуації в Афганістані, зокрема заявників на отримання спеціальних імміграційних віз". США не оголосили точної кількості біженців, яким дозволять в'їхати.

Канада

Канада заявила, що розмістить 20 000 афганців, з пріоритетом для осіб, яким загрожує рух "Талібан", зокрема державних службовців та жінок-лідерок.

Австралія

Австралія заявляє, що запропонує афганцям, які тікають із своєї країни, 3000 місць у своїй програмі надання гуманітарних віз. Але ці місця виділятимуть у межах наявної програми, і збільшення їхньої загальної кількості не буде.

Європейський Союз

Чиновники кількох країн Європейського Союзу кажуть, що вони прагнуть уникнути повторення мігрантської кризи 2015 року, коли лунала популістська критика того, що на територію ЄС дозволили в'їхати великій кількості біженців.

Німеччина

Німеччина заявила, що прийме деяких афганців, але не вказала конкретних цифр. Канцлерка Ангела Меркель, яка зазнала різкої критики за свою політику відкритих дверей для мігрантів у 2015 році, заявила, що її уряд зосереджений на тому, щоб біженці "отримали безпечне перебування в країнах, що межують з Афганістаном".

Франція

Президент Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна "захистити себе від значних хвиль нелегальних мігрантів" з Афганістану. Він сказав, що Франція "захистить тих, хто перебуває у найбільшій небезпеці", але додав: "Європа не може самостійно брати на себе наслідки поточної ситуації".

Австрія

Австрія виключає можливість прийому афганських біженців. Міністр внутрішніх справ країни висловився за продовження депортації афганських шукачів притулку та лобіював створення "центрів депортації" в сусідніх з Афганістаном країнах, коли пряма депортація до Афганістану неможлива.

Швейцарія

Швейцарія заявила, що не прийматиме великі групи біженців, які прибувають безпосередньо з Афганістану.

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Туреччина

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд співпрацюватиме з Пакистаном, щоб допомогти стабілізувати Афганістан і запобігти новій хвилі біженців, які прямують до Туреччини. Уряд також активізував будівництво стіни на кордоні з Іраном, щоб стримати мігрантів.

Північна Македонія, Албанія та Косово

Північна Македонія та Албанія заявили, що на прохання США тимчасово приймуть 450 та 300 біженців відповідно. Очікують, що біженці залишаться доти, поки не будуть оформлені документи для імміграційних віз США. Косово також планує надати тимчасовий притулок для біженців, які прямують до США, але не уточнило їхню кількість.

Уганда

Уганда погодилася прийняти 2 000 афганських біженців. Східноафриканська держава має найбільшу кількість біженців серед країн Африки - і третю за величиною у світі.