Талібам дісталася бойова авіація Афганістану. Що вони зможуть з нею зробити?

Павло Аксьонов

ВВС

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Афганська армія, яка буквально розтанула під натиском талібів, залишила їм велику кількість різного озброєння і військової техніки. Талібам дісталися десятки легких бронемашин і вантажівок, сотні одиниць стрілецької зброї. Але, можливо, найдорожчим трофеєм стала бойова авіація.

Інформації про те, скільки літаків і вертольотів дісталося талібам, немає. По-перше, можливо, афганські війська під час відступу знищили частину авіаційної техніки. По-друге, відомо, що певну кількість літальних апаратів перегнали в сусідні країни.

Проте в руках у талібів могли опинитися досить ефективні для бойових дій в цьому регіоні штурмовики й вертольоти.

Тепер головне питання - чи знайдуть таліби персонал, щоб обслуговувати авіацію, запчастини та, головне, льотний склад, який зміг би підняти їх у повітря.

Захоплення

У складі ВПС Афганістану, за даними офісу американського Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану на 1 січня 2021 року, були 162 літальних апарати. Далеко не всі з них були справні.

За даними того ж джерела, у стані льотної придатності на початок року у ВПС країни були 50 літаків: 17 легких штурмовиків А-29 (Embraer EMB 314 Super Tucano) і 10 легких ударних AC-208 Combat Caravan, а також 21 легкий транспортний літак С-208 Cessna Caravan і два середніх С-130 Hercules. Крім того, були 86 справних вертольотів: 12 транспортних Мі-17 російського виробництва, 38 легких MD 530F і 36 UH-60 Black Hawk.

Крім того, певна кількість літальних апаратів перебувала у складі авіаційної частини спеціального призначення, але ці дані засекречені, і точної інформації про ці літальні апарати немає.

Вся сучасна афганська авіація була так чи інакше поставлена з США, зокрема і російські вертольоти.

Перші фотографії захоплених афганських військових вертольотів з'явилися в інтернеті тиждень тому, незабаром після того, як таліби взяли під свій контроль авіабази в Кундузі, Кандагарі й Гераті. На фотографіях і відеозаписах було видно вертольоти Мі-17, MD 530F, UH-60 і невеликий транспортний літак С-208 в афганському камуфляжі і з емблемами ВПС країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Легкі MD-530 неможливо довго підтримувати в льотному стані без запчастин

На одному з відео фігурував російський ударний Мі-35, знятий нібито в Кундузі. Вертольоти цього типу не згадуються в американському документі, але машина, що потрапила на відео, стояла зі знятими лопатями несучого гвинта, і за її зовнішнім виглядом не можна було зрозуміти, чи перебуває вона у стані льотної придатності.

Про стан більшості апаратів на цих відео судити складно - вони стояли або на льотних полях, або в ангарах. Деякі були явно не в змозі піднятися в повітря - на них були помітні пошкодження або зняті деталі.

В одному випадку, щоправда, два Мі-17 були зняті з гвинтами, що обертаються. В анотації до відео було сказано, що їх зняли в Гераті.

На одній з фотографій таліби стоять поруч зі штурмовиком Super Tucano. У підписі йдеться, що знімок був зроблений в Мазарі-Шаріфі.

Переліт

16 серпня в Таджикистан перелетіли декілька літаків, на яких з країни втекли близько ста військовослужбовців афганської армії. Літаки подали сигнал лиха і їм дозволили посадку. New York Times пише, що в Таджикистан перелетіли п'ять літаків.

16 серпня узбецьке видання "Газета.uz" з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури країни повідомило, що 14 і 15 серпня в країну перелетіли 22 військових літаки і 24 вертольоти з Афганістану. У них перебували 585 збройних афганських військовослужбовців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, UH-60 Black Hawk використовувалися в Афганістані для багатьох завдань, зокрема й евакуації поранених

При цьому один з афганських літаків - EMB 314 Super Tucano - зіткнувся у повітрі з узбецьким МіГ-29, який його супроводжував.

Повідомлення було розміщено на офіційному каналі відомства в Telegram, але згодом генпрокуратура його видалила, оголосивши неперевіреними.

Це не єдині випадки втечі військовослужбовців афганської армії за кордон - до цього по суші в Таджикистан і Узбекистан втекли сотні військових. Скільки серед них військовослужбовців ВПС, персоналу авіабаз, пілотів - залишається невідомим.

Таліби на літаках

Одного разу у руху "Талібан" вже були свої військово-повітряні сили.

Після падіння режиму Мохаммада Наджібулли в 1992 році талібам дісталися залишки колись досить великих військово-повітряних сил. В руках у талібів опинилися кілька бойових винищувачів - легких МіГ-21МФ і важких ударних Су-22. Крім того, у них опинилися вертольоти Мі-8, транспортні літаки різних типів і навчальні L-39.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невідомий чоловік позує фотографу на тлі старих МіГ-21 з емблемами ВПС уряду талібів. Цей знімок зроблений у 2010 році на аеродромі в Гераті

Зрештою вся ця авіація або стала непридатною під час простою на землі через погане техобслуговування, або була знищена в 2001 році під час американських авіанальотів.

Достеменно відомий щонайменше один випадок застосування талібами винищувачів. 3 серпня 1995 року МіГ-21МФ "Талібану" перехопив російський військово-транспортний літак Іл-76ТД номер RA-76842, який перевозив боєприпаси для Північного альянсу.

Цей літак з екіпажем таліби утримували у себе більше року, перш ніж льотчикам вдалося під час технічного обслуговування запустити двигуни і полетіти.

На що будуть здатні таліби тепер, якщо ті літаки й вертольоти, які залишилися на афганських аеродромах, можна буде використовувати?

Протипартизанські ВПС

У будь-якому випадку жоден літак або вертоліт ВПС Афганістану не зміг би перехопити важкий транспортний літак, каже старший науковий співробітник Інституту Далекого Сходу РАН Василь Кашин: "Американці з розумом підходили до того, що вони афганській армії передавали. З авіації вони їм передавали або транспортні машини, або суто розвідувальні, або якщо бойові, то тільки спеціалізовані протиповстанські".

Він вважає, що навіть якщо таліби зможуть зберегти захоплені апарати в льотному стані, вони не зможуть загрожувати сусіднім країнам.

Турбогвинтовий штурмовик А-29, розроблений бразильською корпорацією Embraer як EMB 314 Super Tucano, як і AC-208 Combat Caravan - літаки, головна цінність яких - невисока вартість льотної години і невелика ціна. Як і легкі бойові вертольоти MD 530F, а також багатоцільові Мі-17 і UH-60 Black Hawk, вони розраховані на боротьбу з наземними цілями в умовах слабкої протиповітряної оборони.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мі-17 ВПС Афганістану

"Там, де є бойова авіація, там ніяких шансів немає. Це машини, які не можуть вести ніякого повітряного бою і захищати себе", - сказав Кашин.

За його словами, цей авіаційний парк міг би стати у пригоді талібам для проведення операцій на території Афганістану. Якщо вони зможуть добитися того, що вертольоти й літаки піднімуться в повітря, то вони будуть використовувати їх у боротьбі за зміцнення влади.

В Афганістані, більшу частину території якого займають гори, транспортна авіація може різко підвищити мобільність і боєздатність військ, вважає Кашин.

Техобслуговування

Навіть якщо таліби змогли отримати справні літальні апарати, перед ними неминуче постане проблема їхнього технічного обслуговування.

Як розповів Російській службі Бі-бі-сі військовий експерт Російської ради з міжнародних справ Ілля Крамник, у ВПС Афганістану тільки два типи повітряних суден могли проходити повний цикл технічного обслуговування без участі американських фахівців - вертольоти Мі-17 (і його базова модифікація Мі-8) і С-208 Cessna Caravan.

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Мі-17 добре знайомі афганцям ще з часів присутності в країні радянських військ, а легкий транспортний літак С-208 Cessna Caravan - версія поширеного цивільного літака з такою ж назвою.

Решта ж літаків і вертольотів, вважає експерт, навряд чи були в повністю справному стані на момент, коли вони дісталися талібам.

"За оцінками фахівців там (у ВПС Афганістану. - Ред.) з кінця червня пішло різке падіння технічної готовності (авіатехніки. - Ред.). Почався від'їзд американців, зокрема й американських фахівців, які експлуатували техніку", - розповів він.

Крамник вважає, що безліч афганських авіаційних фахівців не стане співпрацювати з режимом талібів: "Ці хлопці, по-перше, в принципі ідеологічно налаштовані антиталібськи, а по-друге, маючи в розпорядженні те, на чому можна було полетіти, вони й полетіли".

На думку Василя Кашина, США намагатимуться стежити за ринком запчастин для вертольотів американського виробництва і за можливості перешкоджати їхньому постачанню до Афганістану.

Однак для Мі-17 і машин на базі цивільного Cessna Caravan з технічним обслуговуванням, за його словами, проблем бути не повинно. "Там головне питання в тому, скільки їм вдасться переманити на свою службу техніків і льотчиків. Можна згадати, що до 11 вересня таліби змогли невелику частину техніки старої афганської армії використовувати. Навіть таку техніку (як МіГ-21. - Ред.) вони якось змогли певний час утримувати в робочому стані. Значить, і тут зможуть", - сказав він.

Кашин вважає, що авіапарк талібів буде всихати, але з різною швидкістю - американські вертольоти і літаки швидше, Мі-17, для яких простіше знайти в регіоні запчастини і фахівців, - повільніше.

Перебіжчики

З одного боку, інформації про те, які саме літаки і вертольоти перелетіли за кордон в Таджикистан і Узбекистан, немає.

З іншого - в повідомленні узбецької генпрокуратури, яке було потім спростовано, фігурував EMB 314 Super Tucano, що зіткнувся з винищувачем супроводу.

Можна також припустити, що якщо цифра у 585 військових, які втекли на 22 літаках і 24 вертольотах, вірна, то там повинні були бути транспортні машини.

Це не перший випадок в історії, коли військові льотчики переганяють свої машини на територію іншої держави. У 1991 році під час операції США та їхніх союзників "Буря в пустелі" десятки іракських військових літаків масово перелетіли на територію сусіднього Ірану.

Іран залишив ці літаки собі, і деякі з цих машин, наприклад, важкі транспортні Іл-76, продовжують літати досі.

За словами Василя Кашина, якщо влада країн, на територію яких перелетіли афганські літаки, зможе знайти юридичне обґрунтування, вони спробують залишити ці літаки і вертольоти собі.

Це стосується, за його словами, перш за все вертольотів Мі-17: "Узбекистан - великий експлуатант радянських вертольотів Мі-8. Для нього вони представляють цінність. Для них є підготовлені кадри, запаси запчастин та інфраструктура. Бери і користуйся, якщо тільки вирішити політичні питання". Щоправда, в Афганістан поставляли останні модифікації вертольотів цієї родини.

З огляду на важливість для регіону країн, сусідніх з Афганістаном, а також непогані відносини Узбекистану і США, вважає експерт, цілком можна було б розраховувати і на допомогу в обслуговуванні американської техніки, якби вона опинилася на території цієї країни.

Ілля Крамник також вважає, що Узбекистан не став би повертати авіатехніку талібам, якби вона до нього потрапила, але не робив би це відкрито, а просто залишив літаки і вертольоти собі, приховано домовившись із західними країнами і Росією про постачання запчастин.