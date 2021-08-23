Ще один український літак вилетів з Кабула. У ньому понад 100 людей

22 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Напередодні інший український літак вивіз з Афганістану понад 80 людей

З Кабула вилетів третій за рахунком український евакуаційний літак, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На борту - понад 100 громадян", - сказав Кулеба під час дискусії на саміті "Кримська платформа".

Напередодні голова президентського Офісу Андрій Єрмак заявив, що в Афганістані залишаються "понад 100 українців", операція з евакуації яких відбудеться "найближчими днями".

Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси - 16 і 22 серпня.

22 серпня військово-транспортний літак Збройних Сил евакуював 83 людини, зокрема 31 українця. Серед евакуйованих іноземців були представники міжнародних медіа та громадських організацій.

А в ніч на 16 серпня український літак вивіз з Кабула 79 людей, в тому числі вісьмох українців.

Відколи таліби взяли під контроль Кабул, багато людей, які хочуть виїхати з Афганістану, не можуть безпечно дістатися до аеропорту.

Складно також технічно готувати рейси, оскільки в аеропорту припинили діяльність деякі сервісні служби.

Втекти з країни намагаються тисячі людей, і багато з них бояться за своє життя за правління талібів.Незрозуміло, чи будуть дозволені міжнародні рейси до та з країни після того, як міжнародні сили більше не контролюватимуть аеропорт.

Як повідомляють журналісти, кількість людей в аеропорту не зменшуються, хоча евакуювати вдалося вже близько 30 тисяч людей.