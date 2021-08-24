В екстремальних зливах і повенях у Європі винна людина. Нове дослідження

Метт Макграт

Кореспондент з питань довкілля

25 хвилин(и) тому

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Сильні опади, що спричинили смертельні повені в Європі в липні, стали більш імовірними через зміну клімату, кажуть вчені.

Повені в Німеччині, Бельгії та інших країнах забрали життя щонайменше 220 людей унаслідок затоплення міст і сіл.

Дослідники кажуть, що глобальне потепління зробило такі опади у Західній Європі в дев'ять разів більш імовірними.

Зливи в регіоні стали на 3-19% інтенсивнішими через потепління, викликане людьми.

Смертельні повені, які затопили Німеччину, Бельгію та інші країни в середині липня, стали шоком для синоптиків та місцевої влади.

Бурхливі потоки зруйнували будинки, автомагістралі та залізничні колії, а також забрали життя сотень людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки повені у Німеччині

Сильні повені викликала велика кількість опадів протягом 1-2 днів, що випали на вже вологу землю, у поєднанні з місцевими гідрологічними факторами, такими як земельний покрив та інфраструктура.

Щоб проаналізувати вплив змін клімату на такі події, дослідники з організації World Weather Attribution зосередилися на рясних дощах, які передували повеням.

Вони зробили це частково тому, що деякі системи гідрологічного моніторингу, які б дали їм більш точну інформацію про повені, були зруйновані водами.

Дані про кількість опадів показали, що в районах навколо річок Ахр та Ерфт у Німеччині та в регіоні Маас у Бельгії інтенсивні зливи спричинили 90 мм опадів за один день.

Хоча вчені виявили тенденцію до збільшення кількості опадів у цих невеликих регіонах, зробити висновок про вплив змін клімату було складно, оскільки також існувала велика кількість природної мінливості з року в рік у місцевих моделях опадів.

Щоб дійсно побачити вплив підвищення температури, дослідникам довелося розширити свій аналіз і подивитися на більшу частину Західної Європи, зокрема східну Францію, західну Німеччину, східну Бельгію, Нідерланди, Люксембург та північну Швейцарію.

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Команда виявила, що в цьому широкому регіоні зміна клімату, спричинена людьми, збільшила інтенсивність дощу, який випав під час одноденної зливи влітку, на 3-9%.

Підвищення температури також зробило зливи, як ті, які спровокували повені, більш імовірними.

Найшвидші дослідження причинно-наслідкового зв'язку були проведені щодо подій, пов'язаних із надзвичайною спекою, таких як нещодавні пожежі в США та Канаді. Робота із екстремальними опадами - складніше завдання.

"Ми об'єднали знання спеціалістів з кількох галузей досліджень, щоб зрозуміти вплив змін клімату на жахливу повінь минулого місяця та зрозуміти, що можна, а що не можна аналізувати в цій події", - сказав доктор Сджоук'є Філіп, дослідник клімату з Королівського голландського метеорологічного інституту (KNMI) та член команди WWA.

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"Важко проаналізувати вплив змін клімату на велику кількість опадів на дуже локальному рівні, але нам вдалося показати, що в Західній Європі викиди парникових газів зробили такі події більш імовірними".

Дослідники кажуть, що за нинішнього клімату в будь-якому місці Західної Європи вони очікували, що такі опади, як у липні, можуть статися раз на 400 років.

Зі збереженням викидів парникових газів і підвищенням температури рясні опади, які спустошили Європу, стануть більш поширеними.

"Наші сучасні моделі клімату свідчать про збільшення екстремальних опадів у майбутньому теплішому світі", - сказала професорка Гейлі Фаулер з університету Ньюкасла.

"Ця подія яскраво показує, наскільки суспільство не готове до нинішніх погодних екстремальних умов. Ми повинні якомога швидше скоротити викиди парникових газів, а також вдосконалити системи попередження та управління надзвичайними ситуаціями та зробити нашу інфраструктуру "стійкою до клімату" - щоб зменшити кількість жертв та витрат, зробити їх більш спроможними протистояти цим екстремальним подіям".

Дослідження провели 39 науковців. Його можна переглянути тут.