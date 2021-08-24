Літаки й танки на Хрещатику та сльози Зеленського. Як пройшов парад до Дня незалежності
24 серпня Україна святкує 30-ту річницю здобуття незалежності. З цієї нагоди у центрі Києва пройшов видовищний військовий парад.
Щоб побачити парад, українці почали збиратися на Хрещатику задовго до заходів. Люди старалися обрати найкращі місця.
Урочистості з нагоди Дня незалежності у столиці розпочалися з промови президента Володимира Зеленського, який заявив, що йдеться про 30 років з відновлення української державності.
Просто на заході президент підписав указ про запровадження Дня української державності, який символічно будуть відзначати у День хрещення Київської Русі. Пізніше на урочистому засіданні Ради Зеленський запропонував зробити цей день вихідним.
"Ми - молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми - молода родина зі славетної династії Київської Русі - України", - заявив Зеленський.
Після промови Зеленський урочисто вручив нагороди військовим, а також діячам науки, культури та освіти. В тому числі всесвітньо відомій диригентці Оксані Линів, екстренеру збірної України Андрію Шевченку та актору й співаку Вахтангу Кікабідзе.
Після цього організатори транслювали театралізоване дійство "ДНК" (День народження країни), під час якого маленька дівчинка з букетом, яка уособлювала Україну, пройшла повз різноманітні сцени з життя країни від часів Трипілля та Київської Русі до сьогодення.
Наприкінці дівчинка пробігла через Майдан Незалежності до військового, який очолював колону військового параду, та подарувала йому букет.
Після урочистостей розпочався парад.
Хрещатиком пройшли піші колони різноманітних родів військ, органів внутрішніх справ, курсанти військових закладів освіти.
У параді взяли участь кілька жіночих колон.
Над Хрещатиком пролетіли бойові літаки та гелікоптери, а після цього вулицею проїхали колони військової техніки та найновіші озброєння українських збройних сил.
Завершився парад прольотом бойових літаків із сигнальними ракетами та димами кольору державного прапора України.
Військовий парад цього року у Києві відбувся навіть на воді.
Одночасно з проведенням параду військ в Києві парад провели також у Одесі. В ньому взяли участь військово-морські сили України.
Разом з українськими військовими кораблями маневри продемонстрували також сили країн НАТО.
Після парадів і в Одесі, і в Києві центром міст пройшли Марші захисників за участі учасників військових дій на Донбасі, волонтерів, родичів загиблих.
У Києві попередньо кількість учасників маршу оцінили у кілька тисяч людей.
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