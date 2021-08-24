Літаки й танки на Хрещатику та сльози Зеленського. Як пройшов парад до Дня незалежності

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

24 серпня Україна святкує 30-ту річницю здобуття незалежності. З цієї нагоди у центрі Києва пройшов видовищний військовий парад.

Щоб побачити парад, українці почали збиратися на Хрещатику задовго до заходів. Люди старалися обрати найкращі місця.

Підпис до фото, Дехто видирався на дерева

Урочистості з нагоди Дня незалежності у столиці розпочалися з промови президента Володимира Зеленського, який заявив, що йдеться про 30 років з відновлення української державності.

Автор фото, Президент України Підпис до фото, Перша леді Олена Зеленська на День Незалежності вбралася у біле

Просто на заході президент підписав указ про запровадження Дня української державності, який символічно будуть відзначати у День хрещення Київської Русі. Пізніше на урочистому засіданні Ради Зеленський запропонував зробити цей день вихідним.

"Ми - молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми - молода родина зі славетної династії Київської Русі - України", - заявив Зеленський.

Після промови Зеленський урочисто вручив нагороди військовим, а також діячам науки, культури та освіти. В тому числі всесвітньо відомій диригентці Оксані Линів, екстренеру збірної України Андрію Шевченку та актору й співаку Вахтангу Кікабідзе.

Автор фото, Президент України Підпис до фото, "Ви - велика людина", - сказав Зеленський Андрію Шевченку.

Після цього організатори транслювали театралізоване дійство "ДНК" (День народження країни), під час якого маленька дівчинка з букетом, яка уособлювала Україну, пройшла повз різноманітні сцени з життя країни від часів Трипілля та Київської Русі до сьогодення.

Автор фото, Скріншот Суспільне Підпис до фото, Подекуди під час заходів президент не міг стримати сліз

Наприкінці дівчинка пробігла через Майдан Незалежності до військового, який очолював колону військового параду, та подарувала йому букет.

Автор фото, Президент України

Після урочистостей розпочався парад.

Автор фото, Reuters

Хрещатиком пройшли піші колони різноманітних родів військ, органів внутрішніх справ, курсанти військових закладів освіти.

Автор фото, Reuters

У параді взяли участь кілька жіночих колон.

Автор фото, УНІАН

Автор фото, Reuters

Над Хрещатиком пролетіли бойові літаки та гелікоптери, а після цього вулицею проїхали колони військової техніки та найновіші озброєння українських збройних сил.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Військові літаки над Хрещатиком

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters

Завершився парад прольотом бойових літаків із сигнальними ракетами та димами кольору державного прапора України.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Найбільший транспортний літак світу Ан-225 "Мрія"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вперше у параді взяли участь підрозділи разом зі службовими собаками

Військовий парад цього року у Києві відбувся навіть на воді.

Одночасно з проведенням параду військ в Києві парад провели також у Одесі. В ньому взяли участь військово-морські сили України.

Разом з українськими військовими кораблями маневри продемонстрували також сили країн НАТО.

Автор фото, Reuters

Після парадів і в Одесі, і в Києві центром міст пройшли Марші захисників за участі учасників військових дій на Донбасі, волонтерів, родичів загиблих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марш захисників в Одесі

У Києві попередньо кількість учасників маршу оцінили у кілька тисяч людей.